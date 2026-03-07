Osem čudes Slovenije

Etnolog prof. dr. Janez Bogataj je na pobudo Cankarjeve založbe spisal monografijo Simboli Slovenije in njene posebnosti. Razlogov za nastanek te obširne knjige je bilo več: zato, ker prebivalci Slovenije slabo poznamo svoje simbole in tudi zato, da bi izbor simbolov in posebnosti strokovno umeščali za promocijo države in turizma. Prvi nabor značilnih slovenskih simbolov, imenovan 7 čudes Slovenije, je opredelil Strokovni svet Slovenske turistične organizacije leta 2008, Bogataj je v knjigi dodal še osmega: slovenščino.

Temeljni simboli Republike Slovenije so grb, zastava in himna. »Imamo slabo zastavo in še slabši grb, ki onemogočata ustrezne aplikacije, npr. na oblačilni videz dresov za športnike,« je nekoč dejal Bogataj, ki o slednjih doda: »To bi bile lahko delovne preobleke ali uniforme za koga drugega. Zares škoda, da ob izjemnih dosežkih naših športnikov ne poskrbimo tudi za njihove preobleke, ki bi odražale vrhunsko slovensko modno kreatorsko znanje. Italija je to naredila na odličen način v programu svečanega odprtja olimpijade.«

Besedilo, sporočilo himne je danes bolj aktualno kot kadar koli. Ali bi bilo primerno, da bi to besedilo razen ob svečanostih država vtisnila v protokolarna darila, korespondenco s tujino, kot na primer počne Francija, geslo liberté, égalité, fraternité (svoboda, enakost, bratstvo) pogosto vidimo na pročeljih mestnih hiš, na uradnih dokumentih, na programih televizije. »Na to vprašanje težko na kratko odgovorim, saj zahteva temeljit strokovni premislek, predvsem tudi temeljna izhodišča. V vseh letih naše samostojnosti je bilo nekaj primerov aplikacij besedila himne na področje daril, a kakšne posebne pozornosti glede izvirnosti, oblikovanja in še česa ne morem izpostaviti.«

Ob sodelovanju Društva oblikovalcev Slovenije in ozke skupine strokovnjakov bi lahko določili temeljne simbole sodobne Republike Slovenije.

Naravna in kulturna raznolikost

Ali simboli delujejo racionalno ali čustveno? »Oboje! Racionalnost simbolov je eden od pogojev, da dobijo tudi čustvene razsežnosti. Kako sramotno je neobešanje zastav na državne praznike. Nekaj mora biti hudo narobe, da se na skokih v Planici zbere velika množica ljudi z množico zastav, na slovenski kulturni praznik pa državne zastave ne obesimo.«

Ko tuji novinarji Bogataja sprašujejo, kaj je temeljna značilnost Slovenije, jim vedno odgovori: »To je velika naravna in kulturna raznolikost na 20.273 kvadratnih kilometrov površine.« Ta bogata raznolikost izvira iz lege Slovenije, na stičišču Sredozemlja, Alp, Panonske nižine in Balkana.

Med osem posebnosti, čudes spadajo slovenščina, Kras, tretja najbolj gozdnata dežela v Evropi, najstarejša trta na svetu, Bled, Plečnikova Ljubljana, Ansambel bratov Avsenik in narodnozabavna glasba. Nekatere posebnosti, v knjigo jih je Bogataj uvrstil 15, bodo morda v prihodnosti postale simboli. V času globalizacije in digitalne kulture simboli in posebnosti postajajo še pomembnejši in »so kar sidrišča najrazličnejših istovetnosti ali identitet«. V poglavju Z glavo, roko, lokalnimi gradivi in brez robota je uvrščeno tudi klekljanje čipk, stoletna ročna umetnost prepletanja niti v nežne vzorce je uvrščena tudi na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Tam je tudi ​Kurentovanje na Ptuju, po Bogatajevem mnenju pa bi morala biti kar vsa pustna oz. šemska dediščina, na primer škoromati in škopiti v Brkinih, pustarji na Banjšicah, pust v Drežnici, mačkare v Dobrepoljski dolini, karnevalsko dogajanje v Kostanjevici, laufarji v Cerknem ...

Od čebel do klobas

Katero slovensko razpoznavnost bi izpostavil? »Prav gotovo čebelarstvo! Slovenski čebelarji so naredili zelo veliko, da lahko govorimo o simbolu. Spominjam se strokovnega srečanja v San Sebastianu, kjer so me predstavniki držav z vsega sveta trepljali po rami in bili navdušeni, da je Slovenija predlagala dan čebel kot pomemben dan v letnem koledarju.« Predlog je ob podpori Vlade RS podala Čebelarska zveza Slovenije, OZN pa je 20. maj, rojstni dan pionirja sodobnega čebelarstva, Antona Janše, razglasil za svetovni dan čebel.

Simbol za istovetenje posameznika ali skupine lahko predstavlja tudi oseba, v to kategorijo pa ni uvrščen nobeden izmed narodnih junakov, ki jih sicer Slovenci poveličujemo, denimo Martin Krpan, Peter Klepec, kralj Matjaž. Njihove lastnosti opiše filozof, antropolog, psiholog in teolog Anton Trstenjak: Krpan je kontrabant, Klepec pomaga le drugim, sebi pa ne zna, kralja Matjaža Slovenci čakajo, da se zbudi in popravi vse zamujeno.

Bogataj je o slovenski kulinariki napisal že veliko knjig in za nekaj regij in krajev sestavil piramide kulinarike in gastronomije. Piramida simbolov sledi kar kazalu monografije. »Piramide ni težko sestaviti, saj je to vendar strokovno delo. Značilno za Slovence pa je, da piramido strokovno hitro sestavimo, a ko bi morali na njen vrh postaviti še zadnji kamen, jo začnemo rušiti.« S področja gastronomije navede dva zgleda. Izvesek in poimenovanje lokala v Ljubljani, ki se imenuje Klobasarna. Povečana kranjska klobasa je postala zanimiv motiv za številne turiste. V splošnem pa je manj razveseljivo, da nočemo in na sodobne načine ne znamo interpretirati naše gastronomske dediščine. Vedno bolj kopiramo svet, veliko manj pa ga kapiramo!

Zadeva je zelo enostavna, kar sicer ni v skladu z našimi sodobnimi ravnanji, sklene Bogataj: »Ob strokovnem sodelovanju Društva oblikovalcev Slovenije in razmeroma ozke skupine strokovnjakov bi lahko določili temeljne simbole sodobne Republike Slovenije!«