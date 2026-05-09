NOGOMET

Oddaja dobila domovinsko pravico

Je stalnica ponedeljkovih večerov, ki jo ljubitelji nogometa spremljajo že peto leto zapored. Ljudje so lačni debat o nogometu, sodniških odločitvah in ostalem dogajanju, pravi Dejan Obrez.
Maskerka Sandra Puhar je poskrbela za Dejana Obreza. FOTO: Mojca Marot

Za brezhiben potek oddaj skrbijo (z leve): tonski mojster Lovro Jazbec, režiser Nejc Stefe, za njim grafik Tilen Pavlinič in redaktor Srečko Ferlež. FOTO: Mojca Marot

Jaka Kozmelj pripravlja rubriko Kozmeljev pogled. FOTO: Mojca Marot

Danijel Vovk in Janez Pustoslemšek, tehnični direktor FOTO: Mojca Marot

Sproščeno vzdušje v zakulisju po še eni uspešni oddaji. FOTO: Mojca Marot

V 147. oddaji Pod prečko sta bila ob Dejanu Obrezu in Mihi Penku branilec NK Celje Damjan Vuklišević (levo) in stalni strokovni sodelavec Mustafa Nukić. FOTO: Mojca Marot

Mojca Marot
 9. 5. 2026 | 21:00
Oddaja Pod prečko, ki jo ljubitelji nogometa spremljajo že peto leto zapored, bo v ponedeljek, 11. maja, na sporedu 150. V njej ljubitelji nogometa izvedo vse o dogajanju v prvi slovenski nogometni ligi (1. SNL), pa tudi o ligi prvakov, podmladku in drugih temah, povezanih z nogometom, med gosti pa se velikokrat krešejo mnenja o sodniških in drugih za nogomet pomembnih odločitvah. Oddajo vodita Miha Penko, ki je hkrati njen urednik, in Dejan Obrez, nastaja v produkciji Cut production v lasti Danijela Vovka. Redaktorja sta Rok Gregorič in Srečko Ferlež, za montažo sta zadolžena Timotej Istenič in Uroš Skaza, režiser je Nejc Stefe, grafik Tilen Pavlinič, tonski tehnik Lovro Jazbec, za prispevke na terenu pa skrbita novinarja Jaka Kozmelj, ki pripravlja Kozmeljev pogled, ter Matic Burazer. Kot zapisano, bo kmalu jubilejna, 150. oddaja. »Predvsem zato, ker so mnogi menili, da se dolgoročno ne da delati oddaje o 1. SNL, ker preprosto ni dovolj zanimivih tem. Mi smo dokazali ravno nasprotno, da so ljudje lačni debat o nogometu, sodniških odločitvah in ostalem dogajanju,« pove Obrez, ki je tudi znan športni komentator.

Sramežljivi začetek​

​»Zelo smo ponosni, da nam je z ekipo uspelo pripraviti že toliko oddaj, še posebno ker obeti, kot je omenil že Obrez, res niso bili obetavni. In iz preteklosti je znano, da se tovrstne oddaje pri nas težko obdržijo na sceni. A nam je uspelo najti občinstvo, ki zvesto in redno spremlja ponedeljkove večere v naši družbi, kar nas izjemno veseli,« pravi Miha Penko. Dodaja, da je bil njihov cilj postaviti podporno vsebino tekmam slovenske prve lige, pa tudi širše.

»A vedno s poudarkom na domačem nogometu. Brez velikega entuziazma znotraj ekipe, ki sodeluje v projektu, seveda ne bi šlo. Začeli smo kar malce sramežljivo in si za prvo oddajo odmerili skromnih 40 min. Zdaj traja dve uri, se je pa že zgodilo, da je trajala tri ure, vedno v živo. Vedno se ozremo na tekme preteklega konca tedna, poslušamo izjave, analiziramo dogajanje, odpiramo teme v Kozmeljevem pogledu, preverjamo pravilnost sodniških odločitev in poskrbimo še za kakšne zabavne vložke. Prostor ponujamo glavnim akterjem vseh klubov, ki lahko predstavijo svoje misli in nogometno filozofijo. Zdi se nam pomembno, da našo ligo analiziramo v ponedeljek, v torek pa javnost komentira izjave tistih, ki jih gostimo v oddaji. Skratka, poskušamo podaljšati zanimanje javnosti za naš prvoligaški nogomet,« razloži Penko, ki je vesel, da si je v državi, kjer so močno ukoreninjeni zlasti zimski športi, oddaja Pod prečko izborila svoje mesto. »In dobila celo domovinsko pravico, če se pošalim, saj se nam odzivajo najpomembnejši akterji našega nogometa, selektorji, legende, najboljši posamezniki, predsedniki in športni direktorji klubov. Pogosto tudi aktualni reprezentanti, bodisi prek videopovezav ali pa jih gostimo v studiu, ki je nedavno dobil povsem novo podobo in modernejši format, za kar je zaslužen Danijel Vovk. Nam je to dalo zagon in še večjo voljo za naprej,« pravi Penko.

Energije ne manjka

Sicer pa je letošnja sezona nekoliko posebna, saj smo mesec pred koncem dobili državne prvake, to je NK Celje. »Zasluženo,« pravi Penko. A drama se nadaljuje, boj za preostale evropske vozovnice je še odprt. »Pričakujem, da bosta tako Maribor kot Olimpija v pripravah na novo sezono odreagirala in konkurenčneje vstopila v boj za naslov prvaka. A kot smo že vajeni, odmor do naslednje sezone ne bo dolg. Zato z ekipo že snujemo načrte za naslednje oddaje in s ponosom spremljam priprave nanje. Pogled k številki 150 je zelo prijeten. A brez skrbi, energije imamo ob tolikšni podpori gledalcev na pretek in bomo nadaljevali v tem ritmu,« obljublja Penko.

Novinar Jaka Kozmelj, ki prav tako sodeluje v oddaji od začetka, se v svoji rubriki Kozmeljev pogled posveča statistiki, aktualnim temam, ekskluzivnim intervjujem in drugim zanimivostim. »Moje obveznosti so prepletene in zajemajo vse od dela na televiziji do komentiranja in zbiranja izjav na terenu, sodelovanja v oddaji Pod prečko ter pokrivanja nogometa na spletni strani Sportkluba. V slovenski nogomet sem vpet vsak dan, posledično so moji urniki precej neprijazni do mojega družinskega življenja. Zato sem izjemno hvaležen ženi, ki me podpira pri vsem. Ker imava skoraj štiriletna dvojčka, je usklajevanje dveh služb in družinskih aktivnosti res precejšen izziv,« prizna Kozmelj.

