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Petelini, les in zlato (FOTO)

Na 59. mednarodnem taboru likovnih samorastnikov je deset umetnikov iz Slovenije in tujine galeriji v Trebnjem zapustilo 25 novih del.
Dejanove mojstrovine gredo dobro v promet. Foto: Drago Perko
Dejanove mojstrovine gredo dobro v promet. Foto: Drago Perko
Drago Perko
 19. 7. 2026 | 11:00
8:53
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Že dlje sem mislila, da se bom petelinov naveličala. Toda ker sem se na tabor prijavila prav s petelini, sem rekla, da moram do tabora vztrajati pri tem motivu. Nisem želela priti na tabor in eksperimentirati s čim povsem novim, kar se morda ne bi dobro izšlo. Če sem se prijavila s petelini, potem moram tudi tukaj ustvarjati peteline,« je svoje občutke strnila Zdenka Bukovec, upokojena učiteljica likovne vzgoje. Eminentna deseterica Domačinka Zdenka je bila ena iz deseterice na že 59. mednarodnem taboru likovnih samorastnikov v Trebnjem. Na Dolenjskem so ustvarjali Bolgar Georgi Georgiev, ...
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