  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HIŠNI LJUBLJENČKI

Pes na pikniku

Čeprav se zdi, da je to idealna priložnost za skupno sprostitev, lahko hitro postane vir nelagodja ali celo nevarnosti, če nismo ustrezno pripravljeni.
Vsa hrana ni primerna zanj. FOTO: Chendongshan/Getty Images

Vsa hrana ni primerna zanj. FOTO: Chendongshan/Getty Images

Če vzamete psa s sabo na piknik, pri pripravah na pomislite tudi nanj. FOTO: Kalinovskiy/Getty Images

Če vzamete psa s sabo na piknik, pri pripravah na pomislite tudi nanj. FOTO: Kalinovskiy/Getty Images

Zagotovimo mu miren prostor za počitek. FOTO: Jimharrogate/Getty Images

Zagotovimo mu miren prostor za počitek. FOTO: Jimharrogate/Getty Images

Vsa hrana ni primerna zanj. FOTO: Chendongshan/Getty Images
Če vzamete psa s sabo na piknik, pri pripravah na pomislite tudi nanj. FOTO: Kalinovskiy/Getty Images
Zagotovimo mu miren prostor za počitek. FOTO: Jimharrogate/Getty Images
Ajda Janovsky
 8. 4. 2026 | 16:00
2:53
A+A-

Psi so izrazito radovedne živali, zato jih okolje, polno vonjav hrane, hitro premami. Pobiranje ostankov s tal ali ponujanje priboljškov, čeprav dobronamerno, lahko vodi v prebavne težave ali zastrupitve. Veterinarji opozarjajo, da so za pse nevarna tudi živila, ki jih ljudje pogosto jemljemo kot neproblematična. Med njimi so čokolada, čebula, grozdje in rozine, pa tudi mastne, začinjene ali slane jedi, ki lahko povzročijo bruhanje, drisko ali vnetje trebušne slinavke. Posebno nevarni so ostanki kosti z žara, saj se lahko zlomijo in poškodujejo prebavila.

Zavarujmo ga pred klopi in drugimi zajedavci.

Velik izziv so visoke temperature. Psi se hladijo predvsem z dihanjem, zato so na vročino bistveno bolj občutljivi kot ljudje. Veterinarska stroka opozarja, da se lahko vročinski udar razvije hitro, zlasti pri starejših psih, mladičih in brahiocefaličnih pasmah, kot so buldogi in mopsi. Znaki vključujejo pospešeno dihanje, slinjenje, nemir, kasneje pa tudi oslabelost in kolaps. Ključno je, da ima pes ves čas dostop do sence in sveže vode ter da se izogibamo aktivnostim v najbolj vročem delu dneva. Za nekatere pse, kot so mopsi, je preveč že 20–22 °C.

Če vzamete psa s sabo na piknik, pri pripravah na pomislite tudi nanj. FOTO: Kalinovskiy/Getty Images
Če vzamete psa s sabo na piknik, pri pripravah na pomislite tudi nanj. FOTO: Kalinovskiy/Getty Images

Kotiček za umik

Pikniki pogosto potekajo v naravnem okolju, ki prinaša dodatna tveganja. Po priporočilih kinoloških društev naj bo pes na neznanem terenu pod nadzorom ali na povodcu, saj lahko pride v stik z drugimi živalmi, zaužije neprimerne snovi ali se poškoduje. Posebno pozornost je treba nameniti tudi klopom in drugim zajedavcem, ki so v toplih mesecih pogostejši, zato je priporočljiva ustrezna zaščita.

20–22 stopinj Celzija je za brahiocefalične pasme že vročina.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na pomen rutine in počitka. Psi, zlasti bolj občutljivi ali starejši, lahko na daljša druženja reagirajo s stresom. Priporočljivo je, da jim lastniki zagotovijo miren kotiček, kamor se lahko umaknejo, naj ne silijo psa v interakcijo z neznanci, če tega ne želi. Kinološka priporočila poudarjajo, da mora imeti pes možnost umika, saj preobremenjenost z dražljaji lahko vodi v nemir ali neželeno vedenje.

Zagotovimo mu miren prostor za počitek. FOTO: Jimharrogate/Getty Images
Zagotovimo mu miren prostor za počitek. FOTO: Jimharrogate/Getty Images

Lastniki naj imajo na pikniku s seboj osnovno opremo za svojega ljubljenčka: svežo vodo, posodo zanjo, senco (npr. odejo ali senčnik), vrečke za iztrebke in po potrebi tudi osnovni komplet prve pomoči za živali.

V primeru znakov pregrevanja ali zastrupitve je pomembno hitro ukrepanje in po potrebi čimprejšnji obisk veterinarja.

Več iz teme

psihišni ljubljenčkizdravjevročina
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki