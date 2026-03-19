Pike osvajajo pomlad

Poleg živalskih vzorcev so pike eden najbolj očitnih trendov te pomladi. Na teh straneh smo že večkrat napisali, da to sezono doživljamo vrnitev maksimalizma. Vemo namreč, da v nestabilnih časih moda protiutež išče v pretiravanju. In letos so si modni ustvarjalci resnično dali duška, številni so pobeg našli v igrivih kolekcijah, v katere pa seveda spadajo tudi simpatične pike. Čar tega vzorca je v tem, da videzu doda nekaj živahnosti, hkrati pa je zaradi svoje preproste, geometrijske narave zelo vsestranski. Pike smo sicer videli že lani, ko so bile še drobne in sramežljive, a letošnjo pomlad boste našli kose z velikimi pikami, igrive, tudi nepravilnih oblik.

Carey Mulligan je klasični videz omehčala z romantičnim šalom. FOTO: Profimedia

Oblikovalci so ta vzorec predstavili v številnih kolekcijah za sezono pomlad-poletje 2026 – od elegantnih oblek do igrivih kril in suknjičev. Pike so letos večje, drznejše in dokazujejo, da moda v negotovih časih znova prisega na izrazit maksimalizem. Pri znamki Altuzarra so jih dali na šik dolgo črno obleko z visokim ovratnikom in dokazali, da s pikami ne moremo pretiravati oziroma, kot so zapisali pri ameriški reviji Elle, »dobrega ni nikoli preveč«. V kolekciji znamke Dries Van Noten, ki je znana po mojstrskem igranju z vzorci, se pike v tej kolekciji razlivajo po skoraj prosojnih poletnih oblekah, pri Khaite pa so na newyorškem tednu mode pokazali pike, ki so jih povečali do skrajnosti in na krilu iz subtilnega detajla ustvarili izrazit modni poudarek.

Altuzzarina dolga obleka s pikami je to pomlad požela ogromno navdušenja. Foto: Altuzzara

Pike so letos večje, drznejše in dokazujejo, da moda v negotovih časih znova prisega na izazit maksimalizem.

Kako daleč boste šli z njimi, je povsem odvisno od vas. Izbira kosov s pikami je tako široka, da lahko trend povsem prevzamete ali pa ga postopoma, bolj previdno začnete vključevati v svoje modne kombinacije. Kot je recimo naredila Carey Mulligan, ki je milanski teden mode obiskala v šik bež kostimu, klasičnemu videzu pa nekaj romantike dodala s šalom s pikami. Sicer pa so pogoste na krilih, srajcah, hlačah in letos tudi na bomber jaknah. Poleg teh je pik veliko na suknjičih in kostimskih jaknah, pa tudi pletene jopice s pikami se najdejo. Izbire, da z veliko žlico zajamete pikčasti trend, je veliko in brez skrbi, letos ne velja, da moramo en opazen, pisan, divji kos kombinirati z bolj umirjenimi oblačili. Privoščite si lahko več vzorcev, sploh za kakšne večerne zabave, koncerte ali popoldanska sproščena druženja, na katerih kombinacija več je več deluje res odlično.