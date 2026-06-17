Odpornost bakterij raste s temperaturo

V preteklosti so zdravniki množično predpisovali ljudem antibiotike, tudi za navadne viroze in druge lažje bolezni, zaradi česar so bakterije, povzročiteljice mnogih bolezenskih stanj pri človeku, sčasoma postale odporne proti nekaterim vrstam antibiotikov. Slednje je postalo resen problem. Antibiotike so po odkritju penicilina leta 1928 vsi kar dolgo dojemali kot nekakšno čudežno zdravilo, ki bo ozdravilo vse. Zato so jih množično predpisovali in jemali, kar pa je seveda imelo oziroma ima posledice. Po najnovejših podatkih svetovnih zdravstvenih oblasti naj bi zaradi čedalje večje bakterijske odpornosti proti antibiotikom umrlo že več kot milijon ljudi na leto.

1 milijon ljudi umre na svetu zaradi odpornosti bakterij proti antibiotikom.

Do pred kratkim je veljalo, da bakterije same po naravni poti z mutacijami postanejo odporne proti posameznim vrstam antibiotikov, nedavna raziskava, ki so jo opravili v Veliki Britaniji, Franciji, Avstraliji, Švici in na Kitajskem, pa je pokazala, da na odpornost posameznih bakterij proti antibiotikom vplivajo tudi drugi dejavniki. Raziskava se je omejila zgolj na proučevanje odpornosti salmonele, ene najbolj razširjenih bakterij na svetu, ki je v mnogih živilih in pogosto povzroča večje zdravstvene težave pri ljudeh. Ugotovitve raziskovalcev so presenetljive: dognali so, da se je odpornost salmonele proti antibiotikom povečala tudi zavoljo podnebnih sprememb na Zemlji v zadnjih desetletjih. Odpornost salmonele proti antibiotikom se je zaradi podnebnih sprememb od leta 1940 do leta 2023 povečala za najmanj 10 odstotkov, so zapisali raziskovalci v članku, ki je bil pred kratkim objavljen v medicinski reviji Lancet Planetary Health.

Nepravilno in prepogosto jemanje antibiotikov je razlog za čedalje odpornejše bakterije. FOTO: Fahroni/Getty Images

Napačna uporaba

Raziskovalci še vedno trdijo, da je povečana odpornost salmonele proti antibiotikom rezultat pretirane in napačne uporabe antibiotikov, ki se uporabljajo za zdravljenje okužbe s to bakterijo, ki napada človeški prebavni trakt. »Po preučitvi vseh doslej zbranih podatkov smo ugotovili, da so podnebne spremembe tista sila iz ozadja, ki odpornost bakterij proti antibiotikom samo še povečuje. Naše ugotovitve temeljijo na zadostnih dokazih, da dvig temperatur in spremenjeni vzorci padavin po svetu nelinearno povečajo število in razširjenost genov za odpornost proti antimikrobnim sredstvom pri bakterijskih patogenih, kot je salmonela. Te ugotovitve potrjujejo idejo, da podnebne spremembe spreminjajo ekološko stabilnost mikrobov in pospešujejo razvoj odpornosti pri ljudeh, živalih in v okolju,« so zapisali v reviji Lancet Planetary Health.

Alexander Fleming je leta 1928 odkril penicilin. FOTO: Ipsumpix Corbis/Getty Images

Z drugimi besedami: višje temperature ozračja in spremembe pri količinah padavin na posameznih območjih lahko vplivajo na načine preživetja te bakterije, kako mutira oziroma se spreminja, se širi in na tak način tudi povečuje delež genov, ki so odporni proti antibiotikom. V raziskavi so strokovnjaki analizirali genome več kot 480.000 vzorcev salmonele iz 139 držav po svetu, ki so jih zbrali med letoma 1940 in 2023. Stopnjo odpornosti bakterije proti antibiotikom so primerjali s spremembami povprečne temperature in količine padavin na posameznem območju na Zemlji. Ugotovili so, da se je odpornost salmonele proti antibiotikom povečala v kar 82 odstotkih držav. Največje spremembe odpornosti salmonele proti antibiotikom v povezavi s podnebnimi spremembami so našli na Bližnjem vzhodu in severni Afriki, v južni Aziji in podsaharski Afriki.

10 odstotkov večja je odpornost bakterij proti antibiotikom zaradi podnebnih sprememb.

Čedalje bolj odporne bakterije

Raziskovalci poudarjajo, da bo treba poleg odgovornega in pravilnega jemanja zdravil v prihodnje upoštevati tudi podnebne spremembe, če bomo hoteli zmanjšati odstotek bakterij, ki so odporne proti antibiotikom.

480.000 vzorcev salmonele so uporabili v raziskavi.

Odpornost bakterij proti antibiotikom ni novost. Že manj kot dve desetletji po tem, ko je škotski biolog in farmakolog Alexander Fleming opisal delovanje penicilina, in sta deset let po tem Ernst Boris Chain in Howard Forley razvila metodo za njegovo množično proizvodnjo in prečiščevanje, so dokazali, da antibiotično zdravljenje lahko izbira bakterijske seve s fiziološko in gensko okrepljeno sposobnostjo preživeti visoke odmerke antibiotikov.

Povečana odpornost salmonele proti antibiotikom je rezultat pretirane in napačne uporabe antibiotikov. FOTO: Steve Gschmeissner/science Photo/Getty Images

Zaradi pretirane uporabe antibiotikov se lahko celo poveča rast odpornih bakterij, ki zavirajo razvoj za zdravilo bolj občutljivih bakterij, kar pripelje do prevlade odpornih bakterij, posamezni antibiotiki pa tako niso več učinkoviti. To se je, denimo, zgodilo s penicilinom in eritromicinom, ki sta bila nekoč zelo učinkoviti zdravili proti mnogim bakterijskim vrstam in sevom – penicilin je odigral odločilno vlogo k zelo velikemu zmanjšanju tuberkuloze po svetu –, zdaj pa sta izgubila svojo zdravilno moč.

Tisočletja uporabe Snovi z antimikrobnimi učinki, predvsem rastlinske izvlečke, ljudje uporabljajo že tisočletja. Opisi delovanja teh snovi proti okužbam v tradicionalni kitajski medicini so stari več kot 2500 let, njihovo delovanje so poznali tudi stari Egipčani in Grki, zlasti pa Rimljani in Perzijci in tudi druga antična ljudstva.

Nedavno odkrit encim NDM-1 povzroča odpornost bakterij proti širokemu spektru antibiotikov. Britanska agencija za zdravstveno zaščito je lani opozarjala, da je »večina izolatov z encimom NDM-1 odpornih proti vsem standardnim intravenskim antibiotikom, ki jih ljudje potrebujejo za zdravljenje hudih okužb«. Proti antibiotikom odporne bakterije so znova začele povzročati bolezni, ki so bile prav zahvaljujoč antibiotikom dolgo uspešno zatirane. Tak primer je že omenjena tuberkuloza, ki je postala v zadnjih letih odporna proti antibiotikom in je resen zdravstveni izziv. Na leto po svetu obravnavajo do skoraj pol milijona novih primerov tako imenovane multirezistentne tuberkuloze, to je tuberkuloza, ki je odporna proti več antibiotikom hkrati.