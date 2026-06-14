Pisanje je bilo zame terapija

Ob srečanju z vedno nasmejano in prisrčno Tanjo Žagar hitro postane jasno, da njena energija nikoli ni bila zgolj odrska. To, kar ljudje čutijo na koncertih, je ista prisotnost, s katero govori o svojih najbolj osebnih izkušnjah. »Nisem ena oseba na odru in druga doma. Sem ista Tanja – na odru, na kavici ali ko peljem otroka v vrtec,« pove preprosto, brez potrebe po dodatni razlagi. Njena knjiga Zaljubljena v življenje, ki bo v teh dneh izšla pri založbi Mladinska knjiga, ni klasična biografija. »Gre za zapis moje življenjske filozofije – skozi izkušnje in zgodbe, ki so me oblikovale,« pravi in doda, da je to knjiga o prelomnicah. V njej se prepletajo vse njene vloge: mama, partnerica, prijateljica, učiteljica, glasbenica. Prav ta preplet njenim besedam daje posebno težo, občutek, da ne gre za zgodbo nekoga z odra, temveč za izkušnjo, ki se lahko zgodi vsakomur. Morda tudi zato njena zgodba tako močno odmeva med ljudmi. »Velikokrat me, ko pridem na kakšen pregled ali kam drugam, še preden me sploh pozdravijo, objamejo in rečejo: 'Če si ti zmogla, bom tudi jaz.' To se mi zdi nekaj najlepšega,« pove tiho. Ob predstavitvi knjige, ki bo 18. junija v ljubljanski Festivalni dvorani, njen pogled za hip odplava drugam. »Naslednji dan, 19. junija, me čaka še zadnji koncert sezone v Poletnem gledališču Studenec. Ta datum ima zame poseben pomen – takrat bi rojstni dan praznovala moja mama,« pove. Glasba tudi letos ostaja del njenega poletja, konec avgusta jo čaka še koncert na Gradu Sevnica. A tokratni pogovor ne ostaja pri odru. Ostaja pri življenju, takšnem, kot pride. In Tanja vedno znova dokazuje, da se življenje ne zgodi samo, treba ga je čutiti.

Tanja, od najinega zadnjega pogovora, ko si zaključila zdravljenje, mineva približno leto dni. Če pogledaš nazaj na to obdobje, bi mu lahko rekla leto novega življenja?

Hvaležna sem, da je glavni del zdravljenja za mano, in hkrati tudi previdna. Zdravljenje je namreč dolgotrajen proces in vsi vemo, da se lahko takšne stvari ponovijo. Jaz sem se sama s seboj sicer dogovorila, da sem s tem opravila, in pogumno ter optimistično stopam naprej. Je pa res, da zdaj še bolj živim za ta trenutek. To, kar imamo vsi skupnega, ta zdaj. In v tem zdaj sem jaz presrečna! Letim! Kaj bo, če bo, kako bo – tega pač ne ve nihče. Seveda si tudi sama postavim kakšen načrt, ampak dolgoročnih ne delam več na tak način kot prej.

Če ostaneva pri tej prelomnici, katere so tiste spremembe, ki jih danes najbolj jasno prepoznavaš v svojem življenju?

Pa začnimo pri hrani, saj me zadnje čase večkrat sprašujejo, ali sem spremenila svoj jedilnik. Bila sem velik gurman in to ostajam. Tu torej kakšnih posebnih sprememb ni. Na mojem krožniku je še vedno vse. Držim se preprostega načela, ki ga ima moj oče, star 86 let – telo ti samo pove, kaj potrebuje in česa ne. Če si zaželim torto, jo pojem. Če si zaželim dva kosa, bom pojedla dva. Tega seveda ne počnem vsak dan, ampak če začutim željo, si bom to tudi z največjim veseljem in užitkom privoščila. Večja sprememba kot v prehrani se je zgodila v zavedanju časa, tega, kako zelo tiho teče in kako ga danes čutim drugače. In neskončno hvaležna sem vsem ljudem, ki del svojega časa namenijo tudi meni ter mi tako obogatijo in polepšajo življenje.

Velikokrat me, ko pridem na kakšen pregled ali kam drugam, še preden me sploh pozdravijo, objamejo in rečejo: 'Če si ti zmogla, bom tudi jaz.' To se mi zdi nekaj najlepšega,

Svoje dosedanje življenje si zajela v knjigi, ki je tik pred izidom. Zanimivo je, da bralca ne popelješ na začetek, temveč ga takoj postaviš v izkušnjo izgube. Zakaj prav tak vstop v zgodbo?

Če bi mi še na začetku lanskega leta nekdo rekel, da bom napisala knjigo, bi rekla: ne, ne bom. Vsaj zaenkrat še ne. Potem pa sem maja lani dobila klic Saše Britovšek, urednice z Mladinske knjige, ki me je spodbudila k temu, da bi knjigo napisala. To je bil trenutek, ko sem začutila, da pa je morda res pravi čas. Če sem kdaj razmišljala, kako sploh napisati knjigo, kje začeti, kaj vključiti, kakšen naj bo vrstni red, se mi je to zdelo strašno zapleteno. Ko pa sem začela zares pisati, teh vprašanj ni bilo več. Vzela sem list papirja in svinčnik in prvo stran napisala na roke. Stara šola. Kar pojavil se je trenutek, ko sem izgubila svojo mamo ... Vse ostalo se je potem samo zlivalo na papir – zgodbe, občutki, poglavja. Kot da bi neka roka v meni pisala knjigo. Pisala sem o sebi, o svojih izkušnjah, občutkih, čutenjih, zato nisem nič popravljala. Napišeš tako, kot si čutil, iskreno, iz srca. Pisanje je bilo zame pravzaprav terapija. Tega se sploh nisem zavedala, dokler nisem začela. V zadnjih dveh letih sem jo očitno potrebovala.

Sem odprta, mogoče še bolj kot prej, ampak v svoj krog ne spustim več vsakogar, poudarja. Foto: Dejan Javornik

Ob tem se ponuja vprašanje o motivu, kaj te je spodbudilo k pisanju. Je bila v ozadju tudi želja, da nekaj ohraniš za prihodnje generacije?

Veš, pogosto si rečemo, da si bomo zapomnili določene trenutke, anekdote, občutke. Pa si jih ne. Ne vseh. Preveč se dogaja – v zasebnem življenju, v službi, z otroki, v odnosih. In potem, ko želiš nekomu nekaj povedati, se včasih ne spomniš več natančno. Ko sem to dojela, sem začela zapisovati spomine. K temu me je spodbudilo najlepše darilo, ki sem ga dobila za 30. rojstni dan – mala knjižica, v katero je mama zapisala moje otroške izjave, iskrice iz časa, ko sem bila stara tri, štiri leta. Ko sem to darilo dobila, še nisem imela otrok, a sem si rekla: če jih bom kdaj imela, bom to tradicijo nadaljevala. Danes imam dve taki knjižici, za Karla in Marino. Pišem zanju in nekoč jima bom te spomine podarila. Upam, da bosta morda tudi onadva nekoč nadaljevala to tradicijo, da bo še kdo začutil takšno srečo, kot sem jo jaz, ko sem prejela to darilo od svoje mame.

V knjigi se večkrat dotikaš minljivosti, ki je pogosto potisnjena na rob našega razmišljanja. Kdaj si se je sama prvič zares zavedela?

Minljivosti v pravem pomenu besede sem se začela zares zavedati šele takrat, ko je moji mami umrla njena mama. O tem pišem tudi v knjigi. Dokler imaš babico, mamo, očeta, si mlad in se s tem niti ne ukvarjaš. Ko pa sem videla žalost svoje mame, se je v meni nekaj premaknilo. Spomnim se, da sem ji takrat rekla: »Mami, vrstni red je pravi. In ta vrstni red je najbolj pomemben.« Takrat si namreč sploh nisem znala predstavljati, da bi jaz izgubila svojo mamo. Danes na življenje gledam drugače. Rodimo se, živimo in nekoč tudi odidemo. To je naraven proces. Čas, ki ga imamo na tem svetu, pa je neznanka. In prav to zavedanje mi je postalo še toliko bolj pomembno, kaj s tem časom naredim. Ali ga zapravljam ali ga res živim. Zelo hitro ga lahko zapraviš z ljudmi, ob katerih se ne počutiš dobro. In to je nekaj, kar sem tudi sama bolj jasno postavila. Sem odprta, mogoče še bolj kot prej, ampak v svoj krog ne spustim več vsakogar.

Nikoli si ne bi želela napačnega vrstnega reda. Sploh zdaj, ko sem sama mama. Zato si rečem: če je vrstni red pravi, potem je prav. In s tem se tudi tolažim.

Ko govoriva o izgubi, bi lahko rekla, da je izguba mame za vsakega otroka, tudi zate, vedno na neki način začetek novega življenjskega poglavja?

Seveda je. Že menjava učiteljice v šoli je začetek novega poglavja, kaj šele izguba mame. Še posebno če si tako povezan, kot sva bili midve. Ampak jaz vedno poiščem tudi svetlo stran. To so me naučili starši. Rekla sem si: če sva bili tako povezani, potem ta povezanost ne more kar izginiti samo zato, ker je fizično ni več. Njena energija ostaja. V to res verjamem. Čeprav je ne morem več objeti ali z njo na sprehod, jo čutim. Ker sva se tako dobro poznali, točno vem, kaj bi mi rekla v določeni situaciji. Poznam njen način razmišljanja, njen vrstni red besed. Zato imam občutek, da je še vedno tukaj z mano. Seveda bi dala vse, da bi jo lahko še enkrat stisnila. Vse! Ampak na neki način jo še vedno stiskam. Vsak dan. Nikoli pa si ne bi želela napačnega vrstnega reda. Sploh zdaj, ko sem sama mama. Zato si rečem: če je vrstni red pravi, potem je prav. In s tem se tudi tolažim.

Pisanje pogosto odpira tudi tiste plasti, ki jih sicer pustimo nedotaknjene. Si se med procesom kdaj znašla v trenutkih, ki jih še nisi povsem predelala?

Ja. Eno poglavje v knjigi sem napisala, pa ga potem vse do prvega tiska nisem več prebrala. Vmes sem ga enkrat prebrala samo Mikiju, pa še s tem sva odlašala ... Na koncu sem rekla: ne bova tega brala zvečer, bova šla zjutraj na kavo. Da je svetloba, da je druga energija, da mogoče manj boli. Gre za poglavje o Marininem vročinskem krču. To mi je bilo zelo težko napisati ... Ko sem se vračala v tisti večer, v tisto grozo, me je fizično bolelo. Kot da me telo znova potegne tja nazaj. Težko je to razložiti nekomu, ki tega ni doživel. Ampak telo si zapomni.

V knjigi se dotaknem tudi bolezni, ampak to ni knjiga o bolezni, predvsem je knjiga o življenju, pravi priljubljena pevka. Foto: Dejan Javornik

Knjiga razkriva zelo osebno plast tebe. Koliko Tanje z odra je v njej in koliko tiste, ki jo javnost šele spoznava?

Knjiga je zame ena najbolj osebnih stvari. In prav zato si v njej dovolim povedati marsikaj. V roke jo bo pač vzel tisti, ki ga to zanima. V medijski svet sem vstopila zaradi glasbe, ne zaradi svojega intimnega življenja, zato o tem na svojih intervjujih nisem kaj dosti govorila. Poskusov, da bi posegali v moje zasebno, partnersko življenje, je bilo sicer veliko, a čutila sem, da to ni tema za intervju z mano kot glasbeno izvajalko. Je že res, da sem medijska oseba, a moji otroci in ljudje okoli mene niso. Ko so se pred leti v medijih pojavljale zgodbe o mojem partnerskem odnosu, je bilo napisano marsikaj izmišljenega. Pa se na vse te izmišljotine nisem odzivala. Nikomur ne pustim, da bi upravljal mene in moje življenje. Kaj iz zasebnega življenja bom z javnostjo delila in česa ne, je izključno moja odločitev in odločitev moje družine. Nihče me ne more v nič prisiliti. In takrat, ko se je pisalo vsemogoče, nisem mislila samo nase – tukaj so bili tudi drugi ljudje. Otroci, družina, Mikijevi otroci iz prvega zakona, njegova bivša žena. Včasih je treba počakati na pravi trenutek, da se stvari umirijo in postavijo na svoje mesto. Sicer pa, kar se mene tiče, se lahko pogovarjamo o vsem, dokler smo spoštljivi in strpni. Ker je vse to življenje. In ker smo vsi samo ljudje. Vsak s svojo zgodbo.

Ko sva že pri odnosih, večkrat poudarjaš, da imate v razširjeni družini zelo lepe in spoštljive vezi. Kako sama razumeš razhode in nove začetke v partnerskih odnosih?

To mi pomeni ogromno. Tudi o tem pišem v knjigi. Vsem, ki se znajdejo v takšni življenjski situaciji, ko pride do razhoda, novih partnerjev, otrok, razširjene družine, res iz srca želim, da bi imeli tak odnos, kot ga imamo mi. Ker je življenje tako veliko lepše. Gre za notranji mir, za dober občutek. In predvsem za otroke. Mi, odrasli, smo tisti, ki jim kažemo pot. Dejstvo je, da je bivša žena mojega partnerja mama njunih otrok. In to bo vedno. In moj partner jo bo vedno imel rad – kot mamo svojih otrok. Da se lahko vsi skupaj, ona s svojim partnerjem ter vsi naši otroci, družimo, smejimo in širimo kot družina, je nekaj najlepšega. In ne nazadnje, nikoli ne veš, kakšne poti čakajo naše otroke. Zato jim pokažimo, da se da tudi skozi takšne situacije iti lepo, spoštljivo in človeško.

Pisanje pogosto odpre tudi tiste plasti, ki jih sprva morda niti ne nameravamo razkriti. Si med ustvarjanjem knjige naletela na temo, ki si jo sprva skoraj izpustila, pa si jo potem vendarle vključila?

Mislim, da bodo bralci v knjigi odkrili kar nekaj stvari o meni, ki jih še ne poznajo. Predvsem moje poglede na življenje, odnose, svet. Knjiga je sestavljena iz poglavij kot nekih slik, vsako zajame določen del življenja. Dotikam se izgub, družinskega življenja nekoč in danes, partnerskega odnosa, svoje učiteljske poti, obdobja Foxy Teens, prehoda na samostojno pot. Veliko je tudi humorja, anekdot, kjer se pokaže, da sem v resnici precej raztresena in pozabljiva. Doma se radi pošalimo, da sem kot iz risanke A je to. (smeh) V knjigi se dotaknem tudi bolezni, ampak to ni knjiga o bolezni. Daleč od tega. Predvsem je knjiga o življenju.

Kaj bo, če bo, kako bo, tega pač ne ve nihče. Seveda si tudi sama postavim kakšen načrt, ampak dolgoročnih ne delam več na tak način kot prej.

V knjigi omenjaš tudi znake, energijo, neulovljive trenutke, ki jih težko razložimo. Se ti je kaj takega zgodilo tudi v zadnjem času?

Veliko je takšnih momentov, ko si rečem: Pa saj to je nemogoče! V knjigi opišem en poseben, skoraj čudežen dogodek, povezan z mojo mamo. Pred kratkim pa se je zgodilo nekaj, kar me je na to močno spomnilo. Na obisku je bila Saša s hčerko. Tista Saša, ki me je maja lani poklicala in me spodbudila, da bi začela pisati knjigo. Otroci so se igrali, mi smo klepetali, potem pa je nebo dobilo čisto posebno barvo. Pogledala sem skozi okno in vzdušje me je v trenutku spomnilo na večer, ko sem izgubila mamo. Imela sem občutek, kot da je z nami. Kot da sedi tam, z nami, in se veseli vsega, kar se dogaja, tudi knjige. Ko so odšli, sem pogledala skozi okno in za stavbami zagledala kratek, skoraj nenavaden lok mavrice. Ta mavrica ima zame poseben pomen, ki ga razložim v knjigi. Vzelo mi je dih. Ni bilo dežja, ničesar. In vendar je bila tam. To so tisti trenutki, ki jih ne znaš razložiti, ampak jih začutiš. In ostanejo s tabo.

Na mojem krožniku je še vedno vse, je povedala. Foto: Dejan Javornik

Se ti zdi, da z leti postajamo bolj odprti za takšne zaznave, bolj pozorni na znake, ki bi jih nekoč morda spregledali?

Absolutno! V določenem življenjskem obdobju teh stvari sploh ne zaznaš. Ko pa postaneš bolj odprt, bolj dovzeten, ko se v tebi nabira vedno več izkušenj z različnih področij, jih je naenkrat veliko. Tudi stvari, ki se ne izidejo tako, kot si želiš, imajo svoj razlog. V tistem trenutku ga še ne razumeš. Ampak počakaj teden, dva, mesec … in boš videl, zakaj se je moralo zgoditi prav tako. Tudi meni se je v poslu, takoj po koncu covida, zgodila velika prelomnica. Takšna, ki bi me lahko dodobra eksistenčno pretresla. Bila sem v šoku, razočarana. Za določene ljudi bi do takrat namreč dala roko v ogenj, res sem verjela, da se kaj takega ne more zgoditi. In takrat sem se naučila, da za nikogar ne daš roke v ogenj. Ampak z distanco sem razumela, da je moralo biti tako. Da sem lahko tudi za to izkušnjo hvaležna, saj prav zaradi nje danes delam še bolj sproščeno, odpirajo se nove poti, nove možnosti. Včasih nas življenje pelje naprej tudi skozi stvari, ki si jih sicer sami ne bi izbrali.

Če se za konec za trenutek vrneva nazaj, k Tanji v najtežjem obdobju, kaj bi ji danes rekla?

Rekla bi ji, naj ostane hvaležna in zaljubljena v življenje. Danes sem vse to le še bolj. Res sem srečna, da živim. Ne znam opisati, kako hvaležna sem svojim staršem za življenje, ki sta mi ga dala. In prav iz te hvaležnosti pride ta zaljubljenost v življenje, zato je bil naslov knjige samoumeven. Zaljubljena v življenje je tudi moja pesem, stara že več kot desetletje. Moja želja je, da bi bralci, ko bodo knjigo prebrali, to začutili. Da bi morda tudi sami ostali ali pa celo postali zaljubljeni v življenje.