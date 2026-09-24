Pečat za Hollywood

Ansambel Pečat prihaja iz okolice Trebnjega, kjer ima sedež, v njem pa igrajo kitarist Aljaž Grandovec, harmonikar David Grandovec, basist in baritonist Kristjan Žagar in klaviaturistka Larisa Rebolj. Vsi tudi pojejo in prepletajo večglasno petje, kar jim daje prepoznaven pečat, kot izhaja že iz njihovega imena. Fante in dekle povezuje ljubezen do glasbe, skupnega ustvarjanja in nastopanja. »Pečat je nekaj, kar ostane v spominu, ko nekaj zapečatimo, to pomeni, da ostane v trajnem spominu, zato smo si izbrali takšno ime,« povedo člani ansambla, ki so ponosni na domače kraje, ljudje in tradicija pa jim dajejo navdih za nastopanje. Kot še povedo člani ansambla, jim narodnozabavna glasba veliko pomeni, saj se ob njej ljudje veselimo in družimo. In tudi oni so odraščali povsod, kjer je bila prisotna domača glasba, na raznih praznovanjih in veselicah. Igrajo tudi druge zvrsti, niti rockerski ritmi jim niso tuji.

Ansambel Pečat prihaja iz okolice Trebnjega. FOTO: Arhiv Ansambla

Za letos so si zadali, da bodo posneli kakšno lastno skladbo, in to so zdaj tudi uresničili. Posneli so namreč svojo prvo polko z naslovom Hollywood, za katero upajo, da bo poslušalcem všeč. »Hollywood je navihana polka, ki skozi igrivo in hudomušno zgodbo pripoveduje o privlačnosti, ljubezenskih igrah in dekletu, ki zna fanta hitro oviti okoli prsta. A ko se začetna očaranost spremeni v razočaranje, pride čas za pomembno odločitev, preteklost je treba pustiti za seboj in obrniti nov list. Skladba tako nosi tudi nekoliko globlje sporočilo. Konec ni vedno izguba – včasih je začetek zgodbe, v kateri končno glavno vlogo igraš sam. Hollywood govori o trenutku, ko nehaš loviti nekoga drugega in začneš izbirati sebe. O pogumu, da greš naprej, tudi takrat, ko se ena vrata zaprejo, saj se lahko prav takrat odprejo nova,« pravijo fantje in dekle o novi polki, ki predstavlja mladostno energijo, igrivost in pogled na ljubezen skozi glasbo, ki je namenjena predvsem dobri volji, plesu in druženju.

Ko nekaj zapečatimo, to pomeni, da ostane v trajnem spominu, zato smo si izbrali takšno ime.

Za besedilo skladbe Hollywood sta poskrbela Matej Trstenjak in Igor Pirkovič, glasbo je napisal Primož Ilovar, aranžma pa so pripravili Dado Bevc in vsi člani ansambla Pečat. Skladba je bila posneta v Studiu Hribar, kjer je za produkcijo poskrbel Klemen Hribar. Hollywood je torej prva skladba in svež glasbeni korak mladega ansambla, ki si želi s svojo glasbo osvojiti čim več poslušalcev ter dokazati, da je pred njimi še veliko zanimivih glasbenih zgodb.