Okvari jetra, testise in možgane

Svetovni splet je poln oglasov za čudežne pripravke in metode, ki obljubljajo zdravje brez zdravnikov, tablet in stranskih učinkov. O takšnih oglasih smo že večkrat pisali, na primer o kapljicah MMS, o solarni jogi, o »zdravilu« za sladkorno bolezen in o kapljicah, ki povrnejo sluh ali vid. Skupna lastnost vseh je, da obljubljajo in stanejo veliko, znanstveni dokazi o njihovem delovanju ne obstajajo, učinkujejo pa malo ali celo nič.

V zadnjem času je tudi vse več spletnih ponudb in povpraševanja po koloidnem srebru, tekočini z nanodelci srebra, razpršenimi v vodi ali vstavljeni v drug material, na primer v tekstil ali plastiko. Čeprav ga sodobna medicina zavrača, sploh v primeru zaužitja, že površen pogled na splet pokaže, da je na njem vse polno oglasov za to lažno zdravilno učinkovino.

V EU prepovedano

Predstavljajo ga kot »vsestranski naravni antibiotik«, ki naj bi celo prekašal učinkovitost medicinskih antibiotikov in ga priporočajo tudi za pitje, kar je lahko zelo tvegano. Oglasi neposredno nizajo zdravstvene obljube, ki jih zakonodaja izrecno prepoveduje, in sicer da koloidno srebro pomaga proti virusom, bakterijam in glivicam, ob prehladu in gripi, za celjenje ran, pri aknah, ekcemih in alergijah in ob oslabljenem imunskem sistemu. V ne prav daljni preteklosti se je koloidno srebro prodajalo tudi kot uničevalec rakastih celic. To naj bi mu uspelo celo enako uspešno kot kemoterapija, nekaj časa so krožile teorije, da bo ta snov postala glavno sredstvo proti rakavim obolenjem, a so nato poniknile.

Zakonodaja je jasna: v Evropski uniji koloidno srebro ni dovoljeno ne kot zdravilo ne kot prehransko dopolnilo, poleg tega je prepovedana tudi uporaba kot aditiv pri plastičnih materialih v stiku z živili ali za igrače. Razlog je znan, in sicer ni dokazov o učinkovitosti, obstajajo pa tveganja za zdravje. Ko nanodelci srebra vstopijo v telo, jih telo ne more popolnoma izločiti. Najslabše učinkuje na vranico, jetra in ledvice, tudi na testise in možgane.

Na tveganja opozarja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in uporabo koloidnega srebra odsvetuje, še posebno občutljivim populacijskim skupinam, kot so otroci, nosečnice, doječe matere in starostniki. »Strupenost srebra in njegov učinek na človeka sta že dolgo znana. Lahko poškoduje žive celice na različne načine, kar je tudi osnova njegovega antimikrobnega delovanja. Rezultati različnih toksikoloških študij kažejo na strupenost nanodelcev srebra za jetra, njihov vpliv na imunski sistem ter možno genotoksičnost. Nanodelci srebra lahko vstopijo v celice živih bitij in v celicah kontinuirano sproščajo srebrove ione. Vplive na celice še raziskujejo. Znani neželeni učinek dolgotrajne izpostavljenosti srebru v vseh oblikah (tudi nanosrebru) je argirija – trajno sivo modro pobarvanje kože, las ali oči,« piše na njihovi spletni strani.

Pod pultom

Med zavajajočimi primeri je, med drugimi, spletna stran koloidnosrebro.si, kjer podjetje Cvet narave koloidno srebro odkrito oglašuje kot »učinkovito sredstvo za zdravljenje mnogih bolezni« in kot sredstvo »za zaščito zdravja vse družine«. Navajajo, da gre za naravni antibiotik brez stranskih učinkov, učinkovito alternativo sintetičnim antibiotikom, ki naj bi deloval proti ogromnemu številu virusov in bakterij. Izdelek ponujajo po ceni 29 evrov za 500 mililitrov koloidnega srebra. Ob tem navajajo tudi priporočene koncentracije za zaužitje (20ppm) in svarijo, da so višje koncentracije od 25ppm namenjene le in samo za uporabo na koži. Kot dokaz kakovosti koloidnega srebra prilagajo spletno spričevalo nekega italijanskega podjetja.

Vino v srebrnih posodah Srebro so protimikrobno uporabljali že stari Grki in Rimljani, v srebrnih posodah so shranjevali vodo in vino, da je bilo dlje obstojno. V 19. stoletju so se srebrove spojine uporabljale zaradi protimikrobnih učinkov, po odkritju antibiotikov pa se je uporaba zmanjšala.

Na spletni strani so objavljena tudi pričevanja domnevno zadovoljnih uporabnikov. Lovro iz Kranja piše, da je zaradi koloidnega srebra preživel zimo brez bolezni, Alenka iz Novega mesta navaja, da se je po dveh letih neuspešnega zdravljenja z zdravili rešila glivičnega vaginalnega vnetja, Klara s Ptuja pa, da je bila po treh žličkah koloidnega srebra naslednji dan kot rožica. Gre za klasičen vzorec zavajajočega oglaševanja: osebne zgodbe brez preverljivih dokazov, postavljene nasproti uradni medicini.

To ni edini primer trženja koloidnega srebra z zavajajočimi zdravstvenimi trditvami, prav tako ga ponujajo tudi druga podjetja, med njimi Mediokel, Srčni ogenj in Avena.

Koloidno srebro ni dostopno le na spletu. Marjan Z. iz Ljubljane je do njega prišel pod pultom, kot rečemo. Potem ko je o svojih težavah z dolgotrajnim vnetjem v ustih potarnal branjevki na tržnici, mu je ta priporočila koloidno srebro, češ da je boljše kot vsak drug antibiotik, ter ga usmerila v eno od trgovin v prestolnici. Prodajalec je izpod pulta potegnil stekleničko in ga opozoril, naj tekočino uporablja le za izpiranje in naj je nikakor ne zaužije. »Po enem tednu vnetja ni bilo več,« pove Marjan.

Za dezinfekcijo

Kako je mogoče, da je kljub zakonski prepovedi tako lahko priti do koloidnega srebra? Kot že tolikokrat doslej v drugih primerih so očitno tudi prodajalci koloidnega srebra izkoristili pravno in nadzorstveno vrzel spletnega prostora. Izdelkov ne oglašujejo eksplicitno kot zdravila, temveč kot naravne pripravke, hkrati pa z besedami, namigi in izjavami domnevnih uporabnikov ustvarjajo vtis, da gre za varno in učinkovito pomoč pri boleznih. Nadzorni organi lahko ukrepajo praviloma šele na podlagi prijav, splet pa je hiter in oglasi se pojavljajo hitreje, kot jih je mogoče odstraniti.

Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) nam potrdijo, da gre na spletu »za predstavitev izdelkov z lastnostmi za zdravljenje in preprečevanje bolezni, kar je v nasprotju z 9. členom Zakona o zdravilih, ki določa, da je prepovedano oglaševati ali dajati v promet izdelke, predstavljene z lastnostmi za zdravljenje«. Na vprašanje, kolikokrat so v zadnjih letih ukrepali, nam ne odgovorijo, sporočijo pa, da bodo naše obvestilo obravnavali kot prijavo in ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi.

Na Uradu za kemikalije (URSK) nam povedo, da je koloidno srebro dovoljeno v biocidnih proizvodih, torej kot sredstvo za dezinfekcijo, a le pogojno. »Srebro (v vseh oblikah) je v postopku EU programa ocenjevanja aktivnih biocidnih snovi. Do zaključka ocenjevanja je v RS (in EU) začasno še dovoljena aktivna snov v biocidnih proizvodih, za katere na nivoju EU še ni bila sprejeta odločitev o neodobritvi.«

Zakonodaja v EU in Sloveniji je torej jasna, a spletna prodaja jo pogosto prehiteva. Dokler bodo čudežne obljube prinašale denar, nadzor pa bo omejen, bodo izdelki, ki jih uradno ni, še naprej polnili spletne trgovine in praznili denarnice tistih, ki verjamejo, da je naravno vedno tudi varno.