  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KLOPI

Okužba lahko pusti trajne posledice

Toplo vreme je prebudilo tudi klope, ki so že dejavni in seveda zelo nevarni: preventivno ravnanje pri zadrževanju v naravi je nujno, proti KME pa se lahko zaščitimo tudi s cepivom.
Pomlad pomeni tudi začetek sezone klopov. FOTO: Gabort71/Getty Images

Pomlad pomeni tudi začetek sezone klopov. FOTO: Gabort71/Getty Images

Rilec gostitelju porinejo globoko v kožo. FOTO: Evgeniyq/Getty Images

Rilec gostitelju porinejo globoko v kožo. FOTO: Evgeniyq/Getty Images

Za obisk gozda se napravimo v svetla oblačila in uporabimo repelent. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Za obisk gozda se napravimo v svetla oblačila in uporabimo repelent. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Pomlad pomeni tudi začetek sezone klopov. FOTO: Gabort71/Getty Images
Rilec gostitelju porinejo globoko v kožo. FOTO: Evgeniyq/Getty Images
Za obisk gozda se napravimo v svetla oblačila in uporabimo repelent. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images
Ema Bubanj
 7. 3. 2026 | 17:00
7:12
A+A-

Dnevi se podaljšujejo, sonce je v minulih dneh že ogrelo tla in prebudilo naravo. Tudi sicer smo vstopili v meteorološko pomlad, ki nas vabi na sprehode po gozdu in travnikih ter brezskrbno posedanje v parku ali na domačem vrtu. A z višjimi temperaturami in bujnim rastjem so se prebudili tudi zelo nevarni spremljevalci tega letnega časa – klopi. Pomlad tako žal ni le sinonim za prebujanje narave, temveč tudi za začetek sezone klopov, ki lahko prenašajo bolezni, kot sta lajmska borelioza in klopni meningoencefalitis (KME), in so tako pomemben javnozdravstveni izziv. Poznavanje njihovega življenjskega kroga, načinov prenosa okužb in ustreznih zaščitnih ukrepov so ključnega pomena, da v prihajajočih mesecih ostanemo mirni in predvsem zdravi.

Klopi prenašajo povzročitelje bolezni, ki lahko pri človeku povzročijo resne zdravstvene težave. V Sloveniji je med boleznimi, ki jih prenašajo klopi, najpogostejša lajmska borelioza – pojavlja se po vsej državi, zboli pa od 3000 do 7000 ljudi na leto. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so letos, do vključno osmega tedna, prejeli že 180 prijav obolenj z lajmsko boreliozo. Zbolelo je 93 žensk in 87 moških. Najvišja stopnja obolevnosti je bila v goriški statistični regiji, sledita jugovzhodna in pomurska. Prijave obolenj s KME pristojne službe še niso potrdile, se pa Slovenija uvršča med države z najvišjo pojavnostjo te bolezni v Evropi. V zadnjem desetletju je za KME v Sloveniji zbolelo povprečno okrog 100 oseb na leto, pogostost okužb je največja na Gorenjskem, Koroškem, Notranjskem in v ljubljanski regiji. Največkrat zbolijo odrasli, stari od 55 do 64 let, pri katerih je potek bolezni običajno hujši, lahko vodi v paralizo in pušča trajne posledice. Kot pojasnjujejo strokovnjaki z NIJZ, bolezen pri otrocih običajno poteka v blažji obliki, kar pa seveda ni pravilo, zato je zaščita nujna.

Rilec gostitelju porinejo globoko v kožo. FOTO: Evgeniyq/Getty Images
Rilec gostitelju porinejo globoko v kožo. FOTO: Evgeniyq/Getty Images

Najprej vročina

KME se začne z vročino, glavobolom, slabšim počutjem in utrujenostjo, kar traja nekaj dni, potem pa se stanje izboljša. Bolezen nato izbruhne v hujši obliki: pojavijo se višja vročina, hujši glavobol, bruhanje, nekaterim se začnejo tresti roke, jezik, imajo težave s spominom, razmišljanjem, postajajo zaspani, pojavi se lahko nezavest, tudi ohromitev. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča vsako leto zaradi možganskih okvar po prebolelem KME sprejmejo do dva bolnika, ki sta hudo prizadeta in odvisna od nege. Takšni bolniki imajo psihomotorno upočasnjeno in okvaro kognitivnih funkcij – najpogosteje spomina, pozornosti in vidnoprostorske orientacije, okvaro požiranja, govora in razumevanja, motnje gibanja v smislu težke pareze ali plegije zgornjih in spodnjih udov, kot tudi dolgotrajne okvare dinamičnega in statičnega ravnotežja ter motnje vida, vonja in okusa ter ohromitev dihalnih mišic. Vsem simptomom so običajno pridružene bolečine v sklepih in mišicah. Redek zaplet je tudi smrt.

Za KME največkrat zbolijo odrasli, stari od 55 do 64 let.

Zdravljenje je omejeno le na lajšanje bolezenskih znakov in podporno, bolnišnično zdravljenje. Najučinkovitejši ukrep za zaščito proti KME je cepljenje, ki je priporočljivo za vse od enega leta starosti dalje. Cepivo je varno in učinkovito.

Vbod je neboleč

Povzročitelj lajmske borelioze je bakterija. Čas od okužbe do prvih znakov bolezni je od 3 do 32 dni, najprej se pojavi značilna kožna sprememba. Nastane neboleča rdečina, ki se počasi širi, na sredini bledi in dobiva obliko kolobarja. Kožna sprememba je lahko ena sama ali pa jih je več. Lahko je na mestu vboda klopa ali pa na različnih delih telesa. Rdečina lahko izgine brez zdravljenja, vendar okužba vseeno prodira naprej. A pozor, spremembe na koži niso vedno prisotne! Po več mesecih ali tudi letih po okužbi se lahko pojavijo znaki prizadetosti številnih organov ali organskih sistemov: kože, živčevja, sklepov, mišic, tudi oči in srca. Lajmsko boreliozo zdravimo z antibiotiki, zdravljenje je najučinkovitejše pri zgodnji diagnozi. Cepiva, ki bi bolezen preprečilo, še ni.

Za obisk gozda se napravimo v svetla oblačila in uporabimo repelent. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images
Za obisk gozda se napravimo v svetla oblačila in uporabimo repelent. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Klopi živijo v vlažnih okoljih, ob rekah, močvirjih, radi imajo gozdno podrast, grmovje, robove jas, visoko travo, listje, zadržujejo pa se tudi na domačem vrtu in v parkih, pojasnjujejo na NIJZ. Največ jih živi do nadmorske višine 600 metrov, v višjih legah jih je manj. Ljudje in živali postanemo njihov gostitelj naključno. Klop nas zazna s svojimi čutili, zleze na naše telo in si poišče primerno nežno mesto – lasišče, za ušesi, vrat, pazduha, roke, popek, dimlje, noge, kolena ali drugje. Na nas se pritrdi tako, da svoj rilec porine globoko v kožo. Vbod je neboleč, zato je prisotnost klopa na koži večkrat spregledana. Če je klop okužen, med sesanjem s slino v naše telo vnese povzročitelja bolezni in tako lahko resno zbolimo.

Po vrnitvi iz narave se obvezno temeljito pregledamo, tudi lasišče, predel za ušesi, roke, dlani, dimlje, kolena in noge, se oprhamo, umijemo lase in operemo oblačila. Za izlet v gozd nosimo oblačila svetlih barv, dolgih rokavov in hlačnic, ki pokrivajo večji del telesa, uporabljamo repelente. Ko opazimo že prisesanega klopa, ga čim prej odstranimo s koničasto pinceto tako, da ga primemo čim bližje koži in z odločnim potegom izvlečemo. Z ničimer ga ne mažemo, vrtimo ali kako drugače rotiramo. Mesto vboda opazujemo še vsaj nekaj tednov po odstranitvi klopa.

Začnimo pozimi!

Začnimo pozimi!

Do osnovnega cepljenja proti KME so v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičeni otroci po dopolnjenem enem letu starosti in zamudniki (otroci, rojeni v letu 2016 ali pozneje, ki še niso bili cepljeni) in odrasli, ki v tekočem letu dopolnijo 45, 46 ali 47 let, ter zamudniki, pojasnjujejo na NIJZ. V letu 2026 so do cepljena za zdaj (do izida programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2026) upravičeni odrasli, rojeni od leta 1970 do 1981. Samoplačniško cepljenje proti KME pa se priporoča tudi vsem tistim, ki bivajo ali predvidevajo aktivnosti na območju, kjer se pojavljajo klopi. Sicer pa strokovnjaki priporočajo, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravi v zimskih mesecih, da se vzpostavi zaščita pred boleznijo še pred aktivnostjo klopov. Cepljenje se lahko opravi pri izbranem ali drugem zdravniku, npr. v ambulantah za cepljenje v nekaterih zdravstvenih ustanovah.

Več iz teme

klopibolezenLymska boreliozaklopni meningoencefalitis
ZADNJE NOVICE
17:16
Novice  |  Svet
SPOR MED MADŽARSKO IN UKRAJINO

Madžarska zasegla ukrajinska vozila z okoli 70 milijoni in zlatimi palicami

Do zasega ukrajinskih oklepnih vozil je prišlo po tem, ko je Volodimir Zelenski Viktorju Orbanu zagrozil s fizičnim nasiljem ukrajinske vojske.
7. 3. 2026 | 17:16
17:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Zakaj ni dobro, da živimo na avtopilotu? To razkriva strokovnjak

Šele ko začnemo opazovati svoje misli, čustva in odzive, lahko zares razumemo, kako živimo in kaj nas v resnici vodi.
7. 3. 2026 | 17:15
17:00
Bulvar  |  Suzy
ZAPELI SO

Tonček Štern in sinova: ganili so nas do solz (Suzy)

V času, ko svet preplavljajo podobe porušenih mest in tišine otroških igrišč, preprosta pesem zveni skoraj kot molitev.
7. 3. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
KLOPI

Okužba lahko pusti trajne posledice

Toplo vreme je prebudilo tudi klope, ki so že dejavni in seveda zelo nevarni: preventivno ravnanje pri zadrževanju v naravi je nujno, proti KME pa se lahko zaščitimo tudi s cepivom.
Ema Bubanj7. 3. 2026 | 17:00
16:41
Šport  |  Tekme
STRADE BIANCHE

Nova sezona, nova zmaga Pogačarja! Tekmece je odpihnil v velikem slogu, dosegel je tudi rekord (VIDEO)

Z daljšim pobegom je zmagal na klasiki Strade Bianche.
7. 3. 2026 | 16:41
16:15
Premium
Šport  |  Tekme
NAPETO PRVENSTVO

Veliki derbi v Stožicah: poražena Olimpija proti ambicioznemu Mariboru

Po pokalnem šoku Olimpije in novem porazu Celja bo jutrišnji derbi v Stožicah še toliko pomembnejši, saj se v boj za vrh vse glasneje vključuje tudi Koper.
7. 3. 2026 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki