Pasti jesenskih sprehodov

Nižje jesenske temperature številnim psom omogočajo daljše sprehode in preživljanje več časa na prostem kot poleti. Toda jesen prinaša tudi nekaj nevarnosti, ki jih skrbniki zlahka spregledajo. Kar se živalim zdi zanimivo za vohanje ali igro, lahko povzroči težave.

Jesensko vreme spodbuja rast gob, ki jih lahko najdemo v gozdovih, parkih, na travnikih in vrtovih. Ker strupenih vrst ni vedno mogoče zanesljivo ločiti od nenevarnih, je psu najbolje preprečiti, da bi pojedel gobo, ki jo najde. Nekatere povzročijo bruhanje in drisko, zastrupitev z določenimi vrstami pa ima veliko resnejše posledice.

Želod in divji kostanj lahko povzročita prebavne težave ali celo zaporo prebavil.

Nevarni so tudi želodi in kostanji. Ti se psom zdijo odlične igrače, vendar lahko njihovo zaužitje privede do prebavnih težav, zaradi velikosti in oblike tudi do zapore prebavnega sistema. Previdnost zlasti velja pri živalih, ki med sprehodom rade pobirajo in pogoltnejo različne predmete, ki jih najdejo na tleh. Nekateri pasji prijatelji obožujejo tekanje in vohanje po kupih odpadlega listja, a med njim se morda skrivajo gobe, ostri predmeti, odpadki in ostanki hrane. Posebno nevarna je plesniva hrana. Določene strupene snovi, ki nastajajo v plesni, pri psih povzročijo resne simptome, med drugim tresenje in epileptične napade.

Strup močerada lahko povzroči resne zdravstvene težave. FOTO: Shutterstock

Kdaj po pomoč

Jesen ne pomeni, da so čebele in ose izginile. Psi jih včasih poskušajo ujeti z gobcem ali nanje po naključju stopijo. Posebno hitro je treba ukrepati, če po piku opazimo oteženo dihanje, močno otekanje, oslabelost ali druge znake resne alergijske reakcije.

Gobe so za pse potencialno zelo nevarne.

Opozoriti gre še na dejstvo, da so jeseni še vedno aktivni močeradi. Če ga pes povoha, poliže ali drugače pride v stik s strupom, ki ga izloča skozi žleze, se lahko pri njem pojavijo resne zdravstvene težave, ob katerih je treba nemudoma ukrepati, gobček temeljito sprati z veliko čiste vode ter poklicati veterinarja.

Dobro je bolj pozorno spremljati, kaj pes med raziskovanjem okolice voha, liže ali poskuša pojesti. FOTO: Shutterstock

Če opazimo, da je pes pojedel gobo ali prišel v stik s katero koli drugo potencialno strupeno snovjo, je najbolje takoj poklicati veterinarja. Pozorni bodimo na simptome, kot so bruhanje, driska, povečano slinjenje, tresenje, oslabelost, oteženo dihanje, težave s koordinacijo in krči.

Jesenski sprehodi so čudoviti, vendar je v tem letnem času dobro nekoliko pozorneje spremljati, kaj pes med raziskovanjem okolice voha, liže ali poskuša pojesti. Včasih je lahko kaj, kar je videti kot nedolžna najdba na gozdnih tleh, zanj zelo nevarno.