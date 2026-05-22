  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Pa vseeno hvala za skrb, Edi

Oblast je zelo podobna Sizifovemu biznisu: ves čas se ženeš zanjo, pa je nikoli ne dobiš za vedno.
Primož Kališnik
 22. 5. 2026 | 02:00
5:55
A+A-

Prejšnji teden je bil jako zabaven.

Skoraj nič se ni zgodilo, le mraz je bil, in če je mraz, prižgeš centralno. In ko prižgeš centralno, se spomniš na nafto, ki je je v cisterni bolj malo kot veliko.

Veliko ljudi nas je v zrelih letih tudi zelo razočaranih, ko vidimo, da se ena najmočnejših kultur zadnjega tisočletja, judovska, zliva kot zdrav potok v morje slabega. In ko se vse slabo zmeša, dobimo le še strupeno tekočino.

In dražjo nafto, pravijo ljudje, ki so že davno ugotovili, da je veliko lažje skrbeti le za svojo rit kot biti vsaj deklarativno zaskrbljen zaradi vseh, ki umirajo daleč prezgodaj tam nekje na Jutrovem. Temu delu zemlje z maksimalnimi potrebami po različnih tipih krvi se reče tudi Levant.

Skratka, razen da me je zeblo in sem se šel puščanje nafte po slamici skozi Hormuško ožino, ni bilo nič pametnega.

Še politik Mesec ni govoril o gospodarstvu, kot bi bil za Luno. Kaj vem, morda je šel na žur na Mesec. Če je šel, je morda v resnici celo prvi človek na Luni, bi rekli podporniki teorij zarot. Dejstvo pa je, da levica prej pride na luno kot pa v vlado.

Itak pa je razmišljanje o politiki kot sindikalni izlet za Sizife, na katerem vsi z nasmehom tekmujejo, kdo bo svojo skalo dlje rinil v breg.

Zmaga tisti, ki mu največkrat spodrsne.

Ob tem pa se vedno vprašam, ali je Sizif sploh opravil izpit iz varstva pri delu.

Na levi sicer pravijo: »Delu čast in oblast.«

A skozi razvoj vrst se je čast obrabila, saj je bila ovira na poti napredka posameznika, ko se je iz socialista levil v kapitalista. Ostala je zgolj oblast.

Oblast je zelo podobna Sizifovemu biznisu: ves čas se ženeš zanjo, pa je nikoli ne dobiš za vedno.

Le da je Sizif od svojega prekletstva vsaj razvil tehniko. Pri oblasti pa pogosto najbolje uspevajo ravno ljudje brez vsakršne tehnike razmišljanja.

Tako žal tudi ti ljudje, podobno kot Sizif, nimajo izpita iz varstva pri delu. Ker kdor ne dela, ne more grešiti.

Včasih so rekli: kdor ne dela, naj ne je. Potem pa se je pokazalo, da je to le babja čenča in da pri nas največ pojedo tisti, ki ne delajo.

Ne vem, kaj bo s Sizifom. Morda bi se moral počasi včlaniti v kakšen sindikat. A ko bi spoznal, za kaj pri sindikatih gre, bi šel verjetno nazaj na goro, pod vrh potisnil kroglo, potem pa se ji ne bi umaknil. Tako bi krogla za vedno končala njegov brezizhodni položaj.

Morda bi se komu zazdelo, da ves čas udriham po levih in nič po desnih. No, vsaj zame to ni res, saj pri nas desnih nimamo. Imamo le leve, ki so se bolje znašli kot tisti, ki jim pravijo, da so desni.

V resnici gre za skoraj isto pleme. Kot menda Judje in Palestinci.

Veliko ljudi danes zelo zanima, ali imajo Judje in Palestinci iste korenine. Po vseh mogočih raziskavah jih imajo precej, saj izhajajo iz starih semitskih in kanaanskih ljudstev, ki so tam živela že takrat, ko Evropejci še niso vedeli, ali se bolj splača častiti hrast ali kamen.

Potem pa je zgodovina naredila svoje: eni so ostali, drugi odšli, tretji prišli nazaj, četrti pa vse skupaj popisali v svete knjige in razglasili za svoje.

V resnici je pri teh stvareh podobno kot pri politiki in sorodstvu: bolj ko so si ljudje podobni, bolj se znajo sovražiti.

Če bi bili popolnoma tujci, bi si verjetno že zdavnaj pustili pri miru vsaj oljke, vodo in svete kamne.

Tako pa vsi skupaj že tisočletja rinemo isto zgodovinsko skalo v isti breg, medtem ko nekdo zraven prodaja orožje, drugi nafto, tretji pa moralne nauke za televizijske kamere.

Isto je pri naših, ki so bili vsi pionirčki in Titovi mladinci, potem pa so ugotovili, da je akvarij premajhen za vse, in so se preselili v dva nova in večja. Voda se je zamenjala, misel v ribicah pa ne.

Riba luske menja, oči pa ne.

Oči pa so, to vemo, vedno lačne. In ker ti ljudje jedo predvsem z očmi, so eni bogati, debeli in prenajedeni, drugi revni, suhi in lačni. Na koncu pa nas vse enako tišči v želodcu.

Zato jaz vsaki oblasti tudi verjamem, ko pravi, da ni nič kriva. Če ne delaš, ne grešiš.

Zato pri nas bogati pravijo, da smo v resnici vsi isti, saj oboje tišči v želodcu.

No, naši desni so levi in to, da levica poje rekviem, da bodo na oblast prišli desni, je čista laž.

Na oblast bodo v resnici prišli njihovi.

Itak bi morali biti pa vsi zadovoljni, saj so na oblasti vedno naši, le vsake toliko časa se zamenjajo.

V resnici gre le za delo v izmenah.

Jasno, brez narejenega izpita iz varstva pri delu. Ker če ne delaš, ga ne rabiš.

Zato jaz vsaki oblasti tudi verjamem, ko pravi, da ni nič kriva. Če ne delaš, ne grešiš.

Zaslužiš pa.

»Jebiga, od nečesa je pa treba živeti,« je iz onstranstva rekel Edvard Kardelj, ko se je spraševal, zakaj v Sloveniji ne ponatisnejo njegovega dela Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja.

Kardelj je skušal narediti sistem, v katerem bi oblast izginila med ljudi, a se je potem oblast samo skrila v razne komiteje, konference in delegacije, kjer je nihče ni več našel, razen ko je bilo treba kaj prepovedati.

Ponatisa ne rabimo, ker ga živimo v živo.

Pa vseeno hvala za skrb, Edi.

Več iz teme

kolumnaoblastSistem
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Pa vseeno hvala za skrb, Edi

Oblast je zelo podobna Sizifovemu biznisu: ves čas se ženeš zanjo, pa je nikoli ne dobiš za vedno.
Primož Kališnik22. 5. 2026 | 02:00
23:11
Novice  |  Slovenija
O NELEGITIMNIH VOLITVAH

Golob »udaril« po prihodnjem mandatarju Janši: Za oblast je pripravljen izdati kogar koli, tudi našo državo

Po mnenju premierja v odhodu so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne.
21. 5. 2026 | 23:11
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Noče sprememb

O luknjah.
Branko Babič21. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Ogrožena vrsta

Mladih upov slovenskih korenin iz tujine ne znamo navdušiti, da bi zaigrali za domovino.
Dušan Malovrh21. 5. 2026 | 22:25
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Sarah Paulson, Cardi B in Beyoncé.
21. 5. 2026 | 21:25
21:15
Novice  |  Slovenija
VISOKI ZNESKI

Razkrite podrobnosti izjav poslancev Resnice o poskusih podkupovanja: Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene

Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek.
21. 5. 2026 | 21:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Pa vseeno hvala za skrb, Edi