HIŠNI LJUBLJENČKI

Oprsnica ni za vsako

Lahko je dobra in varna rešitev, zlasti če mačka rada raziskuje.
Ajda Janovsky
 2. 2. 2026 | 18:00
2:28
Pri nekaterih mačkah bo sprehod na povodcu prijetna popestritev, pri drugih pa nepotreben stres; med katere spada naša mačka, presodimo sami. Strokovne organizacije poudarjajo, da moramo pri odločitvi, ali bomo mačka navajali na oprsnico, razmisliti o varnosti in o spoštovanju temperamenta naše živali. Večina mačk ne mara občutka omejevanja, zato sprehajanja veterinarji večinoma ne priporočajo. Za tiste, ki jo normalno sprejmejo, pa so lahko odhodi na travnik odlična popestritev, če so sicer notranje. Pomembno je, da se zavedamo, da mačke ni nujno redno voditi na sprehode. Lahko pa jo, če izrazi potrebo po raziskovanju.

V določenih primerih je mačko na oprsnico koristno navaditi. Če vemo, da se bomo selili, veliko potovali in jemali mačka s seboj ali pa da bo potrebovala več pregledov pri veterinarju kot običajne mačke, nam bo oprsnica v veliko pomoč. Nekatere nimajo rade prenašanja naokrog v košarah in lažje sprejmejo, da jih vodimo naokrog z oprsnico. Ta je vsekakor bolj primerna kot ovratnica, saj se iz slednje lahko izmuzne.

Ni je treba redno voditi na sprehode.

Začnemo doma

Seveda moramo izbrati pravo oprsnico. Naj bo namenjena mačkam, lahka in nastavljiva. Ključno je prileganje: biti mora dovolj tesna, da ne zleze ven, a ne sme tiščati.

Z oprsnico vadimo v notranjih prostorih, mački pa ob nošenju ponujamo priboljške in prijetno pozornost, da bo oprsnico povezala z nečim dobrim. Začnimo s kratkimi seansami. Pomemben je nadzor: mačke ne puščajmo same, ko nosi oprsnico. Ko v oprsnici doma normalno hodi, sedi in se igra, lahko dodamo povodec. Izogibajmo se raztegljivim povodcem, ker lahko omogočijo preveč nenadzorovanega gibanja, tudi na primer skok na drevo ali čez ograjo.

Če mačka med sprehodom obstane, se plazi pri tleh ali poskuša pobegniti, je verjetno prestrašena, kar ni dobra oblika popestritve zanjo. V tem primeru je nikar ne silimo.

Zunaj začnimo v mirnejšem okolju. Prvi izhodi naj bodo kratki in na prostoru, kjer ni psov, prometa in nenadnih zvokov.

