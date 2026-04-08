Pes na pikniku

Psi so izrazito radovedne živali, zato jih okolje, polno vonjav hrane, hitro premami. Pobiranje ostankov s tal ali ponujanje priboljškov, čeprav dobronamerno, lahko vodi v prebavne težave ali zastrupitve. Veterinarji opozarjajo, da so za pse nevarna tudi živila, ki jih ljudje pogosto jemljemo kot neproblematična. Med njimi so čokolada, čebula, grozdje in rozine, pa tudi mastne, začinjene ali slane jedi, ki lahko povzročijo bruhanje, drisko ali vnetje trebušne slinavke. Posebno nevarni so ostanki kosti z žara, saj se lahko zlomijo in poškodujejo prebavila.

Velik izziv so visoke temperature. Psi se hladijo predvsem z dihanjem, zato so na vročino bistveno bolj občutljivi kot ljudje. Veterinarska stroka opozarja, da se lahko vročinski udar razvije hitro, zlasti pri starejših psih, mladičih in brahiocefaličnih pasmah, kot so buldogi in mopsi. Znaki vključujejo pospešeno dihanje, slinjenje, nemir, kasneje pa tudi oslabelost in kolaps. Ključno je, da ima pes ves čas dostop do sence in sveže vode ter da se izogibamo aktivnostim v najbolj vročem delu dneva. Za nekatere pse, kot so mopsi, je preveč že 20–22 °C.

Kotiček za umik

Pikniki pogosto potekajo v naravnem okolju, ki prinaša dodatna tveganja. Po priporočilih kinoloških društev naj bo pes na neznanem terenu pod nadzorom ali na povodcu, saj lahko pride v stik z drugimi živalmi, zaužije neprimerne snovi ali se poškoduje. Posebno pozornost je treba nameniti tudi klopom in drugim zajedavcem, ki so v toplih mesecih pogostejši, zato je priporočljiva ustrezna zaščita.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na pomen rutine in počitka. Psi, zlasti bolj občutljivi ali starejši, lahko na daljša druženja reagirajo s stresom. Priporočljivo je, da jim lastniki zagotovijo miren kotiček, kamor se lahko umaknejo, naj ne silijo psa v interakcijo z neznanci, če tega ne želi. Kinološka priporočila poudarjajo, da mora imeti pes možnost umika, saj preobremenjenost z dražljaji lahko vodi v nemir ali neželeno vedenje.

Lastniki naj imajo na pikniku s seboj osnovno opremo za svojega ljubljenčka: svežo vodo, posodo zanjo, senco (npr. odejo ali senčnik), vrečke za iztrebke in po potrebi tudi osnovni komplet prve pomoči za živali.