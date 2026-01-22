  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ANSAMBEL NATURA

Ohranjajo preprostost in iskren stik z ljudmi

Družinski ansambel vstopa v šesto leto delovanja, doslej so izdali šest avtorskih skladb, za vse so posneli tudi videospote.
Družinski ansambel sestavljajo mama, oče in sin, harmonikar pa je njihov dober prijatelj. FOTO: Arhiv Ansambla
Družinski ansambel sestavljajo mama, oče in sin, harmonikar pa je njihov dober prijatelj. FOTO: Arhiv Ansambla
Mojca Marot
 22. 1. 2026 | 17:00
A+A-

Ansambel Natura je na sceni od leta 2020, kar pomeni, da v sedanji zasedbi vstopajo v šesto leto delovanja. So trio s pevko, njihova posebnost je, da gre za družinski ansambel. Moči so združili Milan Rojs, ki igra bas kitaro in poje bariton, njegova žena Dragica Rojs, ki poje, ter njun sin Aleš Rojs, ki igra kitaro in bobne, hkrati pa je vodja ansambla, pridružil se jim je še prijatelj Srečko Kotnik, harmonikar, ki igra tudi klaviature.

»Sedež ansambla je na Vidmu pri Ptuju, natančneje v Dravinjskem Vrhu, kjer smo doma Rojsovi, Srečko pa je iz Razkrižja v okolici Ljutomera. Ime smo si izbrali, ker nas povezuje ljubezen do narave, pristnih vrednot in iskrene domače glasbe. Beseda natura simbolizira naravnost, domačnost in povezanost, kar se odraža tako v naših medsebojnih odnosih kot tudi v glasbenem ustvarjanju. Kot družinski ansambel želimo ohranjati preprostost, toplino in iskren stik z ljudmi, kar je tudi temelj našega delovanja,« pove vodja Aleš Rojs, ki prihaja z obronka Haloz – obdaja jih čudovita narava, ki jim je navdih za ustvarjanje in hkrati pomemben del njihove zgodbe.

Glasba nas radosti

Nedavno so se udeležili srečanja muzikantov v gostišču Siva čaplja, ki ga je organiziral Branko Novak s prijatelji, in tam so tudi zaigrali. »Poleg narodnozabavne glasbe igramo tudi druge zvrsti, zabavno glasbo, ne gre brez skladb iz nekdanje skupne države, saj imajo ljudje različen okus, ki se mu prilagodimo,« pravijo člani ansambla Natura, ki so doslej izdali šest avtorskih skladb, za vse so posneli tudi videospote.

Ansambel Natura rad zaigra povsod, kjer je dobra družba. FOTO: Arhiv Ansambla
Ansambel Natura rad zaigra povsod, kjer je dobra družba. FOTO: Arhiv Ansambla

Prvi valček z naslovom Poročni spomini so javnosti predstavili junija 2023 in se z njim istega leta predstavili na Vurberškem festivalu, septembra so posneli še prvo polko z naslovom Veselje med vinogradi. Leto dni pozneje so izdali še dva čudovita valčka, Tebi za rojstni dan in Čarobni ples. Avtor slednje je bil legendarni, žal že pokojni Tine Lesjak, pri katerem se je učil igrati harmoniko Kotnik, zato so videospot zanjo posneli s Tinetovo harmoniko ob njegovem kipu v Oplotnici, v gostilni pri Kosu in na njegovi domačiji. Lani so posneli dve polki. Prvo z naslovom Natura, kot se imenujejo sami, sta ustvarila Poskočni muzikant Martin Juhart (melodijo) in Vera Šolinc, ki je avtorica besedila in je v polki opisala prav njih, torej ansambel Natura. Zadnja njihova polka nosi naslov Mladi Dolenjci, posneli so jo v domačem studiu že na začetku delovanja ansambla, njen avtor pa je, zanimivo, Mladi Dolenjec Tomaž Kastelic.

Na prvem špilu na Koroškem je bilo čez dan prijetnih 20 stopinj Celzija, ponoči pa je zapadel sneg in so ostali ujeti sredi beline.

Ansambel Natura največkrat igra na rojstnodnevnih praznovanjih, porokah, veselicah, občnih zborih in podobnih dogodkih. »Glasba nas radosti, z njo živimo in smo povezani od mladih nog, ko smo radi prisluhnili našim idolom Avsenikom, Slakom, Branetu Klavžarju, Francu Miheliču, Tinetu Lesjaku in številnim drugim,« še pove Aleš Rojs.

Muzikantom se velikokrat zgodi kaj nepredvidljivega in tako se še dobro spomnijo, kako so se odpravili na prvi špil na Koroškem, kjer je bilo čez dan prijetnih 20 stopinj Celzija, ponoči pa je zapadel sneg in so ostali ujeti sredi beline. Baritonist Milan pa je že ostal brez pete na škornjih, ki pripadajo narodni noši, ki jo radi oblečejo.

Več iz teme

narodnozabavna glasbaglasbaansambel natura
ZADNJE NOVICE
18:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMORIL DRUŽINO

Skoraj dve desetletji po tragediji: srhljivo zadnje sporočilo rokoborca razkrilo grozo doma

Posebej je izstopalo glasovno sporočilo, ki ga je pustil znancu ...
22. 1. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Stil
LAŽNA SLIKA

Tako družbena omrežja spreminjajo pričakovanja v zvezi

Družbena omrežja so v zadnjem desetletju globoko spremenila doživljanje partnerke bližine in odnosov.
22. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Prodajalci molčijo: kdaj vam morajo odpeljati star aparat – in kdaj ne

Kaj je razširjena proizvajalčeva odgovornost, kateri odpadki sodijo v ta sistem in zakaj vgrajeni izdelki, kot so cisterne, vanj ne spadajo.
Borut Tavčar22. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: več bo empatije in ustvarjalnosti

Jutrišnja konjunkcija s Saturnom prinaša čustveno stabilnost in občutek odgovornosti.
22. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZVEZDA

Nemir v svetu dragih kamnov

Največji vijolični zvezdasti safir na svetu ima kar 3563 karatov in je ocenjen na najmanj 250 milijonov evrov
22. 1. 2026 | 18:00
17:15
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Šok na računih prejemnikov pomoči, Furs zarubil denar! Golob sporoča: »Ni več nedotakljivih«

Premier Robert Golob meni, da gre za velik mejnik, ki ga ne gre podcenjevati.
22. 1. 2026 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki