Odraščali so ob glasbi

Zmago Glavaš, ki poje prvi tenor, Simon Felda, drugi tenor, Jakob Burdych, ki poje prvi bas in igra ritem kitaro, drugi basist Jakob Morato, ki igra še pozavno, drugi tenorist Matic Ančimer, ki je bas kitarist in baritonist, ter harmonikar Nik Podboj so člani ansambla Istrski fantje, ki so na glasbeni sceni šele četrto leto, od pomladi 2022, prvi samostojni koncert pa so pripravili junija 2023 v Kortah.

»Odraščali smo ob glasbi Ottavia Brajka, Lojzeta Slaka in drugih legend, ki so nas močno navdihnile. Leta 2024 smo na festivalu v Števerjanu prejeli nagrado občinstva za najboljšo izvedbo pesmi iz zakladnice ter prvo nagrado za besedilo naše avtorske skladbe Na tej zemlji istrski. Ponosni smo na nastop ob podelitvi priznanja Ottaviu Brajku ter na videospot za pesem Ribiški praznik, ki je bil posnet v poklon temu glasbeniku. Nastopili smo ob predstavitvi knjige o Lojzetu Slaku in Fantih s Praprotna, kjer smo igrali in peli pred edinim še živečim članom Andrejem Bergantom,« pot Istrskih fantov oriše Glavaš, ki je napisal melodijo za njihovo najnovejšo skladbo, valček z naslovom Spomin na vaju.

Nedavno so posneli pesem o bolečini, hrepenenju in večnem spominu na najdražje, ki so nam blizu. FOTO: arhiv ansambla

Večni spomin

Besedilo, v katerem je opisal ganljivo izgubo dveh ljubljenih oseb, v katerem se lahko najde vsak, je napisal Gregor Rožič. Pesem prinaša iskreno izpoved o bolečini, hrepenenju in večnem spominu, ki ostaja tudi takrat, ko naših najdražjih ni več med nami. »Ta skladba je poklon vsem, ki jih nosimo v srcu,« še pove Glavaš.

Sprva so bili Istrski fantje petčlanska zasedba, potem pa jim je manjkal zven bariton, zato so ga poiskali in dodali. Čeprav prihajajo s podeželja, se resno s kmetijstvom ne ukvarja nihče, vsi pa imajo doma kakšno oljko, trto ali figo.

Doslej so nastopili ob različnih priložnostih, tako na Primorskem kot drugod po Sloveniji, kamor jih pač povabijo. So pa vsekakor popestrili glasbeno sceno na Primorskem, kjer je manj narodnozabavnih ansamblov, zato so Istrski fantje še toliko bolj zaželeni na prenekaterem dogodku.