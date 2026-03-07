  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SIMBOLI

Osem čudes Slovenije

Racionalnost simbolov je eden od pogojev, da dobijo tudi čustvene razsežnosti. Slovenci imamo grb, himno in zastavo. Pa smo jih tudi zares vzeli za svoje?
Slovenske zastave preplavijo dolino pod Poncami, na kulturni praznik pa jih pozabimo razobesiti. FOTO: Igor Mali

Slovenske zastave preplavijo dolino pod Poncami, na kulturni praznik pa jih pozabimo razobesiti. FOTO: Igor Mali

Če bi moral izpostaviti slovensko razpoznavnost, bi to bilo čebelarstvo! FOTO: Dejan Javornik

Če bi moral izpostaviti slovensko razpoznavnost, bi to bilo čebelarstvo! FOTO: Dejan Javornik

Ko tudi novinarji sprašujejo, kaj je temeljna značilnost Slovenije, jim Janez Bogataj odgovori, da je velika naravna in kulturna raznolikost. Foto: Dejan Javornik

Ko tudi novinarji sprašujejo, kaj je temeljna značilnost Slovenije, jim Janez Bogataj odgovori, da je velika naravna in kulturna raznolikost. Foto: Dejan Javornik

Zares škoda, da ob izjemnih dosežkih naših športnikov ne poskrbimo tudi za njihove preobleke, ki bi odražale vrhunsko slovensko modno kreatorsko znanje, meni Bogataj. Foto: Matej Družnik

Zares škoda, da ob izjemnih dosežkih naših športnikov ne poskrbimo tudi za njihove preobleke, ki bi odražale vrhunsko slovensko modno kreatorsko znanje, meni Bogataj. Foto: Matej Družnik

Slovenske zastave preplavijo dolino pod Poncami, na kulturni praznik pa jih pozabimo razobesiti. FOTO: Igor Mali
Če bi moral izpostaviti slovensko razpoznavnost, bi to bilo čebelarstvo! FOTO: Dejan Javornik
Ko tudi novinarji sprašujejo, kaj je temeljna značilnost Slovenije, jim Janez Bogataj odgovori, da je velika naravna in kulturna raznolikost. Foto: Dejan Javornik
Zares škoda, da ob izjemnih dosežkih naših športnikov ne poskrbimo tudi za njihove preobleke, ki bi odražale vrhunsko slovensko modno kreatorsko znanje, meni Bogataj. Foto: Matej Družnik
Vane D. Fortič
 7. 3. 2026 | 19:00
6:18
A+A-

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj je na pobudo Cankarjeve založbe spisal monografijo Simboli Slovenije in njene posebnosti. Razlogov za nastanek te obširne knjige je bilo več: zato, ker prebivalci Slovenije slabo poznamo svoje simbole in tudi zato, da bi izbor simbolov in posebnosti strokovno umeščali za promocijo države in turizma. Prvi nabor značilnih slovenskih simbolov, imenovan 7 čudes Slovenije, je opredelil Strokovni svet Slovenske turistične organizacije leta 2008, Bogataj je v knjigi dodal še osmega: slovenščino.

Temeljni simboli Republike Slovenije so grb, zastava in himna. »Imamo slabo zastavo in še slabši grb, ki onemogočata ustrezne aplikacije, npr. na oblačilni videz dresov za športnike,« je nekoč dejal Bogataj, ki o slednjih doda: »To bi bile lahko delovne preobleke ali uniforme za koga drugega. Zares škoda, da ob izjemnih dosežkih naših športnikov ne poskrbimo tudi za njihove preobleke, ki bi odražale vrhunsko slovensko modno kreatorsko znanje. Italija je to naredila na odličen način v programu svečanega odprtja olimpijade.«

Zares škoda, da ob izjemnih dosežkih naših športnikov ne poskrbimo tudi za njihove preobleke, ki bi odražale vrhunsko slovensko modno kreatorsko znanje, meni Bogataj. Foto: Matej Družnik
Zares škoda, da ob izjemnih dosežkih naših športnikov ne poskrbimo tudi za njihove preobleke, ki bi odražale vrhunsko slovensko modno kreatorsko znanje, meni Bogataj. Foto: Matej Družnik

Besedilo, sporočilo himne je danes bolj aktualno kot kadar koli. Ali bi bilo primerno, da bi to besedilo razen ob svečanostih država vtisnila v protokolarna darila, korespondenco s tujino, kot na primer počne Francija, geslo liberté, égalité, fraternité (svoboda, enakost, bratstvo) pogosto vidimo na pročeljih mestnih hiš, na uradnih dokumentih, na programih televizije. »Na to vprašanje težko na kratko odgovorim, saj zahteva temeljit strokovni premislek, predvsem tudi temeljna izhodišča. V vseh letih naše samostojnosti je bilo nekaj primerov aplikacij besedila himne na področje daril, a kakšne posebne pozornosti glede izvirnosti, oblikovanja in še česa ne morem izpostaviti.«

Ob sodelovanju Društva oblikovalcev Slovenije in ozke skupine strokovnjakov bi lahko določili temeljne simbole sodobne Republike Slovenije.

Naravna in kulturna raznolikost

Ali simboli delujejo racionalno ali čustveno? »Oboje! Racionalnost simbolov je eden od pogojev, da dobijo tudi čustvene razsežnosti. Kako sramotno je neobešanje zastav na državne praznike. Nekaj mora biti hudo narobe, da se na skokih v Planici zbere velika množica ljudi z množico zastav, na slovenski kulturni praznik pa državne zastave ne obesimo.«

Ko tuji novinarji Bogataja sprašujejo, kaj je temeljna značilnost Slovenije, jim vedno odgovori: »To je velika naravna in kulturna raznolikost na 20.273 kvadratnih kilometrov površine.« Ta bogata raznolikost izvira iz lege Slovenije, na stičišču Sredozemlja, Alp, Panonske nižine in Balkana.

Ko tudi novinarji sprašujejo, kaj je temeljna značilnost Slovenije, jim Janez Bogataj odgovori, da je velika naravna in kulturna raznolikost. Foto: Dejan Javornik
Ko tudi novinarji sprašujejo, kaj je temeljna značilnost Slovenije, jim Janez Bogataj odgovori, da je velika naravna in kulturna raznolikost. Foto: Dejan Javornik

Med osem posebnosti, čudes spadajo slovenščina, Kras, tretja najbolj gozdnata dežela v Evropi, najstarejša trta na svetu, Bled, Plečnikova Ljubljana, Ansambel bratov Avsenik in narodnozabavna glasba. Nekatere posebnosti, v knjigo jih je Bogataj uvrstil 15, bodo morda v prihodnosti postale simboli. V času globalizacije in digitalne kulture simboli in posebnosti postajajo še pomembnejši in »so kar sidrišča najrazličnejših istovetnosti ali identitet«. V poglavju Z glavo, roko, lokalnimi gradivi in brez robota je uvrščeno tudi klekljanje čipk, stoletna ročna umetnost prepletanja niti v nežne vzorce je uvrščena tudi na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Tam je tudi ​Kurentovanje na Ptuju, po Bogatajevem mnenju pa bi morala biti kar vsa pustna oz. šemska dediščina, na primer škoromati in škopiti v Brkinih, pustarji na Banjšicah, pust v Drežnici, mačkare v Dobrepoljski dolini, karnevalsko dogajanje v Kostanjevici, laufarji v Cerknem ...

Od čebel do klobas

Katero slovensko razpoznavnost bi izpostavil? »Prav gotovo čebelarstvo! Slovenski čebelarji so naredili zelo veliko, da lahko govorimo o simbolu. Spominjam se strokovnega srečanja v San Sebastianu, kjer so me predstavniki držav z vsega sveta trepljali po rami in bili navdušeni, da je Slovenija predlagala dan čebel kot pomemben dan v letnem koledarju.« Predlog je ob podpori Vlade RS podala Čebelarska zveza Slovenije, OZN pa je 20. maj, rojstni dan pionirja sodobnega čebelarstva, Antona Janše, razglasil za svetovni dan čebel.

Simbol za istovetenje posameznika ali skupine lahko predstavlja tudi oseba, v to kategorijo pa ni uvrščen nobeden izmed narodnih junakov, ki jih sicer Slovenci poveličujemo, denimo Martin Krpan, Peter Klepec, kralj Matjaž. Njihove lastnosti opiše filozof, antropolog, psiholog in teolog Anton Trstenjak: Krpan je kontrabant, Klepec pomaga le drugim, sebi pa ne zna, kralja Matjaža Slovenci čakajo, da se zbudi in popravi vse zamujeno.

Če bi moral izpostaviti slovensko razpoznavnost, bi to bilo čebelarstvo! FOTO: Dejan Javornik
Če bi moral izpostaviti slovensko razpoznavnost, bi to bilo čebelarstvo! FOTO: Dejan Javornik

Bogataj je o slovenski kulinariki napisal že veliko knjig in za nekaj regij in krajev sestavil piramide kulinarike in gastronomije. Piramida simbolov sledi kar kazalu monografije. »Piramide ni težko sestaviti, saj je to vendar strokovno delo. Značilno za Slovence pa je, da piramido strokovno hitro sestavimo, a ko bi morali na njen vrh postaviti še zadnji kamen, jo začnemo rušiti.« S področja gastronomije navede dva zgleda. Izvesek in poimenovanje lokala v Ljubljani, ki se imenuje Klobasarna. Povečana kranjska klobasa je postala zanimiv motiv za številne turiste. V splošnem pa je manj razveseljivo, da nočemo in na sodobne načine ne znamo interpretirati naše gastronomske dediščine. Vedno bolj kopiramo svet, veliko manj pa ga kapiramo!

V vseh letih naše samostojnosti je bilo nekaj primerov aplikacij besedila himne na področje daril, a posebne pozornosti ne morem izpostaviti.

Zadeva je zelo enostavna, kar sicer ni v skladu z našimi sodobnimi ravnanji, sklene Bogataj: »Ob strokovnem sodelovanju Društva oblikovalcev Slovenije in razmeroma ozke skupine strokovnjakov bi lahko določili temeljne simbole sodobne Republike Slovenije!«

Več iz teme

Slovenijazastavakulturna dediščina
ZADNJE NOVICE
19:22
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Bralka iz Polja v Ljubljani v šoku: »Truplo je bilo delno pokrito, več kot dve uri ležalo na javnem prostoru«

Na ljubljanski policijski upravi smo preverili, ali očitki o nepietetnem odnosu držijo.
Mitja Urbančič7. 3. 2026 | 19:22
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
SIMBOLI

Osem čudes Slovenije

Racionalnost simbolov je eden od pogojev, da dobijo tudi čustvene razsežnosti. Slovenci imamo grb, himno in zastavo. Pa smo jih tudi zares vzeli za svoje?
Vane D. Fortič7. 3. 2026 | 19:00
18:47
Šport  |  Tekme
LAHTI

Najboljši skakalec v zgodovini smučarskih skokov Prevc spet na stopničkah

Novopečeni skupni zmagovalec sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih Domen Prevc je na drugi tekmi v Lahtiju zasedel drugo mesto. Tretje zmage v sezoni se je veselil Avstrijec Daniel Tschofenig.
7. 3. 2026 | 18:47
18:36
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV

Panika pred novimi cenami goriv? V enem slovenskem kraju zmanjkalo dizla, v drugem ga bo v kratkem

Na bencinskem servisu na Prevaljah so vozniki danes popoldne zaman iskali dizelsko gorivo.
7. 3. 2026 | 18:36
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZVESTA SEBI

Nina Pušlar zgodaj izgubila mamo: »Vse, kar mi je dala, še vedno nosim s seboj«

Verjamem, da je na neki način ves čas ob meni, tiho prisotna ob vsem, kar počnem, pove Nina Pušlar o mami, ki jo je izgubila zgodaj, a spomin nanjo ostaja. Vplivala je tudi na njeno glasbeno ustvarjanje, pravi.
Danica Lovenjak7. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: bodite pozorni na morebitno pretirano razmišljanje

Sprehodite se po poti ravnovesja in globokih povezav.
7. 3. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki