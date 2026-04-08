PRIDOBITEV

Otrok jim ne bo zmanjkalo

V kraju več kot 80 prebivalcev, v vrtcu kar 68 otrok, ki prihajajo iz kraja in okoliških vasi.
Na prazniku ne sme manjkati harmonika. Foto: P. K.

Lična in urejena igralnica Foto: P. K.

Na Dolenjskem je bilo slovesno. Foto: P. K.

V imenu države je zbrane nagovoril Rado Kostrevc, po rodu iz Krmelja, streljaj od Trebelnega. Foto: P. K.

Drago Perko
 8. 4. 2026 | 19:00
Če kraju vzameš šolo ali vrtec, mu vzameš dušo. Če pa vrtec dogradiš, potem se za jutri kraja ni treba bati. Tudi zato so na materinski dan, boljši datum bi res težko izbrali, na Trebelnem, sekundarno središče občine Mokronog - Trebelno, namenu predali na več kot 300 kvadratnih metrih urejeni dve sodobno opremljeni igralnici s spremljajočimi prostori, v zgornji etaži pa sta zbornica in prostor za individualno delo. Posebno pozornost so zaradi zagotavljanja večje funkcionalnosti namenili tudi povezavi med starim in novim delom vrtca. Otroci in starši so upravičeno sijali od ponosa. Kako ne bi.

Lična in urejena igralnica Foto: P. K.
Lična in urejena igralnica Foto: P. K.

Redkost v Sloveniji

»Občina Mokronog - Trebelno je zaključila pomembno naložbo na področju predšolske vzgoje, ki je nastala kot odgovor na resnične potrebe našega okolja. Z dozidavo prizidka smo rešili dolgoletno prostorsko stisko, ki je bremenila tako vrtec kot tudi podružnično šolo na Trebelnem. Ponosno lahko rečemo, da je razmerje med rojenimi in umrlimi v naši občini v prid rojstvom, in znaša 1,5 %. To v Sloveniji vse redkeje opazimo. Verjamem, da smo z investicijo poskrbeli za boljše pogoje za delo zaposlenih in prve korake v svet znanja za najmlajše. Verjamem, da bodo prvi koraki v teh prostorih storjeni v smeri ustvarjalnosti, igre in želim si, da bi bilo v prostorih polno otroškega smeha,« je ponosen tudi domači župan mag. Franc Glušič. Naložba je bila vredna skoraj milijon evrov, država je prek razpisa Eko sklada primaknila 67 tisoč evrov, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa dobrih 468 tisočakov.

Na Dolenjskem je bilo slovesno. Foto: P. K.
Na Dolenjskem je bilo slovesno. Foto: P. K.

V kraju 80 duš

Na odprtju sta poleg župana zbrane nagovorila še v. d. ravnateljice OŠ Mokronog Stanka Ban Virant in generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc, v kulturnem programu pa so nastopili harmonikarji Podružnične šole Trebelno, otroci iz vrtca Mokronožci na Trebelnem, Mažorete Trebelno in Andraž Hribar.

V imenu države je zbrane nagovoril Rado Kostrevc, po rodu iz Krmelja, streljaj od Trebelnega. Foto: P. K.
V imenu države je zbrane nagovoril Rado Kostrevc, po rodu iz Krmelja, streljaj od Trebelnega. Foto: P. K.

Novo pridobitev so simbolno predali namenu s sestavljanjem koščkov sestavljanke v celoto – kot opomnik, da so za uspeh nujni jasna vizija želenega cilja, potrpežljivo ustvarjanje pravih pogojev in sodelovanje različnih akterjev. Vrtec Mokronožci, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mokronog, otroke sprejema na dveh lokacijah – v Mokronogu je v tem šolskem letu šest oddelkov (107 otrok), na Trebelnem trenutno štirje (68 otrok) – kar je fenomen, če kraj šteje okoli 80 prebivalcev. Prvi oddelek vrtca je bil v prostorih Podružnične šole Trebelno odprt 1. septembra 2012, v šolskem letu 2018/19 sta bila dva oddelka. Po zaključeni dozidavi in obnovi leta 2019 so imeli od šolskega leta 2021/22 tri, že naslednje šolsko leto pa še en dodatni oddelek.

ZADNJE NOVICE
20:11
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Znano, kdaj bodo pokopali slovenskega diplomata

Anton Bebler je umrl v nedeljo.
8. 4. 2026 | 20:11
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŽELENJE NA DOLGI ROK

Kako pogost je seks v srečnih partnerstvih? Odgovor vas bo presenetil

Kolikokrat je »dovolj«? Vodilna strokovnjakinja za spolnost razkriva, kako pogosto seksajo najsrečnejši pari in kaj resnično vpliva na spolno zadovoljstvo.
Barbara Kotnik8. 4. 2026 | 20:00
19:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMOR

Brutalno umorjena mamica štirih otrok, truplo na dvorišču pod kupom trave: »Sovražim jo!«

Brutalni umor je pretresel sosednjo Avstrijo.
8. 4. 2026 | 19:58
19:51
Bulvar  |  Domači trači
ULTRAZVOK LETALA

Zmeda okrog Lili Čadež: izkazalo se je, da ni noseča (VIDEO)

Lili Čadež je z novim posnetkom zavedla svoje sledilce. Pokazala je sliko, ki je spominjala na ultrazvok, zaradi česar so mnogi mislili, da je v veselem pričakovanju. Kmalu pa se je izkazalo, da gre pravzaprav za razkritje nečesa drugega. Z njeno šalo pa niso zadovoljni vsi.
8. 4. 2026 | 19:51
19:48
Lifestyle  |  Stil
NEUJEMANJE

Ste alergični na partnerja? To so simptomi, ki na to opozarjajo

Poleg pekočega občutka, otekline, srbenje in draženje, lahko to redko stanje vpliva celo na možnost zanositve.
8. 4. 2026 | 19:48
19:15
Novice  |  Slovenija
DOBAVA GORIVA POD DROBNOGLEDOM

Petrol odgovarja Levici: »Očitke o politični motiviranosti odločno zavračamo«

Skupina Petrol je pojasnila razloge za povečano dobavo na avtocestah in zavrača politične očitke.
8. 4. 2026 | 19:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
