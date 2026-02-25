Petek in nesvetek

V državni zbor je bil pred kratkim vložen predlog o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dneh v Republiki Sloveniji. S potrditvijo tega bi nam bilo zagotovljeno enako število prostih dni vsako leto tako, da bi se prosti dan prenesel na naslednji delovni dan, če praznik pade na soboto ali nedeljo. Kajti v nekaterih letih imamo bistveno manj prostih dni kot v drugih.

Končno! Da obstajajo države s tako pravičnim odnosom do bistva praznikov, sem prvič slišala pred kakimi desetimi leti, ko sem spoznavala in večkrat obiskala Republiko Irsko. Izvedela sem, da so njeni prebivalci, kadar praznik, ki je dela prost dan, pade na vikend, prosti naslednji ponedeljek. »V ponedeljek sem fraj, ker imamo bank holiday vikend,« mi je dejal prijatelj, ki je tam živel in delal. Ker izraza nisem poznala, sem si ga narobe prevedla, mislila sem, da imajo Irci tako kot mi nekatere praznike dvodnevne in da jim je to leto nedelja polovico enega od njih odžrla, tako da še sreča, da ima »moj Irec« vsaj en dodaten prost dan, da bova skupaj pohajala po čudoviti zeleni deželi. »Nisem vedela, da je sveti Patrik dvodnevni praznik,« sem nesvetovljansko pripomnila. Nato pa izvedela, kaj pomeni bank holiday, in bila takoj še dodatno očarana nad že tako ljubo mi Irsko. Dan svetega Patrika, najljubši praznik Ircev, je bil v soboto, in da bi ga mogli slaviti, je bil naslednji delovni dan dela prost. Enako velja za vse praznike na Irskem. To prazniku podeli dolžno spoštovanje, pa tudi vsem, ki ga obhajajo. Tisti slovesni občutek, da je dan, ko slavimo zmage, počastimo pesnike, se spominjamo pomembnih dogodkov ..., resnična vrednota, ne le opomba na koledarju.

Dan svetega Patrika, najljubši praznik Ircev, je bil v soboto, in da bi ga mogli slaviti, je bil ponedeljek za vse dela prost dan.

Vsi imamo pravico do tega in naša oblast bi se morala zgledovati po državah, kjer to že spoštujejo, poleg Irske med drugimi Belgija, Luksemburg, Španija, Poljska. Prav zazeblo me je pri srcu ob rezultatih ankete našega časopisa, po kateri kar 73 odstotkov bralcev meni, da to ni dobra ideja, ker da ima gospodarstvo prednost. So ljudje res tako zaslepljeni z iluzijo o večni gospodarski rasti, katere cilj je zgolj materializem, da pozabljajo, kaj je resnično pomembno, čas zase, za svojo kulturo kot del kulturne identitete, pod kar spadajo vsi prazniki? In bi najraje delali ob petkih in svetkih, kar pomeni vselej. Kaj je sploh 'svetek'? Pomensko se navezuje na besedo 'svet', kar pa izhaja iz indoevropske baze 'praznovati, slaviti'. Komur je praznik zgolj odtegljaj od dobička, pa mu ni sveto prav nič.