  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SIR

Ogrožen simbol Italije

Krave vročino, ki je vse bolj pogosta, težko prenašajo
Proizvajalci Parmigiana Reggiana krav ne morejo preprosto preseliti v hladnejša območja, saj morajo po pravilih EU o zaščiteni označbi porekla krave pa tudi mleko in sir ostati na določenem območju severne Italije. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Proizvajalci Parmigiana Reggiana krav ne morejo preprosto preseliti v hladnejša območja, saj morajo po pravilih EU o zaščiteni označbi porekla krave pa tudi mleko in sir ostati na določenem območju severne Italije. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Proizvodnja mleka je v letošnjem poletju v povprečju upadla za okoli 10 odstotkov. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Proizvodnja mleka je v letošnjem poletju v povprečju upadla za okoli 10 odstotkov. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Hladijo se pod ventilatorji. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Hladijo se pod ventilatorji. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Proizvajalci Parmigiana Reggiana krav ne morejo preprosto preseliti v hladnejša območja, saj morajo po pravilih EU o zaščiteni označbi porekla krave pa tudi mleko in sir ostati na določenem območju severne Italije. FOTO: Matteo Minnella/Reuters
Proizvodnja mleka je v letošnjem poletju v povprečju upadla za okoli 10 odstotkov. FOTO: Matteo Minnella/Reuters
Hladijo se pod ventilatorji. FOTO: Matteo Minnella/Reuters
N. N.
 20. 8. 2026 | 20:00
4:42
A+A-

V hlevih, kjer nastaja mleko za italijanski verjetno najbolj znani sir, se ventilatorji nenehno vrtijo že dva meseca. Temperature na severu Italije so se dvignile do 40 stopinj Celzija, krave pa stojijo praktično negibne, iz gobcev molijo jezike, medtem ko iz avtomatskih pršilnikov ves čas prši voda in jim moči, hladi hrbet. Krave, ki dajejo mleko za znameniti italijanski parmezan, Parmigiano Reggiano, zelo težko prenašajo letošnjo vročino, pravijo njihovi lastniki.

Italija se letos spopada že s četrtim večjim vročinskim valom, vročina in suša pa vse bolj povečujeta stroške proizvodnje tega sira, katerega industrija je vredna okoli štiri milijarde evrov. Kmetje morajo čedalje več denarja namenjati za hlajenje živine, pomanjkanje vode otežuje tudi pridelavo krme za krave. Pomagajo jim regionalne oblasti, Evropska unija in konzorcij proizvajalcev, vendar sredstva ne zadoščajo za vse večje potrebne naložbe, pravijo kmetje. Proizvajalci Parmigiana Reggiana krav ne morejo preprosto preseliti v hladnejša območja, saj morajo po pravilih EU o zaščiteni označbi porekla krave pa tudi mleko mleko in sir ostati na določenem območju severne Italije, za nameček mora biti najmanj 75 odstotkov krme za živino pridelane lokalno.

Proizvodnja mleka je v letošnjem poletju v povprečju upadla za okoli 10 odstotkov. FOTO: Matteo Minnella/Reuters
Proizvodnja mleka je v letošnjem poletju v povprečju upadla za okoli 10 odstotkov. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Krave lahko občutijo vročinski stres že pri okoli 25 stopinjah Celzija, odvisno od vlažnosti, pravi Giovanni Buonaiuto s Konzorcija Parmigiano Reggiano. Pri prebavi proizvedejo veliko toplote, hkrati pa imajo malo znojnih žlez, skozi katere bi jo lahko oddajale. »Kot bi imela krava v sebi radiator,« je dejal Buonaiuto. Zaradi vročine manj jedo, manj počivajo in prežvekujejo, proizvodnja mleka pada. Proizvodnja mleka je v letošnjem poletju v povprečju upadla za okoli 10 odstotkov, je dejal Buonaiuto, čeprav je veliko odvisno od opremljenosti posamezne kmetije.

Pred 20 leti nas je skrbela zima, zdaj vlagamo, da bi preživeli poletje.

Federica Dall'Aglio, ki blizu Parme redi 400 glav živine, pravi, da njene krave dajejo od pet do šest kilogramov mleka manj na dan oziroma približno 20 odstotkov manj, in to kljub ventilatorjem in pršilnikom, pod katerimi preživijo velik dela dneva, saj se nočejo oddaljiti od hladilnih sistemov. Hlajenje živine dviga račune za elektriko. Luca Cotti, kmet in predsednik združenja Coldiretti v Emiliji Romanji, pravi, da se lahko med ekstremno vročino poraba električne energije v hlevih podvoji ali celo potroji, saj hladilni sistemi delujejo skoraj neprekinjeno. »Pred 20 leti nas je skrbela zima, ko so zamrzovali voda za napajanje živali in drugi sistemi v hlevu. Zdaj vlagamo, da bi preživeli poletje.« Ekstremna vročina je nekoč trajala teden dni in je bila prej izjema, danes je normalna, pravi Cotti: »Letos že od junija ni popustila niti za trenutek.«

Približno polovica kmetij, ki proizvajajo mleko za Parmigiano Reggiano in zagotavljajo okoli 70 odstotkov celotne količine mleka, je že investirala v napredne hladilne sisteme. Ti vključujejo ventilatorje, pršilnike, ki se vključujejo s pomočjo senzorjev gibanja, in samodejno spremljanje temperature. Preostalih 30 odstotkov mleka večinoma prihaja iz hladnejših hribovitih in gorskih območij.

Hladijo se pod ventilatorji. FOTO: Matteo Minnella/Reuters
Hladijo se pod ventilatorji. FOTO: Matteo Minnella/Reuters

Težava je tudi voda. Zaradi visokih temperatur, pomanjkanja padavin in zelo nizkih vodostajev velikih alpskih jezer je bilo v porečju reke Pad razglašeno visoko tveganje zaradi suše. Lucerna, pomembna krma za krave, razmeroma dobro prenaša sušo, vendar mora družina Dall'Aglio že zdaj intenzivno namakati zemljišča, da bi zagotovila dovolj sena. Če reke niso več dovolj vodnate, morajo kmetje črpati podtalnico, kar lahko stroške zaradi energije, potrebne za črpanje, poveča tudi za petkrat. Cotti pravi, da bi morale regionalne in državne oblasti graditi vodne zbiralnike in drugo infrastrukturo za zadrževanje vode, saj posamezne kmetije same ne morejo rešiti pomanjkanja vode.

Za zdaj sicer ni nevarnosti, da bi Italiji zmanjkalo slovitega parmezana. Močno povpraševanje na svetovnem trgu proizvajalcem omogoča večje naložbe kot kmetom v številnih drugih panogah. Za zdaj naložbe ohranjajo proizvodnjo stabilno. Toda manjši proizvajalci s starimi hlevi bi lahko v prihodnosti preprosto opustili kmetije, namesto da bi vlagali velike zneske v prilagajanje novim podnebnim razmeram. Zdaj pa lahko le čakajo, da temperature padejo. U. S.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vročinaItalijasušakmetjekravemlekoparmezan
ZADNJE NOVICE
21:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
EROS

Raje bi večjega: zaradi neustrezne velikosti uda so se že končale zveze!

Dolžina in debelina penisa sta vendarle zelo pomembni.
20. 8. 2026 | 21:21
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNO

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel

Tokrat so se vanj ujele Ana Kovačič, Neli Lalović in Ana Grdadolnik.
20. 8. 2026 | 21:00
20:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Dva hudo ranjena: 19-letnik najprej trčil v 75-letno voznico, nato še v 52-letnika

Zoper povzročitelja bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti podana kazenska ovadba
20. 8. 2026 | 20:43
20:16
Novice  |  Slovenija
NARODNOZABAVNI FESTIVAL GRAŠKA GORA

Na gori jurišev odmevale polke in valčki (FOTO)

Jubilejni festival je bil prežet s posebno energijo in vrhunskimi nastopajočimi.
Mojca Marot20. 8. 2026 | 20:16
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
SIR

Ogrožen simbol Italije

Krave vročino, ki je vse bolj pogosta, težko prenašajo
20. 8. 2026 | 20:00
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Nosečo so me starši vrgli iz hiše, zdaj mi branijo moškega, ki ga ljubim

Pisala nam je bralka, ki so jo starši v mladosti zavrgli, sedaj pa ne morejo brez nje.
Milena Miklavčič20. 8. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki