Novembrsko čiščenje doma je majhen, a učinkovit korak k mirnejšim praznikom. Z odstranjevanjem stvari, ki jih ne potrebujemo več, bomo pridobili več prostora, lažje organizirali dom in v praznično obdobje vstopili z manj stresa.

Preden začnemo načrtovati obroke za božične in novoletne praznike, odstranimo vse servirne pladnje, sklede in komplete posode za shranjevanje, ki jih že leta hranimo, a jih nikoli ne uporabljamo. Dotrajano zavrzimo, še uporabno podarimo. S tem bomo v kuhinjskih omarah naredili prostor in se izognili nepotrebnemu kopičenju predmetov.

Preglejmo garderobne omare in iz njih zložimo vsa vrhnja oblačila: plašče, jakne, rokavice, šale in debele nogavice. Oblačila razvrstimo in preverimo, katera še nosimo, katera nam ne ustrezajo več, so nam premajhna ali preprosto niso več po našem okusu. Ohranjene kose, ki jih ne potrebujemo več, podarimo. To je pravi trenutek, da se poslovimo tudi od rokavic, palčnikov in nogavic, ki že dolgo čakajo na svoj izgubljeni par.

Kdaj ste nazadnje uporabili jedilni servis? Če se ne spomnite, ga podarite. FOTO: Shutterstock

Priprave na obisk gostov, ki bodo med prazniki prespali pri nas, so odlična priložnost za urejanje omare s posteljnino. Preglejmo rjuhe in odstranimo tiste, ki ne ustrezajo več velikosti naših postelj, ter nepopolne komplete, ki jih ne uporabljamo več. Ne le oblačila, podarimo lahko tudi odeje, vzglavnike in brisače, ki jih redko ali sploh nikoli ne uporabljamo. Obdržimo jih toliko, kolikor jih dejansko potrebujemo za postelje in dodatna ležišča, ki jih uporabljamo. Čiste in dobro ohranjene presežke podarimo in vse potrebno za praznične goste bomo imeli lepo urejeno in pri roki, hkrati pa bomo pridobili dragocen prostor v omari.

Prevetrimo shrambo in okraske

Ker se bliža obdobje prazničnega kuhanja in peke, je november idealen čas za temeljito čistko shrambe in hladilnika. Odstranimo vsa živila s pretečenim rokom uporabe. Najbolje je, da se čiščenja lotimo postopoma, polico za polico. Pri tem preverimo datume uporabe, obrišimo police in živila razporedimo v skupine glede na njihovo vrsto. Tako bomo imeli boljši pregled nad zalogami, lažje načrtovali praznične nakupe in preprečili nepotrebno kopičenje hrane.

Ne le oblačila, podarimo lahko tudi odeje, vzglavnike in brisače, ki jih redko ali sploh nikoli ne uporabljamo.

Pred prazničnimi nakupi prečešimo omare in predale, v katerih hranimo darila, ki smo jih morda nekoč kupili, vendar nikoli ne podarili, in darila, ki smo jih prejeli, a jih nikoli nismo uporabili. Morda bomo med njimi našli kaj primernega za nekoga, ki ga nameravamo obdariti letos. Prihranili bomo nekaj denarja, obenem pa sprostili prostor za nova darila, ki jih bomo prejeli.

Kuhinjo in shrambo pospravimo, živila pretresimo v posode za shranjevanje, tako bo vse bolj pregledno. FOTO: Shutterstock

Še pred dokončnim načrtovanjem letošnjega prazničnega okraševanja si vzemimo čas za vse okraske. Izločimo tiste, ki jih ne uporabljamo več, in jih podarimo, če so še uporabna, cela. Če se jih bomo znebili že novembra, bomo imeli pri letošnjem okraševanju boljši pregled nad tem, kaj dejansko imamo, in več prostora za okraske, ki jih radi uporabljamo.

Ne pozabimo na avto

Preden se začnejo praznična potovanja, si vzemimo nekaj časa za temeljito čiščenje avtomobila. Iz prtljažnika, predalov in drugih odlagalnih površin odstranimo vse odvečne predmete. Nihče si ne želi v ledenem vremenu brskati po neurejenem prtljažniku in iskati stvari, ki jih potrebuje, kot so strgalo za led ter pripomočki za nujne primere. Urejen avtomobil bo še posebno dobrodošel med prazničnimi opravki, saj bomo naredili prostor za praznične nakupe, živila, in daljšimi potovanji.