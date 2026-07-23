Pevkin glas navdihnil valček

Ansambel Tomaža Rota predstavlja čustven valček z naslovom Reci, da rad me imaš, v katerem so združeni ljubezen, bližina in iskrene besede. Pesem nosi preprosto, a močno sporočilo: v ljubezni niso najpomembnejše materialne stvari ali velike geste. Veliko več pomenijo iskrene besede, objemi, skupni trenutki in občutek, da nekomu zares nekaj pomeniš. Zato si moramo večkrat povedati: Rad te imam.

V igralskih vlogah sta se tokrat izkazala pevka ansambla Hana Kanc ter njen partner Miha. Člani Ansambla Tomaža Rota so, poleg omenjene pevke in Tomaža Rota, ki prav tako poje, še harmonikar Grega Kuzma, kitarist Miha Lampe, pevec Peter Božič in kontrabasist Mark Ahčin. Prav pevka Hana je s svojo nežno in prepričljivo interpretacijo oplemenitila skladbo, ki poslušalca popelje v svet topline, nežnosti in pristnih čustev. »Pesem mi je takoj prirasla k srcu, ker ima sporočilo, v katero tudi sama verjamem. Nikoli mi niso veliko pomenile materialne stvari ali velike geste. Veliko več mi pomenijo skupni trenutki, majhne pozornosti in občutek, da si ljubljen in nekomu res pomemben. Zato sem se v tej pesmi takoj prepoznala,« pravi Hana Kanc.

Hana Kanc se je resnično vživela vanjo. FOTO: Žnidaršič

Misli o nastanku skladbe je strnil tudi avtor glasbe in besedila Rok Švab, sicer harmonikar Modrijanov. »Ko me je Tomaž Rot poklical in povprašal po novem valčku, mi je povedal, da imajo v ansamblu mlado, odlično pevko. Ko sem slišal Hanin glas, se mi je porodila ideja za pesem Reci, da rad me imaš. Že od začetka sem jo pisal z mislijo na njen vokal. Z odlično Hanino interpretacijo ter izvrstno glasbeno podlago sem zelo zadovoljen. Fantje in dekleta iz ansambla so se res potrudili, da je pesem zasijala v najlepši zvočni in videopodobi,« pravi Švab.

Nikoli mi niso veliko pomenile materialne stvari ali velike geste. Veliko več mi pomenijo skupni trenutki, majhne pozornosti in občutek, da si ljubljen.

Za valček so fantje in dekle posneli videospot, in to pri planinskem domu Majerhold, čudovite kadre pa so posneli tudi ob kmečki hiši Ojstrica v Logarski dolini in ranču. Igralca v njej sta bila prav tako Hana in njen partner Miha. »Ker res čutim to skladbo, je bilo snemanje videospota zame izjemno lepo. Za naju oba pa čudovita izkušnja. Z Miho se nisva nič obremenjevala in ni se nama bilo treba pretvarjati, saj pesem govori, kar sama živiva in čutiva. Res sva uživala v vseh igralskih nalogah.« Kot je še dodala, včasih ena sama iskrena beseda pomeni več kot tisoč daril.