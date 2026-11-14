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Pišem kot pred 30 leti, sam, za mizo

Literatura je najboljši psihiater, najbolj nor duhovni vodja, najbolj nekonvencionalen učitelj in najbolj neizprosen moralni korektiv, pravi Aleš Šteger. Preboj slovenske literature v tujino ostaja zahtevna naloga.
Ne pišem, da bi kar koli komu dokazoval, pišem le, ko se čutim nagovorjenega, ker nekaj govori skozme, pravi Aleš Šteger. FOTO: Dejan Javornik

Ne pišem, da bi kar koli komu dokazoval, pišem le, ko se čutim nagovorjenega, ker nekaj govori skozme, pravi Aleš Šteger. FOTO: Dejan Javornik

Z leti bolje vem, česa ne znam in kar me ne zanima, je dejal. FOTO: Dejan Javornik

Z leti bolje vem, česa ne znam in kar me ne zanima, je dejal. FOTO: Dejan Javornik

Aleš Šteger in Danica Lovenjak FOTO: Dejan Javornik

Aleš Šteger in Danica Lovenjak FOTO: Dejan Javornik

Ne pišem, da bi kar koli komu dokazoval, pišem le, ko se čutim nagovorjenega, ker nekaj govori skozme, pravi Aleš Šteger. FOTO: Dejan Javornik
Z leti bolje vem, česa ne znam in kar me ne zanima, je dejal. FOTO: Dejan Javornik
Aleš Šteger in Danica Lovenjak FOTO: Dejan Javornik
Danica Lovenjak
 14. 11. 2026 | 17:00
9:23
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Aleš Šteger je eden najvidnejših sodobnih slovenskih pesnikov in pisateljev. Njegova ustvarjalnost že dolgo presega meje domačega literarnega prostora. Tokrat bo z glasbenikom Juretom Torijem v Hribarjevi Vili Zlatici predstavil Na tih praznični večer, ki skozi literaturo, glasbo in zgodovinski spomin odpira vprašanja samote, človeške bližine in minljivosti.

Njegove knjige so prevedene v več kot dvajset jezikov, za svoje delo je prejel številna domača in mednarodna priznanja, med njimi nagrado Horsta Bieneka, Prix Alain Bosquet in Prix Max Jacob Étranger. Ves čas prehaja med poezijo, esejistiko, prozo, glasbo in gledališčem, pri čemer ga vedno znova vodi radovednost do sveta in človeka. S Torijem sodelujeta že več kot sedem let, njuna skupna ustvarjalna pot pa je presegla klasično razmerje med literaturo in glasbo ter postala svojevrsten umetniški ritual. Ravno danes, 12. novembra, bo v Hribarjevi Vili Zlatici premiera njune nove predstave Na tih praznični večer. Tokrat so v ospredju tri literarne zgodbe, ki so nastale v različnih časih in okoljih: Dickensovega Scroogea, samotnega študenta Cirila iz pripovedi Zofke Kveder in mrtve glasove izpod zemlje Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega.

Dvomi niso le stalnica, z leti so vse bolj hrana za to, da narediš naslednji korak.

Srečava se v središču Ljubljane, kjer Šteger živi in ustvarja, a še preden spregovoriva o predstavi, se ustaviva pri nedavnem Festivalu Pojezije. Kot programski svetovalec festivala je bil vpet v številne dogodke, srečanja in pogovore, zato ga povprašam, ali je že nekoliko zadihal. »Nisem utrujen, le premišljujoč. Ko se v kratkem času zgodi toliko lepega, provokativnega, toliko pogovorov, toliko raznih misli, je to treba integrirati. Da bi vse učinkovalo še zelo dolgo, postalo del mene.«

Ustvarjanje kot popotovanje v neznano

Štegerjevo ustvarjanje se ne omejuje na eno literarno zvrst. Poezija, eseji, romani ter gledališki in glasbeno-pripovedovalski projekti so različne poti do istega bistva. »Pisanje je zame zmeraj popotovanje v neznano, ki pa se dogaja na različne načine. Pesem se najbolj direktno nagovarja to, kar le slutim. Esej je poskus razumeti svet in ljudi. Roman je čudovito, brezkončno garanje. Oder tisto, kar se zgodi šele pred in skupaj z ljudmi na predstavi oziroma pesniško-glasbenem ritualu. Vse to je zame poezija, različne oblike poezije.«

Z leti bolje vem, česa ne znam in kar me ne zanima, je dejal. FOTO: Dejan Javornik
Z leti bolje vem, česa ne znam in kar me ne zanima, je dejal. FOTO: Dejan Javornik

Ob številnih priznanjih ostaja njegov odnos do pisanja neodvisen od zunanjih potrditev. »Z leti bolje vem, česa ne znam in kar me ne zanima. Nagrade pomagajo pri prevodih in objavah, pri pisanju ne pomaga nič. Pišem še vedno tako kot pred 30 leti, sam, za mizo.« Za pisanje potrebuje posebno stanje odprtosti do sveta. »Absolutne tišine v vesolju ni. Ostanek je zmeraj hrup. So pa navdahnjena stanja čuječnosti, ko sebe, svoj ego, scela postavimo v tihi kot in smo odprti za svet. Tedaj se pisanje, umetnost sploh začne, nas naelektri in naredi zmožne prav vsega.« V njegovih delih se pogosto srečujemo z vprašanji človekovega obstoja, minljivosti, spomina in odnosa do sveta. »Literatura, ki nima moči, da bi spreminjala, nima smisla. Literatura inicira, oblikuje, spreminja. Je najboljši psihiater, najbolj nor duhovni vodja, najbolj nekonvencionalen učitelj in najbolj neizprosen moralni korektiv.«

Med svetovi in jeziki

Ustvarjalna pot ga je vodila daleč za slovenske meje, v različna jezikovna in kulturna okolja. Prav razdalja mu omogoča drugačen pogled na lastno izhodišče. »Življenje v različnih kulturnih okoljih mi je pokazalo moč stereotipov in to, da imamo vsi veliko stvari za samoumevne, a to nikakor niso. Od kod prihajam, vidim bolje iz razdalje. Edina knjiga, ki sem jo kdaj napisal v tujem jeziku, je bila knjiga o Sloveniji, to pa zato, da bi bil čim večji tujec v lastni kulturi.« Preboj slovenske literature v tujino po njegovem ostaja zahtevna naloga. »Potrebuje izjemne prevajalce in tuje založnike, za katere nismo španska vas. Slovenski model prodora avtorjev v tujino se kljub globalizaciji ni spremenil, temelji na peščici posameznikov, ki jih to zanima in ki jih, če so v tujini uspešni, doma radi gledamo postrani. Se pa v zadnjem času vse pogosteje dogaja, da nadarjeni mlajši avtorji menjajo jezik. Začenjajo raje pisati v angleščini, nemščini, francoščini. Do pred kratkim bi tako pustošenje slovenske literarne krajine doma naletelo na reakcije, danes pa večina to spremlja povsem ravnodušno ali celo odobrava. Kot da smo sprejeli lastno inferiornost.«

Ker sem že zdavnaj sprejel, da so pesmi dar, da je lahko vsaka pesem zadnja, se ne obremenjujem več s tem, kaj bo.

Njegov umetniški svet se že vrsto let prepleta tudi z glasbo harmonikarja Jureta Torija. Skupaj sta razvila posebno ustvarjalno govorico, ki temelji na medsebojnem poslušanju. »Beseda ostane, a dobi dih in ritem, avro, postane medij, s katerim lahko z ljudmi v občinstvu izmenjujem delce duš. Med besedo in zvokom harmonike obstaja vmesni prostor, ki se naelektri z možnostmi, ki jih medij sam zase, literatura ali glasba, ne pozna. Z Juretom sva v sedmih letih predvsem odkrila, kako poslušati drug drugega, in na turnejah po tujini nama ni nikoli dolgcajt. To je velik dar.« Njuno novo skupno poglavje je predstava Na tih praznični večer, v kateri se srečajo trije literarni svetovi in njihove osamljene osebe. »Vse tri glavne osebe zgodb Dickensa, Zofke Kveder in Dostojevskega povezuje motiv osamljenega človeka, ki želi biti slišan. Povezuje jih tudi zimski, praznični, izjemni čas. Zanimalo naju je, kaj se zgodi, ko se te tri literarne osebe srečajo v enem večeru. In zgodijo se nore reči, od skupuškega teka za avtobusom, razmišljanj o tragični prostovoljni smrti župana Hribarja, pa vse do volkodlakov.«

Hiša, ki pripoveduje

Vila Zlatica, nekdanji dom ljubljanskega župana Ivana Hribarja, v predstavo prinaša tudi zgodovinski spomin in zgodbo človeka, ki je zaznamoval Ljubljano. »Hiša je soavtor te predstave. Ne vpliva le na to, kako besedilo odzvanja, ampak sooblikuje zgodbo, izvablja pričevanja in glasbo. Hribarjeva usoda je izjemna. Vsakdo bi moral brati njegove Dnevnike. Je rdeča nit predstave.« Posebnost večera je tudi neposredna bližina občinstva, saj bo predstavo lahko spremljalo največ trideset ljudi. »Vidiš vsak obraz in slišiš vsak odziv, premik, gesto. Velika dvorana napake spregleda, dnevna soba nikoli. V tako malem prostoru deliš, kar si, tu ni igre, le radikalna iskrenost. Tudi ni cilj najinih dogodkov očarati z lepo iluzijo, marveč ustvariti skupinsko čarovnijo, stik, zavoljo katerega se po predstavi vsi malce spremenimo.«

Aleš Šteger in Danica Lovenjak FOTO: Dejan Javornik
Aleš Šteger in Danica Lovenjak FOTO: Dejan Javornik

Njegova ustvarjalna pot ni brez dvomov in negotovosti, a jih je sprejel kot del procesa. »Dvomi niso le stalnica, z leti so vse bolj hrana za to, da narediš naslednji korak. Lovorik ni. In ker sem že zdavnaj sprejel, da so pesmi dar, da je lahko vsaka pesem zadnja, se ne obremenjujem več s tem, kaj bo. Iz tega spoznanja se pojavi neki mir, iz katerega črpam. Ne pišem, da bi kar koli komu dokazoval, pišem le, ko se čutim nagovorjenega, ker nekaj govori skozme. Obenem sem vse bolj kritičen do napisanega. Moj koš za papir je iz leta v leto vse pogosteje poln,« se nasmeji.

Knjige in branje v času hitrega življenja in vseprisotne tehnologije vidi kot vse pomembnejši način ohranjanja lastne identitete. »Želim si, da bi ljudje brali knjige, iskali tiste, ki jim bodo spremenile življenje, se do prebranega kritično opredeljevali. To je vse manj samoumevno. Tehnologija in način življenja iz nas delata idiote, ki naj čim bolj skrolamo, kimamo in konzumiramo. Prava literatura pa nas sooča s skrito, pogosto neprijetno platjo nas samih. Z bralno imaginacijo jo soustvarjamo, s tem pa jasnimo naš jaz. Želim si doživeti še mnogo ljudi, ki berejo in imajo tak jasni jaz.« Morda je prav to največ, kar nam želi sporočiti: da nas dobra knjiga ne odpelje stran od sveta, temveč nam pomaga, da ga vidimo jasneje – in v njem tudi sebe.

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