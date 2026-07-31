Od grške boginje do sodobne modne poznavalke (FOTO)

Že lansko poletje je revija Vogue drapirane obleke uvrstila med ključne modele pomladi in poletja 2025, grško-rimsko navdihnjene gube pa zagotovo tudi zaradi filma Odiseja tako na rdečih preprogah kot v vsakdanjem življenju videvamo tudi letos. Morda se na prvi pogled zdi, da so drapirane obleke primerne le za popolne postave, a v resnici je ravno obratno, gubanje in nabran material poudarita ravno tista mesta, ki jih želimo poudariti, tisto, kar bi najraje skrili, pa se izgubi med gubami. Pri dobro drapiranem kroju se obleka prilagodi telesu.

Za drapirano obleko je značilno mehko blago, ki se nabira, prekriva, zvija ali pada čez telo. Gube so seveda dekoracija in tudi pomemben del konstrukcije oblačila. Krojenje takšne obleke se razlikuje od klasičnega, nastaja namreč na lutki, tako oblikovalec lahko opazuje, kako se tkanina odziva na tridimenzionalno obliko telesa, ter sproti določa smer in globino gub. Drapiranje je zato hkrati tehnična metoda in svojevrstno kiparjenje z blagom. Prva bolj znana sodobna oblikovalka takega sloga, začetnica tega načina, je Madeleine Vionnet, za njo je drapirala še Madame Grès. Njune grško navdihnjene kreacije z drobnimi, gosto razporejenimi gubami so pokazale, da lahko mehko padajoča tkanina ustvari enako izrazito silhueto kot zahtevno, strogo krojaško delo. Drapiranje se je od takrat vedno znova vračalo. Na modnih brveh zadnjih sezon smo ga videli pri modnih hišah Bottega Veneta, Stella McCartney, Victoria Beckham in drugih.

Sicer pa ima draperija dolgo zgodovino, osnovno načelo je staro več tisoč let. Oblačila v antični Grčiji so bila večinoma izdelana iz večjih pravokotnih kosov blaga, ki so jih ovili okoli telesa, pripeli na ramenih in prepasali. Tkanine niso oblikovali s številnimi šivi, temveč s padanjem, pregibanjem in pripenjanjem.

Čudovita iluzija na telesu

To, da drapirana obleka preusmeri pozornost s tistih delov, ki jih želimo skriti, je njena največja privlačnost. Tu niti ne gre za to, da bi drapirana obleka povečala ali zmanjšala telo, le drugačna razmerja ustvari. Diagonalno drapiranje čez trebuh lahko razbije večjo, neprekinjeno površino blaga in pozornost preusmeri proti pasu ali boku. Rahlo nabiranje ob strani zmehča linijo trebuha, ne da bi jo povsem skrilo. Vozel ali zasuk v višini pasu lahko ustvari vtis izrazitejše silhuete peščene ure, tudi pri ženskah, ki nimajo izrazitih bokov.

Ženskam z manj oblinami lahko drapiranje doda volumen tam, kjer si ga želijo. Mehkejše gube ob prsnem košu lahko optično poudarijo oprsje, nabiranje na bokih pa ustvari bolj zaobljeno linijo. Pri tem je pomembno, da se večina blaga ne kopiči prav na delu telesa, ki ga ne želimo dodatno izpostaviti. Obleke z odkrito eno ramo in asimetrične obleke delujejo tako, da pogled usmerjajo diagonalno, od rame proti pasu. Zato postavo navidezno podaljšajo in ji dodajo dinamiko.

Kljub vsem hvalospevom, ki to poletje opevajo drapiranje, pa ne moremo trditi, da bo takšna obleka pristajala čisto vsem. Velik, tesno zategnjen vozel na trebuhu lahko doda več volumna, kot si ga želimo. Zelo bogate gube na prsih lahko ob večjem oprsju delujejo težko, medtem ko lahko preveč blaga okoli bokov vizualno razširi spodnji del postave. Pravo vprašanje zato ni, ali vam drapirane obleke pristajajo, temveč katera vrsta drapiranja vam pristaja.

Drapirano obleko morate poskusiti v gibanju, se usesti, narediti nekaj korakov, le tako boste videli, kako se gibljejo šivi.

Tu je zelo pomemben material. Mehak jersey in viskoza ustvarjata sproščene gube ter se dobro prilagajata telesu. Svila, saten in svileni krep delujejo bolj elegantno in poudarijo gibanje, vendar lahko zaradi leska izpostavijo tudi vsak pregib. Šifon in druge prosojne tkanine omogočajo lahkotno, večplastno drapiranje, vendar običajno potrebujejo podlogo. Tanjši bombaž je prijeten za poletje, a se ne poda vsakemu načinu nabiranja. Lan pa je zaradi svoje čvrstosti in mečkanja primernejši za večje, bolj arhitekturne gube.

Kako kupiti drapirano obleko

Pri takšnem kosu oblačila nakup prek spleta ni najboljša ideja. Drapirano obleko morate poskusiti v gibanju, se usesti, narediti nekaj korakov, le tako boste videli, kako se gibljejo šivi. Če se ti vlečejo naprej ali nazaj, je verjetno pretesna ali drapiranje ni na pravem mestu za vašo postavo. Pri modelih z vozlom poglejte, ali ta res poudari pas ali se pod njim nabere preveč materiala.