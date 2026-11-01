Od spektakularnega ropa sefov banke SKB minilo že 21 let! Zorica je morala umreti, ker naj bi vedela, kje je skrit zaklad.

Redke so države, v katerih še ni bilo večjih ropov bančnih sefov. Pisalo se je leto 1971, ko so vlomilci skozi predor prišli v trezor londonske banke Lloyds in izpraznili 268 sefov. Pet let kasneje so se roparji do bančnega trezorja v banki Société Générale v francoskem mestu Nica priplazili skozi kanalizacijo in si v miru postregli z gotovino ter dragocenostmi. Ta rop v Franciji še vedno velja za rop stoletja. Med ropom s talci v banki Banco Río v argentinskem mestu Acassuso so leta 2006 izpraznili 145 sefov. Takrat je tožilstvo plen ocenilo na najmanj osem milijonov dolarjev, kar bi ob upoštevanju inflacije danes znašalo približno 12 milijonov evrov.

Prostori s sefi so bili od policijske postaje oddaljeni le tri minute hoda. foto: Matej Družnik

Globoko v slovenski nacionalni zavesti, kot je prepričan filmski režiser Matevž Luzar, je ostal rop sefov banke SKB, ki se je zgodil v noči na 1. november 2005. »Ni šlo samo za to, da se je zgodil rop – ropi se dogajajo –, ampak za to, da je bil to spektakularen dogodek v središču prestolnice. Zdi se mi, da je ta rop ostal v nacionalni zavesti – in tudi z menoj.« S temi besedami je Luzar pred več kot enim mesecem pospremil začetek predvajanja petdelne nadaljevanke Trezor na TV Slovenija, ki jo je navdihnil omenjeni rop sefov. Na začetku prvega dela serije se preiskovalci ob pogledu na razdejanje v trezorju le držijo za glavo.

Iskali so ga sedem let

Na podoben, a resničen prizor so 1. novembra 2005 zjutraj naleteli pravi policisti in kriminalisti. In to v prostorih banke SKB na Bavarskem dvoru v Ljubljani in ne kot v nadaljevanki v poslovni stavbi Smelt za Bežigradom.

Dostavnega fiata so našli zažganega v kamnolomu pri Orlah. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Opustošeni sefi

Skupina nepridipravov je dolgih sedem ur odpirala sefe. Povzročili naj bi za kar 32 milijonov evrov škode, toda tožilstvo je tik pred koncem sojenja Dejanu Vidmarju in Sašu Nosetu del obtožnice spremenilo – škode naj bi bilo za najmanj 16,8 milijona. Roparskega plena niso nikoli našli.

Izživljali so se vso noč Da Vidmarjevo dekle Zorica Škrbić ve, kje je skrit plen, so bili prepričani Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić. Ugrabili so jo v Ljubljani 26. junija 2014, da bi od nje izsilili informacijo, kje so milijoni iz sefov. Odpeljali so jo v gozd, se vso noč brutalno izživljali nad njo, proti jutru pa jo odpeljali do Podpeči in jo odvrgli iz avta, tam je kmalu umrla, saj ji je eno od zlomljenih reber usodno predrlo pljuča. Izvedenec za sodno medicino je ugotovil, da so ji s topim predmetom, čevlji in stisnjenimi pestmi povzročili kar 21 zelo hudih poškodb, med njimi več zlomov. Vsi so bili obsojeni na zaporne kazni.

Vidmar in Nose naj ne bi delovala sama. Z njima naj bi bili še vsaj trije; eden naj bi bil Radomir Cvijanović, po nekaterih informacijah naj bi identificirali tudi slovenskega državljana albanskega rodu. Policija, ki primera še vedno ni zaprla, tako upa, da bodo lahko enkrat tudi njim stopili na prste. Na podstrani Iskane osebe na spletni strani policije že vse od 15. septembra 2015 visi Cvijanovićeva fotografija. Pred nekaj leti ga je Slovenija uvrstila na seznam najbolj iskanih kriminalcev v EU. Europolovci so ob njegovi tiralici zapisali, da je »31. oktobra 2005 v Ljubljani na naslovu Slovenska cesta 56 skupaj s sostorilci vlomil v bančne sefe banke SKB, natančneje v 428 sefov. Iz njih so si protipravno prilastili 19,903.924 evrov v denarju in predmete v vrednosti najmanj 13,000.000 evrov. Poskusili so vlomiti v še 29 sefov, a jim to ni uspelo.« In dodali: »Imejte v mislih, da je Radomir Cvijanović lahko nevaren in oborožen. Prav tako obstaja možnost, da je z operacijo spremenil svoj videz.«

Zdi se mi, da je ta rop ostal v nacionalni zavesti – in tudi z menoj.

Vidmarja in Noseta so za rešetke spravili skoraj sedem let po ropu. Šestnajstega marca 2012 sta pristala v priporu. Zaradi ropa sefov banke SKB sta bila 22. aprila 2015 pravnomočno obsojena na 14 let zapora. Enotna kazen je bila za Vidmarja še leto dni višja, saj so med hišno preiskavo pri njem našli šest slik slovenskega impresionista Ivana Groharja, ki so bile ukradene dve leti po velikem ropu v SKB; spoznan je bil za krivega kaznivega dejanja prikrivanja.

Za Cvijanovićem so razpisali tiralico.

Ker se v pravnomočno zaporno kazen všteva čas, prebit v priporu, je od tistega marčevskega dne do danes minilo že 14 let, sedem mesecev in 13 dni, kar pomeni, da je Nose kazen že prestal, ne pa tudi Vidmar. Ta mora ob tem prestajati še maja 2015 izrečenih pravnomočnih osem let zapora zaradi sodelovanja v združbi, ki je trgovala s kokainom. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nam pojasnili, da mu je bila ob združitvi obeh kazni 7. julija 2017 izrečena enotna zaporna kazen 22 let zapora, nato pa da mu je v pritožbenem postopku ljubljansko višje sodišče to kazen znižalo na enotnih 20 let zapora.

Kot v akcijskem filmu

Vidmar je bil torej eden od roparjev (izdale so ga njegove sledi DNK na prizorišču zločina), Nose pa je pri dejanju sodeloval kot varnostnik sefov, ki je roparjem omogočil dostop do sefov in se je dal celo zvezati, da ne bi postal sumljiv. O tem, da je sodeloval z roparji, se ni sanjalo niti njegovemu sodelavcu Draganu, s katerim sta bila tisto noč dežurna pri sefih. Kot je povedal na sodnem procesu, je 31. oktobra malce po 21. uri v nadzorni sobi zazvonil telefon. Klicatelj se je predstavil kot Janez Selan in sporočil, da bo ob 22.45 prišel do svojega sefa.

20 LET enotne zaporne kazni prestaja Dejan Vidmar.

»Prišla sta dva. Eden je bil malo višji, drugi nižji, eden močnejši, drugi pa bolj suh. Pravilno sta vtipkala kodo, nato pa sem slišal 'Kako ste, momci'. Koliko jih je vstopilo za njima, nisem videl. Scena je bila huda kot v ameriškem akcijskem filmu. Zaropotalo je, kolega je že bil na tleh, ropar je s kolenom klečal na njegovem vratu. Drugi je meni zakričal 'Lezi, lezi, ubit ču te!', zato sem se ulegel. Pozneje so naju spravili v predprostor, zvezali in tam sva ležala vso noč. Sedem ur in 15 minut,« se je spominjal Nosetov sodelavec, ki kajpak ni mogel vedeti, da orožje, ki so ga nosili roparji, ni bilo pravo – bili so plastični hecklerji.

Zorica je morala umreti, ker naj bi po prepričanju zlikovcev vedela, kje je skrit zaklad.

Po sedmih urah varjenja in vdiranja v sefe so roparji odšli in s seboj odnesli bogat plen. Za beg s kraja dejanja so poleg ukradenega kombija fiat fiorino uporabili še kio sephio, katere lastnik je bil eden od zvezanih varnostnikov. Fiata so pozneje našli zažganega v kamnolomu pri Orlah, kio pa pod avtocestnim nadvozom na Dolenjski cesti. Storilci so pot nadaljevali z neznanim vozilom.

20 LET enotne zaporne kazni prestaja Dejan Vidmar.

Vidmar in Nose krivde nista priznala. Vidmar je v preiskavi denimo trdil, da tiste noči ni ropal, ampak se je doma v Ljubljani pripravljal na dan, »ko se obiskuje grobove«, na sojenju pa, da je bil v kritičnem času na lepotni operaciji nosu na neki beograjski kliniki. Nose je še pred aretacijo zaradi duševnih bolečin tožil podjetje PCA, ki je varovalo banko SKB, in tožbo dobil. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani mu je prisodilo 9300 evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi.