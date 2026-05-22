V ZVEZDAH

Odkrijte svojo astrološko barvo

Če bi bila znamenja barve, katera ste vi? Katera vas najbolje predstavlja in kaj to pomeni za vašo osebnost?
Modra vodnarjem prinaša občutek miru in spodbuja njihovo domišljijo. FOTO: Maria Korneeva/Getty Images

Levi so za zlato. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images

Zelena bikom prinaša občutek miru in ravnovesja. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Delo UI
 22. 5. 2026 | 19:00
4:33
A+A-

Astrologija je starodavna veda, ki nas povezuje z vesoljem in nam pomaga razumeti sebe ter svet okoli nas. Vsako astrološko znamenje ima svoje edinstvene lastnosti, ki jih lahko povežemo tudi z določenimi barvami. Ste se kdaj vprašali, katera barva najbolje odraža vaš astrološki znak? Vsaka barva ima svojo energijo in simboliko, ki lahko vpliva na naše počutje in osebnost. Prepoznajte svojo astrološko barvo in jo vključite v svoje življenje – morda boste presenečeni, kako pozitivno bo vplivala na vas!

Ognjena znamenja

Znana so po svoji energiji, strasti in dinamičnosti. Njihove barve so tople, svetle in močne.

Oven je pionir zodiaka, poln energije in odločnosti. Rdeča barva simbolizira moč, pogum in strast, kar popolnoma ustreza naravi ovna. Ta barva jih spodbuja k akciji in jim pomaga ohranjati njihovo ognjevitost.

Lev je znak, ki ljubi pozornost in ima naravno avtoriteto. Zlata barva predstavlja veličastnost, bogastvo in sijaj, kar imenitno odraža levovo ljubezen do glamurja in prestiža. Zlata jim prinaša občutek ponosa in samozavesti.

Strelci so znani po svoji filozofski naravi in ljubezni do avantur. Vijolična barva predstavlja modrost, duhovnost in radovednost, kar ustreza strelčevi naravi. Ta barva jim pomaga ohranjati odprt um in raziskovati nova obzorja.

Zemeljska znamenja

So praktična, zanesljiva in prizemljena. Njihove barve so naravne in umirjene, kar odraža njihovo stabilnost.

Bik ceni udobje in lepoto. Zelena barva predstavlja naravo, rast in harmonijo, kar ustreza bikovi ljubezni do narave in stabilnosti. Prinaša jim občutek miru in ravnovesja.

Devica je znana po svoji natančnosti in praktičnosti. Rjava barva simbolizira zanesljivost, stabilnost in skromnost, kar dobro odraža naravo rojenih v znamenju device. Ta barva jim pomaga ohranjati prizemljenost in organiziranost.

Kozorog je ambiciozen in discipliniran znak. Siva barva predstavlja resnost, profesionalnost in nevtralnost, kar ustreza naravi kozorogov. Siva jim pomaga ohranjati osredotočenost in odločnost pri doseganju ciljev.

Vsaka barva ima svojo energijo in simboliko, ki lahko vpliva na naše počutje in osebnost.

Zračna znamenja

So intelektualna, komunikativna in družabna, njihove barve so svetle in zračne, kar odraža njihovo svobodomiselnost.

Dvojčki so radovedni in prilagodljivi. Rumena barva simbolizira veselje, optimizem in intelekt, kar se ujema z njihovo naravo. Rumena jim prinaša občutek sreče in spodbuja njihovo kreativnost.

Tehtnica ceni harmonijo in lepoto. Roza barva predstavlja ljubezen, nežnost in ravnovesje, kar odraža naravo vseh, rojenih v tem znamenju. Roza jim pomaga ohranjati mir in harmonijo v odnosih.

Vodnarji so znani po svoji inovativnosti in humanitarnosti. Modra barva simbolizira svobodo, modrost in odprtost, kar je dobro povezano z njihovo naravo. Modra jim prinaša občutek miru in spodbuja njihovo domišljijo.

Vodna znamenja

So čustvena, intuitivna in občutljiva, njihove barve so globoke in pomirjujoče, kar odraža njihovo čustveno globino.

Raki so znani po svoji skrbnosti in zaščitniški naravi. Srebrna barva simbolizira čustveno globino, intuicijo in nežnost, to pa ustreza naravi rakov. Srebrna jim pomaga ohranjati čustveno ravnovesje in intuicijo.

Škorpijoni so intenzivni in skrivnostni. Črna barva predstavlja moč, skrivnostnost in preobrazbo, ni čudnega, da jih tako pritegne. Črna jim pomaga ohranjati moč in skrivnostnost.

Ribe so znane po svoji občutljivosti in sanjavosti. Turkizna barva simbolizira mir, ustvarjalnost in duhovnost, kar se ujema z njihovo naravo. Turkizna jim pomaga ohranjati notranji mir in spodbuja njihovo ustvarjalnost.

