Otrok jim ne bo zmanjkalo

Če kraju vzameš šolo ali vrtec, mu vzameš dušo. Če pa vrtec dogradiš, potem se za jutri kraja ni treba bati. Tudi zato so na materinski dan, boljši datum bi res težko izbrali, na Trebelnem, sekundarno središče občine Mokronog - Trebelno, namenu predali na več kot 300 kvadratnih metrih urejeni dve sodobno opremljeni igralnici s spremljajočimi prostori, v zgornji etaži pa sta zbornica in prostor za individualno delo. Posebno pozornost so zaradi zagotavljanja večje funkcionalnosti namenili tudi povezavi med starim in novim delom vrtca. Otroci in starši so upravičeno sijali od ponosa. Kako ne bi.

Redkost v Sloveniji

»Občina Mokronog - Trebelno je zaključila pomembno naložbo na področju predšolske vzgoje, ki je nastala kot odgovor na resnične potrebe našega okolja. Z dozidavo prizidka smo rešili dolgoletno prostorsko stisko, ki je bremenila tako vrtec kot tudi podružnično šolo na Trebelnem. Ponosno lahko rečemo, da je razmerje med rojenimi in umrlimi v naši občini v prid rojstvom, in znaša 1,5 %. To v Sloveniji vse redkeje opazimo. Verjamem, da smo z investicijo poskrbeli za boljše pogoje za delo zaposlenih in prve korake v svet znanja za najmlajše. Verjamem, da bodo prvi koraki v teh prostorih storjeni v smeri ustvarjalnosti, igre in želim si, da bi bilo v prostorih polno otroškega smeha,« je ponosen tudi domači župan mag. Franc Glušič. Naložba je bila vredna skoraj milijon evrov, država je prek razpisa Eko sklada primaknila 67 tisoč evrov, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa dobrih 468 tisočakov.

V kraju 80 duš

Na odprtju sta poleg župana zbrane nagovorila še v. d. ravnateljice OŠ Mokronog Stanka Ban Virant in generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc, v kulturnem programu pa so nastopili harmonikarji Podružnične šole Trebelno, otroci iz vrtca Mokronožci na Trebelnem, Mažorete Trebelno in Andraž Hribar.

Novo pridobitev so simbolno predali namenu s sestavljanjem koščkov sestavljanke v celoto – kot opomnik, da so za uspeh nujni jasna vizija želenega cilja, potrpežljivo ustvarjanje pravih pogojev in sodelovanje različnih akterjev. Vrtec Mokronožci, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Mokronog, otroke sprejema na dveh lokacijah – v Mokronogu je v tem šolskem letu šest oddelkov (107 otrok), na Trebelnem trenutno štirje (68 otrok) – kar je fenomen, če kraj šteje okoli 80 prebivalcev. Prvi oddelek vrtca je bil v prostorih Podružnične šole Trebelno odprt 1. septembra 2012, v šolskem letu 2018/19 sta bila dva oddelka. Po zaključeni dozidavi in obnovi leta 2019 so imeli od šolskega leta 2021/22 tri, že naslednje šolsko leto pa še en dodatni oddelek.