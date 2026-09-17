Pevka prisega na štrukelj

​Manči je nasmejana, srčna in energična punca iz vasice v Tuhinjski dolini, ki jo ljudje poznajo po iskrenem karakterju, pozitivni energiji in hudomušni glasbi. Manči, njeno pravo ime je Manca Poljanšek, je dekle, ki skozi petje rada širi dobro voljo, domačnost in zabavo. Že ob prvem srečanju izžareva toplino in pristnost, kar se močno čuti tudi v njenem glasbenem ustvarjanju. Njene pesmi spremljajo igriva, hudomušna in pogosto tudi dvoumna besedila, zaradi katerih si jih ljudje hitro zapomnijo in jih z veseljem prepevajo. Obožuje ustvarjanje, živahne barve, druženje z ljudmi ter vse, kar v življenje prinaša veselje, energijo in lepe trenutke.

Je študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ob študiju opravlja različna dela, saj verjame, da je za dosego ciljev potrebnega veliko truda in vztrajnosti. Delala je že v industriji za tekočim trakom, za blagajno, v gostilni, v lokalu, varuje otroke v vrtcu in doma, vodi družbena omrežja ter sinhronizira risanke. Ker prihaja s kmetije, ji delo nikoli ni bilo tuje in še danes z veseljem pomaga tudi doma.

Manči v družbi soigralcev v videospotu FOTO: Jan Povšnar

Poje na koru

Poje od otroštva, pela je v otroškem in mladinskem pevskem zboru, kasneje v srednješolskem in cerkvenem zboru, na koru še danes zazveni njeno petje. Poseben trenutek je doživela v devetem razredu, ko je na valeti pred več kot 200 ljudmi zapela pesem I Have a Dream skupine Abba. Takrat je začutila, da jo glasba resnično osrečuje in da želi svojo zgodbo pripovedovati skozi petje. Solo petje je izpopolnjevala pri pevki in jodlarki Brigiti Vrhovnik Dorič, učila se je tudi pri vokalistki Katji Koren. Občasno svoje znanje dodatno nadgrajuje na Akademiji za glas pod mentorstvom Nataše Nahtigal. Besedila in melodije ustvarja večinoma sama, sodeluje pa tudi z različnimi glasbeniki in producentom Dušanom Zoretom, ki ji je tokrat spet priskočil na pomoč pri glasbi in aranžmaju. Poleg glasbe jo veseli ustvarjanje scenarijev za videospote, saj si že med pisanjem pesmi predstavlja zgodbo, občutke in podobo videa. Na njeni glasbeni poti ji ob strani stojijo družina in prijatelji.

Življenje jemlji kot zabavo, v katero se podaš s trezno glavo, je njen moto.

Manči rada nastopa na različnih prireditvah, festivalih, veselicah in zasebnih dogodkih, kjer s svojo energijo hitro ustvari domače, sproščeno in zabavno vzdušje. »Življenje jemlji kot zabavo, v katero se podaš s trezno glavo,« je moto pevke, ki obožuje tudi štruklje, zato ne čudi, da je naslov njene nove pesmi, za katero je sama napisala besedilo, Štrukelj moj. Potrebuje le moko, jajca in mleko, in že nastane, ob pomoči prijateljic, poseben štrukelj. Štrukljasta zgodba se nato iz kuhinje preseli še v planinsko okolje, kjer Manči čaka pomembna odločitev – bo izbrala svojega rešitelja ali štrukelj? Videospot je nastal v pristnem domačem in planinskem okolju, poleg Manči pa v njem nastopajo še Asja Bonnie Pivk, Lea Erjavec Dobovšek in Gašper Seljak, posnel pa ga je Žiga Gjuro, ki je skupaj z Manči poskrbel tudi za scenarij in režijo.