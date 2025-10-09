  • Delo d.o.o.
NARODNOZABAVNA GLASBA

Pet pesmi za pet let

Nedavno so izdali valček z naslovom Kam so fantje šli, za katerega so posneli tudi videospot.
Fantje spod Šilentabra praznujejo peto obletnico delovanja. FOTO: arhiv ansambla
Fantje spod Šilentabra praznujejo peto obletnico delovanja. FOTO: arhiv ansambla
Mojca Marot
 9. 10. 2025 | 17:00
2:32
A+A-

Fantje spod Šilentabra so narodnozabavna zasedba iz ilirskobistriškega in pivškega konca, ki navdušuje poslušalce z resničnimi zgodbami in čudovitimi melodijami. Vodja zasedbe in harmonikar je David Penko, na berdo igra Franjo Penko, na kitaro Damijan Penko, pojejo pa Mitja Železnik, Janez Tomažinčič, Martin Novak in Boštjan Strle.

Nova skladba z naslovom Kam so fantje šli, ki so jo izdali pred kratkim, nosi v sebi močno sporočilo o minljivosti časa, odhajanju mladosti in spremembah, ki jih prinaša življenje. Z besedilom Vilijana Bertoka, glasbo Davida Penka in priredbo istega avtorja poslušalca popelje v razmišljanje o tem, kako se sanje, ljudje in srečna leta izgubljajo v vrtincu časa. Pesem prepleta nostalgijo po rodnem kraju in spomin na čase, ko je bilo življenje na vasi preprosto, a bogato, predvsem polno smeha, dela in topline družine. Zato bo skladba nedvomno segla v srce vsakemu, ki se je kdaj vprašal, kam so šli tisti časi.

Nova skladba nosi močno sporočilo o minljivosti časa, odhajanju mladosti in spremembah, ki jih prinaša življenje.

Darilo poslušalcem

Za pesem so že posneli videospot, ki čustveno sporočilo le še utrjuje, saj so v njem uporabili arhivske posnetke iz leta 1952, ki so nastali v Narinu in Mali Pristavi in z izjemno pristnostjo prikazujejo življenje na vasi nekoč. Del teh posnetkov je bil prevzet z YouTubovega kanala Frenka Hribarja, kar daje videu zgodovinsko vrednost in pristen značaj.

Sicer pa Fantje spod Šilentabra letos praznujejo petletnico delovanja, kar je zanje poseben mejnik, zato poslušalcem obljubljajo posebno darilo: do decembra bodo izdali toliko novih pesmi in videospotov, kolikor let praznujejo, torej pet. Tako bodo vse do konca leta postopoma razveseljevali svoje oboževalce z novimi zgodbami v glasbeni obliki, ki bodo decembra izšle na novi, težko pričakovani zgoščenki. Vrhunec praznovanja bo njihov tradicionalni koncert Ku pride Miklavž, ki ga fantje, kot temu pritiče, vedno pripravijo v decembru. Tokrat bo dogodek še posebno praznično obarvan, saj bo nosil pečat njihove petletne glasbene poti. Obiskovalci bodo priča večeru, polnemu glasbe, presenečenj in prazničnega vzdušja, ki ga znajo Fantje spod Šilentabra vedno pričarati.

