Otroci skozi raziskovanje spoznavali naravne dobrine

Na mladih svet stoji. Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Tega se držijo tudi v vrtcih, v Vrtcu Ivančna Gorica, enota Videk, niso izjema. V teh dneh so sklenili zanimiv projekt, ki je najmlajšim svet okoli njih predstavil v novi luči. Otroci iz skupin Zajčki in Medvedki so se pod mentorstvom vzgojiteljic podali na raziskovalno pot v okviru projekta Turistične zveze Slovenije Aquavibe – Prepustimo se toku. Projekt, ki so ga poimenovali Šentviške naravne dobrine, je otroke popeljal v svet narave, vode in lokalnega okolja, kjer so skozi igro, gibanje in raziskovanje odkrivali bogastvo svojega kraja. Poseben poudarek so namenili vodi, ki je otroke spremljala v različnih oblikah – od potoka in luž do ledu. Med sprehodi v naravi so z otroki opazovali rastline in živali, spuščali ladjice po vodi, metali kamenčke v potok ter z navdušenjem raziskovali, kako voda teče, se razprši ali zamrzne. »Moja ladjica plava!« in »Led je mrzel!« sta bila le dva izmed številnih vzklikov, ki so odražali njihovo radovednost in veselje.

Za vrtčevsko mizo s koruzo v roki

Tudi starši na pomoč

»Raziskovanje se je nadaljevalo v igralnici, kjer smo z otroki izvajali različne poskuse – ugotavljali smo, kateri predmeti plavajo in kateri potonejo, preizkušali pretakanje vode ter opazovali njene lastnosti. S tem smo skozi lastno izkušnjo razvijali raziskovalno mišljenje, ustvarjalnost in sodelovanje. Projekt je bil obogaten z ustvarjalnimi in vsakodnevnimi dejavnostmi. Otroci so ustvarjali z naravnimi materiali, pekli kruh in piškote ter spoznavali pot od zrna do kruha. V okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka so se seznanili z lokalno pridelano hrano in njenim pomenom za zdrav način življenja,« so zapisali v vrtcu, v katerem so otrokom skozi izzive in spoznanja pomagale vzgojiteljice Simona Boh, Jasna Bartol, Barbara Kamin in Ana Zaviršek. Brez staršev ne gre, in prav je tako, povezali pa so se še z društvi, tudi z domačimi gasilci, in tako otrokom dali dragoceno medgeneracijsko izkušnjo ter okrepili povezanost z domačim krajem. Otroci so razvijali spoštljiv odnos do narave, krepili socialne veščine ter z veseljem odkrivali svet okoli sebe.