Peter in Mina Prevc: Otroke stran od telefonov

DRUŽINA NA PRVEM MESTU

Iz starševskih vprašanj in dvomov je zrasla fundacija, s katero želita staršem pomagati, da bi otrokom omogočili lepšo prihodnost in predvsem lepšo sedanjost.

Današnji časi so težki, ne le za odrasle, ampak še posebno za otroke in mladostnike. Prav zato je v takih časih pomembno imeti sidro in ljudi, ki jim je mar. Tudi v Sloveniji. Mednje spadata Peter in Mina Prevc. Peter je bil skakalni as, kariero in pol je postavil v kot, ostal pa je oče in mož, ki se skupaj z ženo Mino, nekdanjo učiteljico smučanja, danes pa tudi poslovno skrbnico blagovne znamke Peter Prevc, sooča z izzivi. Prav iz starševskih vprašanj, dvomov in občutka, da odraslim pogosto primanjkuje znanja, je zrasla Fundacija Peter Prevc. Z njo želita staršem pomagati, da bi otrokom ...