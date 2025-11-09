Pisatelj Tadej Golob čaka, da bo zaslužil svoj prvi milijon

INTERVJU

Z najbolje prodajanim pisateljem zadnjega desetletja smo se pogovarjali o okrevanju po poškodbah. Še vedno ga vleče v gore, veliko kolesari in seveda piše kot prej. Tik pred izidom je njegova sedma kriminalka.

Pri pisanju kriminalke je najbolj naporno to, da čisto do konca ne ve, ali se bo izšlo in kako, pravi. FOTO: Dejan Javornik

Tadej Golob, najbolje prodajani slovenski pisatelj zadnjega desetletja, alpinist in nekdanji novinar, tudi po skoraj usodnem padcu v Loški steni, 14-dnevni komi in več operacijah ostaja neustavljiv. Od nesreče, po kateri so mu zdravniki napovedovali, da bo lahko vesel, če bo sploh hodil, mineva že pet let, po dolgi rehabilitaciji pa zdaj spet pleza, kolesari in piše kot prej. Njegove kriminalke z inšpektorjem Tarasom Birso (Jezero, Leninov park, Dolina rož, Virus, Koma, Oj, Triglav, moj dom) so bile dolgo na vrhu lestvic prodaje slovenskih knjig, zdaj pa je tik izidom njegova sedma – Brezno. ...