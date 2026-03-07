Okužba lahko pusti trajne posledice

Dnevi se podaljšujejo, sonce je v minulih dneh že ogrelo tla in prebudilo naravo. Tudi sicer smo vstopili v meteorološko pomlad, ki nas vabi na sprehode po gozdu in travnikih ter brezskrbno posedanje v parku ali na domačem vrtu. A z višjimi temperaturami in bujnim rastjem so se prebudili tudi zelo nevarni spremljevalci tega letnega časa – klopi. Pomlad tako žal ni le sinonim za prebujanje narave, temveč tudi za začetek sezone klopov, ki lahko prenašajo bolezni, kot sta lajmska borelioza in klopni meningoencefalitis (KME), in so tako pomemben javnozdravstveni izziv. Poznavanje njihovega življenjskega kroga, načinov prenosa okužb in ustreznih zaščitnih ukrepov so ključnega pomena, da v prihajajočih mesecih ostanemo mirni in predvsem zdravi.

Klopi prenašajo povzročitelje bolezni, ki lahko pri človeku povzročijo resne zdravstvene težave. V Sloveniji je med boleznimi, ki jih prenašajo klopi, najpogostejša lajmska borelioza – pojavlja se po vsej državi, zboli pa od 3000 do 7000 ljudi na leto. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so letos, do vključno osmega tedna, prejeli že 180 prijav obolenj z lajmsko boreliozo. Zbolelo je 93 žensk in 87 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji, sledita jugovzhodna in pomurska. Prijave obolenj s KME pristojne službe še niso potrdile, se pa Slovenija uvršča med države z najvišjo pojavnostjo te bolezni v Evropi. V zadnjem desetletju je za KME v Sloveniji zbolelo povprečno okrog 100 oseb na leto, pogostost okužb je največja na Gorenjskem, Koroškem, Notranjskem in v ljubljanski regiji. Največkrat zbolijo odrasli, stari od 55 do 64 let, pri katerih je potek bolezni običajno hujši, lahko vodi v paralizo in pušča trajne posledice. Kot pojasnjujejo strokovnjaki z NIJZ, bolezen pri otrocih običajno poteka v blažji obliki, kar pa seveda ni pravilo, zato je zaščita nujna.

Rilec gostitelju porinejo globoko v kožo. FOTO: Evgeniyq/Getty Images

Najprej vročina

KME se začne z vročino, glavobolom, slabšim počutjem in utrujenostjo, kar traja nekaj dni, potem pa se stanje izboljša. Bolezen nato izbruhne v hujši obliki: pojavijo se višja vročina, hujši glavobol, bruhanje, nekaterim se začnejo tresti roke, jezik, imajo težave s spominom, razmišljanjem, postajajo zaspani, pojavi se lahko nezavest, tudi ohromitev. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča vsako leto zaradi možganskih okvar po prebolelem KME sprejmejo do dva bolnika, ki sta hudo prizadeta in odvisna od nege. Takšni bolniki imajo psihomotorno upočasnjeno in okvaro kognitivnih funkcij – najpogosteje spomina, pozornosti in vidnoprostorske orientacije, okvaro požiranja, govora in razumevanja, motnje gibanja v smislu težke pareze ali plegije zgornjih in spodnjih udov, kot tudi dolgotrajne okvare dinamičnega in statičnega ravnotežja ter motnje vida, vonja in okusa ter ohromitev dihalnih mišic. Vsem simptomom so običajno pridružene bolečine v sklepih in mišicah. Redek zaplet je tudi smrt.

Za KME največkrat zbolijo odrasli, stari od 55 do 64 let.

Zdravljenje je omejeno le na lajšanje bolezenskih znakov in podporno, bolnišnično zdravljenje. Najučinkovitejši ukrep za zaščito proti KME je cepljenje, ki je priporočljivo za vse od enega leta starosti dalje. Cepivo je varno in učinkovito.

Vbod je neboleč

Povzročitelj lajmske borelioze je bakterija. Čas od okužbe do prvih znakov bolezni je od 3 do 32 dni, najprej se pojavi značilna kožna sprememba. Nastane neboleča rdečina, ki se počasi širi, na sredini bledi in dobiva obliko kolobarja. Kožna sprememba je lahko ena sama ali pa jih je več. Lahko je na mestu vboda klopa ali pa na različnih delih telesa. Rdečina lahko izgine brez zdravljenja, vendar okužba vseeno prodira naprej. A pozor, spremembe na koži niso vedno prisotne! Po več mesecih ali tudi letih po okužbi se lahko pojavijo znaki prizadetosti številnih organov ali organskih sistemov: kože, živčevja, sklepov, mišic, tudi oči in srca. Lajmsko boreliozo zdravimo z antibiotiki, zdravljenje je najučinkovitejše pri zgodnji diagnozi. Cepiva, ki bi bolezen preprečilo, še ni.

Za obisk gozda se napravimo v svetla oblačila in uporabimo repelent. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Klopi živijo v vlažnih okoljih, ob rekah, močvirjih, radi imajo gozdno podrast, grmovje, robove jas, visoko travo, listje, zadržujejo pa se tudi na domačem vrtu in v parkih, pojasnjujejo na NIJZ. Največ jih živi do nadmorske višine 600 metrov, v višjih legah jih je manj. Ljudje in živali postanemo njihov gostitelj naključno. Klop nas zazna s svojimi čutili, zleze na naše telo in si poišče primerno nežno mesto – lasišče, za ušesi, vrat, pazduha, roke, popek, dimlje, noge, kolena ali drugje. Na nas se pritrdi tako, da svoj rilec porine globoko v kožo. Vbod je neboleč, zato je prisotnost klopa na koži večkrat spregledana. Če je klop okužen, med sesanjem s slino v naše telo vnese povzročitelja bolezni in tako lahko resno zbolimo.

Po vrnitvi iz narave se obvezno temeljito pregledamo, tudi lasišče, predel za ušesi, roke, dlani, dimlje, kolena in noge, se oprhamo, umijemo lase in operemo oblačila. Za izlet v gozd nosimo oblačila svetlih barv, dolgih rokavov in hlačnic, ki pokrivajo večji del telesa, uporabljamo repelente. Ko opazimo že prisesanega klopa, ga čim prej odstranimo s koničasto pinceto tako, da ga primemo čim bližje koži in z odločnim potegom izvlečemo. Z ničimer ga ne mažemo, vrtimo ali kako drugače rotiramo. Mesto vboda opazujemo še vsaj nekaj tednov po odstranitvi klopa.