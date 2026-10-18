Pijančevanje in seksanje, kjer ni greha

RAZVRAT

Največ težav z razgrajanjem v planinskih kočah povzročajo pijani Slovenci. Oskrbniki so pogosto povsem nemočni, leglo razuzdanosti so postali tudi bivaki.

Nedavno je v javnosti močno odjeknil škandal v Domu Planika pod Triglavom, ko je skupina močno opitih planincev v sobi s skupnimi ležišči, kjer so prenočevali tudi otroci, stari osem, 12 in 14 let, pijančevala in razgrajala do ene ure zjutraj, dva med njimi pa sta šla celo tako daleč, da sta imela spolne odnose. Dogodek pod Triglavom je sprožil buren odziv javnosti in gorskih organizacij ter pokazal, da še zdaleč ni bil edini. Pri tem so mnogi s prstom pokazali na oskrbnike in osebje, češ da bi morali ukrepati. Toda kaj lahko ti v resnici sploh storijo, ko že močno opiti gostje ne upoštevajo ...