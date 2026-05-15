Petdeset odtenkov sive

Ni tako stroga kot črna in ni tako občutljiva kot bela. Deluje hladno, urbano, čisto in nekoliko prestižno. Tako vsaj zagotavljajo modni poznavalci, ki nam polagajo na srce številne prednosti odtenka, ki ga povezujemo z materiali, kot sta jeklo in beton. Nezlomljive in neuničljive, dodajmo še neustrašne – takšne naj bi bile ženske, ki se v najbolj vročem delu leta oblečejo v sivo. In če niso takšne po značaju in duši, bodo vtis dosegle prav s pomočjo barve, ki je lahko to poletje naša najboljša prijateljica.

Ena od kreacij modne hiše The Attico FOTO: Profimedia

In ker je sive, kot smo omenili že v naslovu, najmanj petdeset odtenkov, pojdimo od začetka. Kateri od njih je moden in kateri ne? Če boste prebrskali ali prelistali modne predloge in nasvete najvplivnejših modnih duš, boste hitro ugotovili, da je to poletje, kar se tiče sive, dovoljeno vse: mehki, svetlo sivi toni, grafitni odtenki, barva avtoceste, na kateri stojite v gneči pred počitnicami na morju, pa tudi skrivnostno lesketajoč se odtenek neznosno zapeljivih oči Christiana Greya. Nosite jo lahko v poletnih materialih, kot so lan, tanek bombaž, svila, viskoza, ali lahkih tkaninah za kostime.

Siva se odlično ujame s hladnim satenom. FOTO: Zara

Na modnih brveh smo sivo videli denimo pri The Atticu, kjer se je pojavila v ostrem kostimu s krilom, v odtenku betona, ki je deloval kot uniforma ženske, ki točno ve, kaj hoče. Pri Diorju jo je Jonathan Anderson predstavil mehkeje: v sivi džersej obleki s športnim izrezom in drapiranjem, ki je udobje vsakdanjih oblačil povzdignila v visoko modo. Pri Jil Sander je siva dobila bolj drzen zasuk, saj se je pojavila v mini obleki z izrezom, ki je razkrival nedrček iz istega materiala.

Skoraj poslovna eleganca za najbolj vroče dni FOTO: Maxmara

Tri različice

Najbolj modno bo siva delovala v treh različicah. Prvič, če bomo vanjo oblečeni od glave do pet. Svetlo siva lanena srajca, sive široke hlače in srebrni sandali ustvarijo videz, ki je hkrati sproščen in drag. Za bolj barvite značaje je idealna kombinacija sive z eno samo izstopajočo barvo.

Svetlo siva lanena srajca, sive široke hlače in srebrni sandali ustvarijo videz, ki je sproščen in hkrati drag.

V slovenskem prostoru iz nenavadnih razlogov razvpiti, v svetu visoke mode pa že zdavnaj blagoslovljeni rdeči čeveljci, gredo na sivo, če se smemo izraziti z nekoliko robatim znanim slovenskim frazemom, kot ata na mamo. Tretja različica nošenja sive prihajajoče modne sezone je športno-elegantna. Sive široke kavbojke, siv brezrokavnik, balerinke ali minimalistični natikači so eden od idealov te možnosti nošenja. Gre za praktične, nosljive kose in sproščeno plastenje, ki kar kliče po kančku pomirjajoče sivine.

Tudi kopalke so lahko sive. FOTO: Mango

In če boste to poletje v sivo obarvali le en kos, naj bodo to siva slip obleka, sive široke hlače, siva torba ali srebrno sivi čevlji. Gre za vsestransko uporabne kose, ki jih lahko nosimo na več načinov in ob različnih priložnostih.