Peter in Mina Prevc: Otroke stran od telefonov

Iz starševskih vprašanj in dvomov je zrasla fundacija, s katero želita staršem pomagati, da bi otrokom omogočili lepšo prihodnost in predvsem lepšo sedanjost.
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Mina in Peter Prevc imata dva otroka, sinova Ludvika in Oskarja. Foto: Dejan Javornik
Današnji časi so težki, ne le za odrasle, ampak še posebno za otroke in mladostnike. Prav zato je v takih časih pomembno imeti sidro in ljudi, ki jim je mar. Tudi v Sloveniji. Mednje spadata Peter in Mina Prevc. Peter je bil skakalni as, kariero in pol je postavil v kot, ostal pa je oče in mož, ki se skupaj z ženo Mino, nekdanjo učiteljico smučanja, danes pa tudi poslovno skrbnico blagovne znamke Peter Prevc, sooča z izzivi. Prav iz starševskih vprašanj, dvomov in občutka, da odraslim pogosto primanjkuje znanja, je zrasla Fundacija Peter Prevc. Z njo želita staršem pomagati, da bi otrokom ...