Odpravimo togost

Večina ljudi ne postane toga zato, ker bi se starala, ampak zato, ker se premalo giblje na raznolike načine. Sedenje je glavni krivec. Telo se mu sčasoma prilagodi: mišice se skrajšajo, sklepi izgubijo obseg gibanja, gibi postanejo previdni. In nenadoma se zdi, da nas vse boli brez posebnega razloga.

Najbolj trpijo deli, ki jih pri vsakodnevnem gibanju najmanj uporabljamo v polnem obsegu. Kolki postanejo zakrčeni, hrbet tog, vrat napet, ramena se dvignejo proti ušesom, gležnji izgubijo prožnost. To se ne zgodi čez noč, ampak počasi – in prav zato tega dolgo sploh ne opazimo.

Dobra novica je, da za boljšo gibljivost ne potrebujemo telovadnice, posebnih vaj ali dolge rutine. Dovolj je nekaj minut na dan. Ključ ni v intenzivnosti, ampak v rednosti. Kratko raztezanje zvečer pomaga telesu, da se po dnevu sedenja umiri. Zjutraj nežni gibi telo prebudijo in mu dajo občutek lahkotnosti.

Veliko ljudi pretirava v napačno smer. Mislijo, da mora raztezanje boleti ali trajati dolgo. V resnici je dovolj, da se ustavimo pri meji prijetnega. Če občutimo sprostitev, smo naredili dovolj. Če stiskamo zobe, smo šli predaleč.

Ključ ni v intenzivnosti, ampak v rednosti. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Raztezanje ni vadba za formo, ampak za udobje gibanja: da se lažje obujemo, brez težav pogledamo čez ramo ali brez premisleka poberemo nekaj s tal. To so majhne stvari, ki močno vplivajo na kakovost vsakdana. Zlasti v starosti.

Če vsak dan naredimo malo, telo to opazi. In če kak dan izpustimo, ni nič hudega. Togost ne nastane čez noč – in tudi ne izgine v enem tednu. A počasi gre. In to je povsem dovolj.