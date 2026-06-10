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Piši skupaj, piši narazen

Korekturna znamenja me vedno očarajo kljub zamudnosti njihove uporabe. Morda ker so ročno delo, morda zaradi posebnega čara starinskega videza. Ali pa zaradi preprostosti uporabe tega sicer precej kompleksnega sistema.
FOTO: Zrc Sazu Splet Posnetek zaslona
FOTO: Zrc Sazu Splet Posnetek zaslona
Maša Močnik
 10. 6. 2026 | 17:00
3:04
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Slikoviti hieroglifi na priloženi fotografiji, ki bi prav lahko bili lep stilski okras na steni – priznam, da sem že razmišljala o tem, da bi si jih dala natisniti na fotoplatno z ozadjem, ki daje vtis porumenelega pergamenta, ga obesila nad kavč in se pred obiskovalci bahala s svojo poznavalskostjo – so korekturna znamenja. Nekoč so bila eno glavnih orodij lektorjev, nepogrešljivo delovno sredstvo za ta poklic in nekakšna »skrivna« koda med njimi in stavci. Toda s tem ne bi naredila velikega vtisa na nikogar, saj smo se jih prav vsi, morda v malce poenostavljeni in krajši različici, učili v šoli. Se spomnite glavic puščice? Če si jih obrnil navznoter, je pomenilo piši skupaj, če si jih zasukal navzven, piši narazen. Če si iz ravnih črt naredil stopničko, je bila to komanda za izboljšanje besednega reda, moje najljubše znamenje pa je bila vijugasta črta, ki naj bi, če se prav spomnim, piscu sporočala, da je ta del stavka nejasen ali nerazumljiv, skratka, k'r neki. Ne vem, ali se korekturnih znamenj vsi spominjajo s takšno nostalgijo kot jaz, prav presenečeno pa sem spoznala, da so še vedno v učnem načrtu; učenci se s korekturnimi oziroma popravnimi znamenji srečajo v drugi triadi osnovne šole, v četrtem ali petem razredu.

Kako lepo bi bilo, če bi z vijugami, črticami in drobcenimi puščicami brez izrečenih besed lahko korigirali tudi vsebino svojih odnosov.

Pa vendar so pozabljen umeten jezik. V šoli, na delovnem mestu in drugje pri pisanju besedil so jih zamenjala digitalna orodja: v wordu je to funkcija Sledi spremembam, ki označi vsak popravek, programi za pregledovanje dokumentov (npr. adobe acrobat za zapise PDF) pa omogočajo vnos digitalnih opomb, prečrtavanje besedila in vstavljanje komentarjev. V komentarčke v telegrafskem slogu le čim bolj preprosto izraženo in na kratko napišeš, kaj je treba v dokumentu popraviti ali spremeniti. Meni, fosilu, se to po eni strani zdi prava škoda, saj me korekturna znamenja vedno, ko jih vidim, očarajo kljub zamudnosti njihove uporabe. Morda ker so ročno delo, ki postaja čedalje večja redkost, in je neka človeška toplina v neenakomernih vijugah ter ne popolnoma ravnih črtah. Morda zaradi posebnega čara starinskega videza. Ali pa zaradi preprostosti uporabe tega sicer precej kompleksnega sistema. V bistvu gre za ukaze, prefinjene in učeno, kar nekoliko akademsko, zveneče, pa vendar ukaze. Kako lepo bi bilo, če bi z vijugami, črticami in drobcenimi puščicami brez izrečenih besed lahko korigirali tudi vsebino svojih odnosov. Preblizu si, Predaleč si, To je nerazumljivo in ... Na koncu si pozabil narediti piko.

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