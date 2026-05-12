Odraščala tudi v nudističnem kampu

Ondina Kerec, ki jo bomo gledalci lahko spet kmalu spremljali kot Lucijo v seriji Nemirna kri, je v pogovoru za Nedeljske novice razkrila, da jo je igra zaznamovala že zelo zgodaj. Začela je s plesom, pri 12 letih pa dobila prvo filmsko vlogo v mladinskem filmu. »Takrat sem se zaljubila in vedela, da je to to, kar hočem delati,« je povedala. Kasneje je igrala še v več filmih in serijah, med drugim v Moji, tvoji, najini, Ja, Chef!, Sekirci v med in Za hribom.

Vloga Lucije v seriji Nemirna kri je prišla po avdiciji, na katero so jo povabili, ker se je je nekdo spomnil iz serije Ja, Chef!. Sprva se je posnela sama, nato pa so jo poklicali še na avdicijo v živo. Po njej je imela slab občutek, a jo je čez nekaj dni med dopustom na Kanarskih otokih presenetil klic produkcije. »Rekli so mi, da bi me imeli v seriji. Bila sem: o moj bog, hvala,« je opisala trenutek, ko je izvedela, da je vlogo dobila.

Lucijo opisuje kot samozavestno, zapeljivo in pogosto nepremišljeno žensko, ki gre za svoje cilje čez meje. »Obožujem jo, hkrati jo pa sovražim, ker si mislim: kaj delaš,« je dejala. Priznava, da se z nekaterimi njenimi vzgibi lahko poistoveti, čeprav bi sama marsikaj naredila drugače. »Mislim, da Lucija v svojem bistvu ni pokvarjena, mora pa se zgoditi neka osebnostna rast,« pravi.

Druga sezona je bila zanjo igralsko precej zahtevnejša od prve. Kot pravi, se Luciji »dokončno zmeša«, zato je bilo več čustveno napornih prizorov. Snemanja so bila hitra in intenzivna, z malo časa za raziskovanje prizorov, zato je morala velik del priprave opraviti sama. Kljub temu je vlogo sprejela kot velik igralski izziv.

Spregovorila je tudi o prizorih v spodnjem perilu. Ker je že pred snemanjem izvedela, da bo Lucija pogosto pomanjkljivo oblečena, si je omislila trenerja in začela redno trenirati. S telesom sicer nikoli ni imela večjih težav. »Starši so mi vedno polagali na dušo, da človeško telo ni tabu. Odraščala sem tudi v nudističnem kampu,« je povedala.

Posebno dragocena so ji bila prijateljstva, ki jih je spletla na snemanju. »Tudi če ne bi bilo nič od te serije, je neprecenljivo, da dobiš take prijatelje,« pravi. Ob seriji dela na Radiu Ekspres, kjer vodi program ob ponedeljkih in torkih popoldne. Radio ima rada, a njena prva ljubezen ostajata televizija in film. V zasebnem življenju je, kot pravi, zelo srečno zaljubljena v Dina, ki ga opisuje kot svojo največjo oporo. Veliko ji pomeni tudi družina. Starši jo spremljajo od začetka, brata pa sta šla vsak po svoji poti: eden je pravnik, drugi študira strojništvo. »Moja družina je moja največja podpora in tudi največja kritika,« pravi Ondina, ki verjame, da je svojo igralsko pot šele dobro začela.