Peter Slatnar odkrito: »Želeli so mi odrezati nogo, oče pa tega ni dovolil«

Peter Slatnar je eden tistih, ki so smučarskim skokom posvetili vse življenje. Pot ga je v ta šport vodila kljub slabim napovedim, da zaradi hudih poškodb iz otroštva sploh ne bo mogel normalno hoditi, kaj šele skakati. Z nepopustljivo voljo se je prebil do jugoslovanske mladinske reprezentance, po koncu tekmovalne poti pa je začel svoje znanje prenašati v razvoj opreme. Njegove vezi in smuči že vrsto let uporabljajo številni najboljši skakalci na svetu, med njimi tudi slovenska šampiona Domen in Nika Prevc. Čeprav se praviloma izogiba žarometom, je Slatnar s svojim inovativnim pristopom postal eden najvplivnejših ljudi v zakulisju smučarskih skokov. V zanimivem pogovoru se je spomnil svojega otroštva, razkril, kako je nastala uspešna slovenska zgodba o skakalnih smučeh, ter odkrito spregovoril o sodelovanju z Domnom in Niko Prevc, prihodnosti slovenskih skokov in izzivih, ki čakajo ta šport.

Kako ste se navdušili za smučarske skoke?

Ker sem kot otrok doživel prometno nesrečo, ko me je nedaleč od doma zbil avtomobil, sem se moral že iz zdravstvenih razlogov začeti ukvarjati s športom. Še danes imam pred očmi, kako sem nekega dne iz tajništva v šoli skozi okno opazoval fante na igrišču, kako so tekli in telovadili. Gospo v pisarni sem vprašal, kaj počnejo, pa mi je odvrnila, da so to smučarski skakalci. V trenutku sem dobil velike oči, kajti tudi sam sem si želel skakati. Ko sem to željo izrazil očetu, me je le nejeverno pogledal, češ da naj si to zaradi težav z nogami, eno sem imel namreč deset centimetrov krajšo od druge, kar izbijem iz glave.

Kakšne poškodbe ste staknili pri nesreči?

Nogo sem imel večkrat zlomljeno, pravzaprav ni bilo kosti, ki bi bila cela. Poleg tega sem imel poškodovano hrbtenico. Še kakšni dve leti sva se z mamo vozila z avtobusom k zdravnikom v Ljubljano, medtem ko je oče, ki je svojčas tekmoval v alpskem smučanju, v tistem obdobju delal v Avstriji.

Toda oče potem ni bil za to, da bi začeli skakati?

Vedel je pač, da moraš biti za skoke simetričen in eksploziven, jaz pa sem imel – kot sem že omenil – krajšo nogo, ki so mi jo želeli povrhu že odrezati. Vendar jim oče tega ni dovolil. Poleg tega mi je ena noga po nesreči rasla navznoter, tako da sem hodil postrani. Toda moja želja je bila večja in je nazadnje tudi zmagala, tako da sem se potem kljub vsemu začel ukvarjati s skoki. Letos mineva 52 let, odkar sem v tem športu, ki mi je očitno pomagal, da se je začelo moje telesno stanje postopoma izboljševati.

Kako dobro vam je šlo od nog?

Bil sem trmoglav kot bik in si govoril, da že ne bom slabši od drugih. Verjetno sem moral bolj garati kot drugi, ki niso imeli takšnih težav kot jaz, prebil pa sem se vse do mladinske (jugoslovanske) reprezentance in nato še do članske vrste B. Tekmoval sem v evropskem pokalu, na preizkušnjah za svetovni pokal pa sem bil predskakalec. Na članskem državnem prvenstvu sem bil enkrat sedmi – takrat tudi pred Primožem Ulago (14.), ki pa je resda podrsal po snegu. Če se ne motim, sem bil prvič v enem od časopisov omenjen že leta 1974, ko sem na eni od tekem zasedel četrto mesto. Bil sem kar obetaven, vztrajal pa sem do svojih prvih poletov v Planici oziroma odhoda v vojsko.

Kakšen je vaš osebni rekord?

Kot predtekmovalec sem leta 1985 poletel 146 metrov daleč. To je bilo takrat, ko je Matjaž Debelak tik pred mojim nastopom izboljšal državni rekord. Spomnim se, da sem mu rekel, naj se mi umakne, da se bom jaz – ker sem bil nalet višje – spustil, pa je svoje smuči že potisnil toliko ven, da nisem mogel več iti. No, potem pa so mi znižali zaletišče in sanj o kakšnem zares dolgem poletu je bilo konec. Sem pa na generalki za olimpijske igre v Sarajevu, na kateri sem kot predtekmovalec urezoval smučino, po pregovarjanju z Janezom Bukovnikom, s katerega zaletnega mesta se lahko spustim, skočil krepko prek uradnega rekorda, ki je takrat znašal 118 metrov. Odneslo me je tako daleč, da moje daljave niti izmeriti niso mogli. Prvi, ki mi je takrat prišel nasproti, me je iz jeze z gojzarjem tako močno brcnil v zadnjico, da sem skoraj naredil salto.

Kakor sem prebral, ste leta 2006 začeli izdelovati skakalne vezi, deset let pozneje pa še smuči. Zdaj smo leta 2026, s čim nas boste presenetili letos?

Zanimivo, da se prav na deset let zgodi nekaj večjega. Tudi mene zanima, kaj se bo zgodilo letos. Kar zadeva skoke, ne pripravljam kakšne revolucije, lahko omenim to, da več težkokategornikov preizkuša naše smuči, s katerimi so zelo zadovoljni. Upam, da bo kateri od njih tudi ostal, verjetno pa bo veliko odvisno tudi od tega, kakšne motivacijske kuverte bodo prejeli od drugih proizvajalcev.

S svojo ekipo proizvaja vrhunske skakalne smuči in vezi ter drugo opremo. FOTO: Miha Šimnovec

Vi jih še zmeraj ne dajete?

Ne, a se tistemu, ki dvakrat, trikrat skoči na zmagovalni oder, hitro vse povrne.

Ali nam lahko zaupate imena teh težkokategornikov? Med drugimi se je omenjalo, da naj bi na vaše smuči prestopil tudi poljski as Dawid Kubacki ...

Šušlja se marsikaj, toda sam nočem ničesar razkrivati, dokler ni dokončno znano. Treba je biti pošten do fantov in deklet, ki naj najprej dodobra preizkusijo smuči in se nato v miru odločijo. Lahko rečem le to, da je med tistimi, ki so pokazali zanimanje za nas, zares zveneče ime. Če se bo on odločil za prestop k nam, bo to v skakalnih krogih zagotovo močno odmevalo.

Kaj vse proizvajate ob smučeh in vezeh?

Različne dodatke za skakalne čevlje, zagozde, merilne naprave za kontrolo opreme, poleg tega prodajamo čelade, očala, rokavice, poddrese ... Pravzaprav lahko pri nas skakalca opremimo skoraj v celoti. Ob tem bi rad poudaril, da so naše smuči in druga oprema delo celotne ekipe, od prvega do zadnjega zaposlenega. Zdaj nas je 21, med njimi je kar nekaj nekdanjih skakalcev. Jaz sem zgolj nosilec imena, drugače pa smo vsi na isti barki in delamo za isto stvar.

Kako ste doživljali minulo olimpijsko zimo, ki je bila iz slovenskega zornega kota, kajpak najbolj po zaslugi Domna in Nike Prevc, ki skačeta z vašimi smučmi, pravzaprav sanjska?

To je bilo zares čudovito gledati in spremljati, vendar je sezone konec. Kolajne, pokali in globusi so šli v vitrine in v zgodovino, zdaj moramo narediti vse, da bomo ostali spredaj. Kakor je to po eni strani prijetno, je po drugi tudi zahtevno. Domen in Nika sta na vrhu svojih piramid, spodaj pa jih je veliko, ki si želijo zasesti njun položaj. Zgoraj je zelo malo prostora, tam se je tudi težko obdržati. In tisti, ki pravijo, da je lažje priti na vrh kot na njem ostati, imajo popolnoma prav. Zagotovo pa so takšni uspehi zelo dobrodošli za slovenske skoke, naš šport, prepoznavnost države ... Upajmo, da bo zaradi njih kapnilo kaj več denarja in da ga bo kaj ostalo tudi mlajšim. Tisti, ki so v reprezentanci A, so že preskrbljeni, medtem ko člani ekipe B na tekmah celinskega pokala le redko dobijo toliko denarja, da lahko peljejo svoja dekleta na večerjo. Da ne omenjam klubov, v katerih morajo gledati na vsak evro. Naj za primer navedem le SSK Šmartno na Pohorju, ki ga od Planice loči skoraj 200 kilometrov. Že samo vožnja do tja in nazaj je za klub ogromen strošek, ki ga težko pokrijejo s pridobljenimi sredstvi od pokroviteljev. Podobno velja za druge klube. Skoke v glavnem poganjajo entuziasti in prostovoljci. Če jih ne bi bilo, bi lahko naš šport že zdavnaj zaprli.

Šampioni veljajo za sila zahtevne ljudi. Kako je sodelovati z Domnom in Niko?

Moram reči, da niti nista zahtevna, to še posebno velja za Niko, ki je hitro zadovoljna. Po mojem mnenju celo prehitro. Kar zadeva njeno opremo, se sicer v glavnem pogovarjamo s trenerjem Jurijem Tepešem in njegovim pomočnikom Andražem Pograjcem. Nika pokliče včasih, ko potrebuje kaj posebnega. Najraje imamo sicer stike s trenerji, saj tekmovalcev nočemo dodatno obremenjevati in jih mučiti s kakšnimi vprašanji. A so tudi takšni, kot so Domen, Anže (Lanišek) in Lovro (Kos), ki želijo sami sodelovati pri razvoju smuči. To je nadvse pohvalno. Najslabši so tisti, ki jim je vseeno, kakšen par dobijo. Ali tisti, ki izgovore iščejo le v opremi. Takšni zame ne bodo nikoli uspešni.

Najmlajši od bratov Prevc je že pri rosnih 16 letih zablestel kot meteor, nato pa je potreboval desetletje, da se je razvil v serijskega zmagovalca in dozorel v šampiona. Kaj ste vi v tem obdobju opazili pri njem?

V zadnjih letih se je začel silno poglabljati v opremo in razmišljati o tem, kako bi kaj izboljšal in poenostavil. Še pred dvema letoma smo vedeli, da bo Domen, ko bo na sporedu tekma na letalnici, zraven, medtem ko je na skakalnicah zelo nihal. Lani je to presekal in se močno dvignil. V minuli zimi mu je uspelo pravzaprav vse tako, kakor si je zamislil.

Sodelujete tudi s tujimi zvezdami tega športa, med katere vsekakor sodi japonska šampionka Sara Takanaši. Kaj nam lahko zaupate o njej?

Je zelo skromna športnica, ki jo poznamo že zelo dolgo. Ni jih malo, ki zmotno – ker je začela že zelo zgodaj zmagovati – mislijo, da je že stara, vendar še nima 30 let. Za nas je morda na trenutke malce zahtevna, a po drugi strani zelo hvaležna. V domovini je izjemno priljubljena. Kadar sem na Japonskem in prižgem televizor, mi ni treba čakati dveh minut, da jo uzrem v katerem od oglasov. Kakor sem slišal, je le en borec v sumu pred njo po pojavnosti v medijih. Zaradi nje so bile tam zelo priljubljene tudi naše alpske smuči, ki smo jih izdelovali za japonski trg.

FOTO: Miha Šimnovec

Čeprav igrate zelo pomembno vlogo v skokih, se ves čas držite nekje v ozadju. V središču pozornosti pa ste se znašli med svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih konec januarja v Oberstdorfu, ko je Domnu pobegnila smučka po zaletišču. Kako se spominjate tega zapleta?

Če se zdaj ozrem nazaj, se včasih počutim tudi malo krivega za nastali položaj. Podatek, da je smučka ušla Prevcu, je do nas prišel malce prepozno. Sprva smo menili, da se je to zgodilo enemu od predtekmovalcev, in šalili smo se, da smo dobili poceni reklamo. Potem smo prek radijske zveze Mednarodne smučarske zveze (FIS) izvedeli, da je pobegnila Domnu. Stekel sem po rezervni par, s serviserjem Matevžem Šparovcem sva ga hitro pripravila, nakar sva stekla navzgor. Če bi se takoj odpravil proti vrhu zaletišča, bi bil dve, tri minute prej pri Prevcu in bi mu morda pravočasno prinesel smuči. Kakor koli že, takrat smo se počutili malo izigrane. No, pa saj smo to tudi bili, saj Domen ni bil kriv za to, kar se je zgodilo. Smuči je namreč, kot mi je zaupal poljski predtekmovalec, z dežnikom in bokom sunil eden od delavcev, ki bi jih moral držati. Ker pa je imel takrat v rokah že drugi par, je Prevc svoje odložil na ponjavo za šotor, v katerem so opravljali meritve tekmovalnih dresov. Od tam so potem zgrmele navzdol. Škoda, kajti fantje bi lahko na tisti moštveni tekmi osvojili bronasto kolajno, ki bi prinesla določeno kategorizacijo in posledično tudi kakšen evro več.

Potem vas je televizijska kamera ujela, kako se pregovarjate s Hubertom Mathisom, kontrolorjem opreme pri FIS, ki Domnu ni dovolil več opraviti poleta.

On je pač takšen. Vsako besedo, ki jo izreče, podvoji ali celo potroji.

Kako gledate na delo svojega zeta?

No, Robert Hrgota ni ravno zet, ampak partner moje hčerke Talite. Recimo, da je pripravnik za zeta. Ko je bil še pomočnik Gorazda Bertonclja, takratnega glavnega trenerja v reprezentanci A, so me po tistem, kar se je zgodilo na svetovnem prvenstvu v Planici, klicali s smučarske zveze in me spraševali, kaj si mislim o Robiju. Moram reči, da me je pozitivno presenetil ter navdušil s profesionalnim in korektnim odnosom. Zdaj lahko pred njim zgolj snamem kapo. S sodelavci je ustvaril izjemno homogeno trenersko ekipo, polno znanja, ki je ena od najboljših na svetu. Zelo dobro se mi tudi zdi, da je vodenje reprezentance B prevzel Gašper Vodan. V letu ali dveh pričakujem tektonski preskok. Verjamem, da bomo imeli zelo močno in široko ekipo izvrstnih skakalcev. Z leti se je namreč zgradil vrhunski strokovni štab, fantje se odlično razumejo med seboj, skupaj hodijo kolesarit in na turno smučanje. Robi si je v kratkem času kot trener ustvaril ime, dobil je avtoriteto in postal je prvi vodja, ki zna udariti po mizi. Kakor so imeli slovenski skoki na tistem SP smolo, so imeli tudi srečo. In v tem primeru se je pokazalo, da je vsaka stvar za nekaj dobra.

In kako se počutite v vlogi dedka?

Zelo dobro. Kaj je lepšega, ko te pogledajo te majhne, nagajive oči! Ula od mlajše hčerke bo avgusta dopolnila dve leti, toliko bo Izak od Robija in Talite star septembra. Zdaj čakam, da bosta toliko samostojna, da bosta lahko pri meni preživela kakšno uro dlje in da ju bom lahko naučil kakšno bedarijo. Navsezadnje smo dedki zadolženi za to, mar ne?

Boste šli še kdaj skočit?

Našim veteranom sem obljubil, da se jim bom leta 2028 pridružil na veteranskih olimpijskih igrah v Falunu. Zaradi tega se bom moral znebiti kakšnega kilograma, da se bom v letu dni vrnil na spodobno težo in se nato ustrezno pripravil za varne skoke na 100-metrski napravi. Glavni namen tega tekmovanja je sicer druženje s starimi prijatelji, s katerimi smo nekoč skupaj tekmovali.