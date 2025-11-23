INTERVJU

Peter Poles: V kvizu Na lovu me najbolj privlači to, da nikoli ne veš, kako se bo končala igra in kdo bo kiksnil

Tako pravi eden najbolj izkušenih slovenskih voditeljev, ki se vrača na male zaslone, k formatu, ki združuje njegovo natančnost, hitrost in veselje do človeške nepredvidljivosti. Na ekranu sem odrasel, dozorel in pretežno osivel​, pravi in še, da se za šalami ne skriva.

Galerija Jasno je, da vsi vsega ne bodo vedeli, vključno z našimi lovci, in mi zato najbolj odgovarja vloga voditelja, se nasmeje Poles. FOTOgrafiji: POP TV

Slovenske televizijske večere bo kmalu zaznamovala nova tekmovalna dinamika – kviz Na lovu, slovenska različica svetovno uspešne franšize The Chase, ki je v preteklih letih osvojila milijonsko občinstvo. Tudi pri nas napoveduje vroč lov na znanje in visoke nagrade: štirje tekmovalci se bodo v vsaki oddaji podali v intelektualni dvoboj z neizprosnim lovcem, med obema poloma pa bo z zaupanja vredno lahkotnostjo in absolutno koncentracijo krmaril Peter Poles. Voditelj, ki je pred očmi slovenske javnosti odrasel v enega najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov, se z novim projektom vrača v ...