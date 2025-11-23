  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Peter Poles: V kvizu Na lovu me najbolj privlači to, da nikoli ne veš, kako se bo končala igra in kdo bo kiksnil

Tako pravi eden najbolj izkušenih slovenskih voditeljev, ki se vrača na male zaslone, k formatu, ki združuje njegovo natančnost, hitrost in veselje do človeške nepredvidljivosti. Na ekranu sem odrasel, dozorel in pretežno osivel​, pravi in še, da se za šalami ne skriva.
Jasno je, da vsi vsega ne bodo vedeli, vključno z našimi lovci, in mi zato najbolj odgovarja vloga voditelja, se nasmeje Poles. FOTOgrafiji: POP TV
Jasno je, da vsi vsega ne bodo vedeli, vključno z našimi lovci, in mi zato najbolj odgovarja vloga voditelja, se nasmeje Poles. FOTOgrafiji: POP TV
Danica Lovenjak
 23. 11. 2025 | 10:00
 23. 11. 2025 | 11:15
13:28
A+A-
Slovenske televizijske večere bo kmalu zaznamovala nova tekmovalna dinamika – kviz Na lovu, slovenska različica svetovno uspešne franšize The Chase, ki je v preteklih letih osvojila milijonsko občinstvo. Tudi pri nas napoveduje vroč lov na znanje in visoke nagrade: štirje tekmovalci se bodo v vsaki oddaji podali v intelektualni dvoboj z neizprosnim lovcem, med obema poloma pa bo z zaupanja vredno lahkotnostjo in absolutno koncentracijo krmaril Peter Poles. Voditelj, ki je pred očmi slovenske javnosti odrasel v enega najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov, se z novim projektom vrača v ...

ZADNJE NOVICE
11:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAZNIVO DEJANJE OGROŽANJA JAVNEGA PROMETA

Sobotna drama pri Velikem Mlačevem: na železniški progi tri barabe prerezale vodnike prometne signalizacije

Policija poziva vse, ki bi zaznali karkoli nenavadnega ob železniški trasi ali na železniških postajah, da o tem takoj obvestijo policijo na 113.
23. 11. 2025 | 11:59
11:37
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Panika v Moskvi, letališče zaprli! Odmevajo eksplozije, kako bo odgovoril Putin? (VIDEO)

Kijev krepi udare na rusko naftno, plinsko in energetsko infrastrukturo.
23. 11. 2025 | 11:37
11:17
Novice  |  Slovenija
ROMSKI CENTER

Ste slišali, kaj bo Romom uredila občina Šentjernej?

Večnamenski romski center bo namenjen zagotavljanju pomoči otrokom pri šolanju, starejšim Romom pa bo pomagal pri organiziranju vsakdanjega življenja.
23. 11. 2025 | 11:17
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
GLOBALNA VAS

Slovenski podjetnik piše neverjetno zgodbo: Senegal hoče slovensko znanje in stroje

Življenje lahko piše prav neverjetne zgodbe.
Andrej Bedek23. 11. 2025 | 11:00
10:58
Šport  |  Odmevi
POŠKODBA

Drama slovenske smučarke: »Neja je že na poti na nadaljnje zdravniške preiskave«

Še en udarec za slovensko žensko ekipo.
23. 11. 2025 | 10:58
10:43
Bulvar  |  Glasba in film
OTROKOM PRIVLAČNA, ODRASLIM NADLEŽNA

Otroška pesem Baby Shark je postala milijonski posel

Z več kot 16 milijardami ogledov najbolj gledan YouTube video vseh časov.
23. 11. 2025 | 10:43

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
