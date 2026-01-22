Ohranjajo preprostost in iskren stik z ljudmi

Ansambel Natura je na sceni od leta 2020, kar pomeni, da v sedanji zasedbi vstopajo v šesto leto delovanja. So trio s pevko, njihova posebnost je, da gre za družinski ansambel. Moči so združili Milan Rojs, ki igra bas kitaro in poje bariton, njegova žena Dragica Rojs, ki poje, ter njun sin Aleš Rojs, ki igra kitaro in bobne, hkrati pa je vodja ansambla, pridružil se jim je še prijatelj Srečko Kotnik, harmonikar, ki igra tudi klaviature.

»Sedež ansambla je na Vidmu pri Ptuju, natančneje v Dravinjskem Vrhu, kjer smo doma Rojsovi, Srečko pa je iz Razkrižja v okolici Ljutomera. Ime smo si izbrali, ker nas povezuje ljubezen do narave, pristnih vrednot in iskrene domače glasbe. Beseda natura simbolizira naravnost, domačnost in povezanost, kar se odraža tako v naših medsebojnih odnosih kot tudi v glasbenem ustvarjanju. Kot družinski ansambel želimo ohranjati preprostost, toplino in iskren stik z ljudmi, kar je tudi temelj našega delovanja,« pove vodja Aleš Rojs, ki prihaja z obronka Haloz – obdaja jih čudovita narava, ki jim je navdih za ustvarjanje in hkrati pomemben del njihove zgodbe.

Glasba nas radosti

Nedavno so se udeležili srečanja muzikantov v gostišču Siva čaplja, ki ga je organiziral Branko Novak s prijatelji, in tam so tudi zaigrali. »Poleg narodnozabavne glasbe igramo tudi druge zvrsti, zabavno glasbo, ne gre brez skladb iz nekdanje skupne države, saj imajo ljudje različen okus, ki se mu prilagodimo,« pravijo člani ansambla Natura, ki so doslej izdali šest avtorskih skladb, za vse so posneli tudi videospote.

Ansambel Natura rad zaigra povsod, kjer je dobra družba. FOTO: Arhiv Ansambla

Prvi valček z naslovom Poročni spomini so javnosti predstavili junija 2023 in se z njim istega leta predstavili na Vurberškem festivalu, septembra so posneli še prvo polko z naslovom Veselje med vinogradi. Leto dni pozneje so izdali še dva čudovita valčka, Tebi za rojstni dan in Čarobni ples. Avtor slednje je bil legendarni, žal že pokojni Tine Lesjak, pri katerem se je učil igrati harmoniko Kotnik, zato so videospot zanjo posneli s Tinetovo harmoniko ob njegovem kipu v Oplotnici, v gostilni pri Kosu in na njegovi domačiji. Lani so posneli dve polki. Prvo z naslovom Natura, kot se imenujejo sami, sta ustvarila Poskočni muzikant Martin Juhart (melodijo) in Vera Šolinc, ki je avtorica besedila in je v polki opisala prav njih, torej ansambel Natura. Zadnja njihova polka nosi naslov Mladi Dolenjci, posneli so jo v domačem studiu že na začetku delovanja ansambla, njen avtor pa je, zanimivo, Mladi Dolenjec Tomaž Kastelic.

Na prvem špilu na Koroškem je bilo čez dan prijetnih 20 stopinj Celzija, ponoči pa je zapadel sneg in so ostali ujeti sredi beline.

Ansambel Natura največkrat igra na rojstnodnevnih praznovanjih, porokah, veselicah, občnih zborih in podobnih dogodkih. »Glasba nas radosti, z njo živimo in smo povezani od mladih nog, ko smo radi prisluhnili našim idolom Avsenikom, Slakom, Branetu Klavžarju, Francu Miheliču, Tinetu Lesjaku in številnim drugim,« še pove Aleš Rojs.

Muzikantom se velikokrat zgodi kaj nepredvidljivega in tako se še dobro spomnijo, kako so se odpravili na prvi špil na Koroškem, kjer je bilo čez dan prijetnih 20 stopinj Celzija, ponoči pa je zapadel sneg in so ostali ujeti sredi beline. Baritonist Milan pa je že ostal brez pete na škornjih, ki pripadajo narodni noši, ki jo radi oblečejo.