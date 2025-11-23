  • Delo d.o.o.
GLOBALNA VAS

Slovenski podjetnik piše neverjetno zgodbo: Senegal hoče slovensko znanje in stroje

Življenje lahko piše prav neverjetne zgodbe.
Andrej Bedek
 23. 11. 2025
5:35
Ker so se mu zdeli zanimivi in simpatični, je podjetnik Slavko Kirič stopil k stojnici države Senegal na avgustovskem sejmu Agra, čez nekaj dni pa že gostil 12-člansko delegacijo s častnim konzulom Slovenije v Senegalu na čelu. Državi sta stike v smislu tesnega gospodarskega sodelovanja začeli navezovati pred 10 leti.

Življenje lahko piše prav neverjetne zgodbe. Če ne bi Slavko Kirič, podjetnik, rojen v Rogaški Slatini, ki se je odločil, da bo tretje življenjsko obdobje s partnerico Danico preživel v Pertoči na Goričkem, na avgustovskem sejmu Agra v Gornji Radgoni pristopil k stojnici države Senegal, danes ne bi pisali teh vrstic. Kirič govori francoski jezik, »pravzaprav sem pravi poliglot, govorim jih kar devet«, se pohvali, medtem ko nam razlaga, zakaj je ogovoril zbrane za stojnico. »Preprosto je. Pristopil sem, zdeli so se mi zelo zanimivi in simpatični.«

Vsak je dobrodošel

Rihard Peruača je župan Občine Rogašovci, v kateri živi 3070 prebivalcev in za katero pove, da gre za čisto, mirno in zdravo okolje. Za ljudi je poskrbljeno, je jasen in našteje, da v občini med drugim delujejo nakupovalni center, bencinska črpalka, pošta, lekarna in zdravstvena postaja.

Na dan, ko zaznamujemo praznik slovenskega športa, je občina pripravila slovesno odprtje sodobnega športnega centra, namenjenega vsem generacijam. Nastajal je postopoma in v več letih. V športnem parku je tudi teniško igrišče in nogometno igrišče na umetni travi, še vedno pa ju je mogoče uporabljati brezplačno.

»Pri nas je vsakdo dobrodošel! Vsakogar, ki pride z idejo ali prinaša dodano vrednost, radi sprejmemo,« vabi župan. Moustapha Sarro je gostil prav tisti dan, ko je konzulova delegacija prišla na Goričko h Kiriču. »Navdušeni so bili nad kulturno prireditvijo, ki je potekala prav takrat,« je vesel Peruača.

Najprej mešalniki betona

Tam je bil tudi Mamadou Moustapha Sarr, častni konzul Slovenije v tej državi na afriški celini. Hitro sta se ujela, nekaj dni zatem je konzul svojo delegacijo, 12 ljudi je bilo, pripeljal na Goričko. Kirič jim je skuhal, kaj pa drugega kot bograč, seveda. Na lično parcelo ob počitniški koči je prišel tudi Rihard Peruača, župan Rogaševcev.

»Veliko sem deloval poslovno v tujini. Tudi v Španiji sem imel kar 28 let podjetje, zato vem, kako pomembno je mreženje ljudi,« je jasen Kirič, ki je takoj stopil v akcijo. Izvedel je, da ima Afričan v Senegalu gradbeno podjetje, zato mu je povedal, da je v 80. letih Liv Postojna v Svetem Juriju, eni od vasi v občini, postavil obrat za proizvodnjo mešalnikov za beton. Družba Liv je leta 2004 proizvodnjo na Goričkem prodala francoski družbi Altrad, pred dvema letoma pa so Francozi proizvodni program iz Svetega Jurija preselili v hrvaško podjetje Altrad Limex v Dolnjem Miholjacu, kjer prav tako proizvajajo mešalnike betona. Lastniki so se odločili za zapiranje proizvodnje v Sloveniji zaradi visokih stroškov del.

Kontakti s proizvajalci gradbenih strojev so kljub selitvi na Hrvaško ostali na Goričkem, zato so že bili prvi sestanek in pogovori, da bi 200 mešalnikov betona za potrebe podjetja slovenskega konzula prodali v Senegal. Načrt je, da bi se to izvedlo že v začetku prihodnjega leta.

Ravno prav divji

Mamadou Moustapha Sarr je četrto leto častni slovenski konzul v Senegalu – državi sta stike v smislu tesnega gospodarskega sodelovanja začeli navezovati že pred 10 leti. »Tako dolgo poteka sodelovanje Slovenije tudi z Gambijo in Mavretanijo,« pravi gradbeni inženir. Moustapha Sarr je nekakšna podaljšana roka Senegalcev, ki se šolajo ali so si že našli službo v deželi na sončni strani Alp. Nekateri si znanje v okviru programa Erasmus nabirajo na fakultetah mariborske univerze. »Precej aktivnosti poteka prek agencije Spirit,« pravi konzul. Prepričan je, da bi bil posel z mešalniki za beton lahko začetek dobre zgodbe. »Senegal potrebuje vaše znanje in orodje,« je jasen Moustapha Sarr, ki si je zadal tudi nalogo, da to državo na zahodni obali Afrike približa slovenskemu turistu. »Senegal je ravno prav divji, tipično afriški in na vsakem koraku gostoljuben. Obnorele vas bodo plantaže manga,« povzame na kratko svojo državo. Ko smo že pri mangu: med letoma 2021 in 2024 se je obseg izvoza manga zmanjšal z 21.000 na 9000 ton zaradi okužbe s sadno muho. Vlada in pridelovalci so zato že sprožili kampanjo za obvladovanje širjenja sadne muhe, konzul pa ne izključuje možnosti, da bi k tej kampanji pritegnili tudi slovensko znanje.

»Hvala, super ljudje ste,« se od Kiriča poslovi Mamadou Moustapha Sarr, ko smo ga obiskali v Mali Nedelji. Besede hvala, super, ljudje … mu gredo z jezika v slovenščini. V tamkajšnjih biotermah je z ženo bival do donedavnega, naslednjič se k nam vrne sredi decembra ali v začetku leta 2026. Po dva meseca je pri nas, nato nekaj časa v Senegalu, preden spet pride v Dezelo, kot Sloveniji rad pravi Moustapha Sarr.

Slavko KiričSenegalpodjetnikgospodarstvoinvesticijerazvojpodjetništvobetonAGRA
