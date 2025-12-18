Playstation ostaja aktualni kralj konzol (FOTO)

Kdor kolikor toliko spremlja ponudbo igričarskih konzol, ga verjetno ne bo presenetilo, da je bil Sonyjev playstation 5 v prodajnem času črnega petka najbolje prodajana konzola v ZDA in Združenem kraljestvu. Po podatkih analitske družbe Circane je PS5 na račun mamljivih popustov predstavljal 47 odstotkov prodaje vseh konzol v ZDA, kar je skoraj dvakrat več od Nintendovega switcha 2, ki si je odrezal 23-odstotni kos pogače, in več kot štirikrat toliko kot Microsoftov Xbox, ki si je prislužil le desetodstotni tržni delež. Kakor ugotavlja spletni portal Tech Radar, je bil od družine konzol Xbox series X in S bolj priljubljen celo pri nas skoraj popolnoma neznani sistem Nex Playground, ki je predstavljal 14 odstotkov prodaje.

1. Sonyjev playstation 5 si je odrezal največji kos pogače.

Nex Playground, zasnovan za družine, je naprava v obliki kocke, ki se oglašuje kot »aktivno igrišče«, in ne kot tradicionalna igralna konzola. Na drugi strani Atlantika stane 250 dolarjev (preračunano 213 evrov, a v to niso vštete carine in davki) in je opremljena s petimi igrami, vključno s priljubljeno igro Fruit Ninja, ki jo poznamo z mobilnih naprav. Igralci konzolo upravljajo z gibanjem, ki ga spremlja kamera na sprednji strani.

PS5 z najboljšimi popusti

Podobna zgodba se je odvijala v Združenem kraljestvu. Analitska družba NielsenIQ poroča, da si je Sonyjev PS5 v črnopetkovskem tednu prilastil kar 62-odstotni delež prodaje. Nintendov switch 2 je dosegel 23-odstotni delež, medtem ko so konzole Xbox predstavljale le deset odstotkov. Razlogi za to so precej preprosti: PS5 je za črni petek imel daleč najboljše popuste, različica slim digital edition je padla na rekordno nizko raven 340 funtov (malo manj kot 390 evrov).

Dobro je šlo tudi Nintendovemu switchu 2. FOTO: Issei Kato/Reuters

Microsoft Xbox X ni ravno blestel po prodaji. FOTO: Microsoft

Pustolovska igra igranja vlog Hogwarts Legacy je prehitela dva velika naslova. FOTO: Avalanche Software

2. Dobro je šlo tudi Nintendovemu switchu 2, slabše pa Xboxu.

Mimogrede, pri nas so nekateri trgovci spustili ceno playstationov za od 100 do 150 evrov: za digitalno različico PS5 je bilo treba odšteti 350 evrov, za tisto z optično enoto in 1 TB pomnilnika 450 evrov, za najmočnejši PS5 pro z 2 TB shrambe pa 600 evrčkov. Tudi Nintendo switch 2 je bil deležen določenih popustov, čeprav so bili ti veliko bolj zadržani, kar pa glede na dejstvo, da od izida konzole ni minilo prav veliko časa, niti ni presenetljivo. Nasprotno pa je bilo Microsoftove konzole Xbox skoraj nemogoče najti po znižani ceni.

3. Med videoigrami v tem času ni bilo nobene nove izdaje.

Prodaja konzol v Britaniji je bila v času letošnjega črnega petka na splošno boljša kot v lanskem, saj so se prihodki povečali za 14 odstotkov, prodaja enot pa za sedem. Pri tem je bil PS5 edina konzola, ki se je odrezala bolje kot lani, saj so jih prodali 16 odstotkov več. Za 17 odstotkov v primerjavi s črnim petkom 2024 pa se je znižala prodaja gamerskih dodatkov, predvsem zaradi močnega padca prodaje igralnih palic (27 odstotkov manj) in igralnih slušalk (28 odstotkov manj).

Dobro je šlo tudi videoigram

Na področju videoiger v tem času ni bilo nobene nove izdaje, a so razprodaje seveda pripomogle k boljši prodaji. Prvo mesto je po podatkih družbe GSD, ki spremlja prodajo digitalnih in fizičnih videoiger, je v Evropi zasedla nogometna simulacija EA Sports FC 26, medtem ko se je akcijska igra igranja vlog iz sveta Harryja Potterja Hogwarts Legacy povzpela za dve mesti, na drugo mesto, in potisnila streljačini Call of Duty: Black Ops 7 in Battlefield 6 na tretje in četrto mesto. Sledijo jim kavbojska akcijada Red Dead Redemption 2, sodelovalna platformščina It Takes Two, gangsterska simulacija Grand Theft Auto 5 (ki je izšla že davnega leta 2013 in je z 220 milijoni prodanih izvodov med najbolje prodajanimi videoigrami vseh časov), pustolovščina Pokémon Legends: Z-A ter simulaciji košarke in formule ena NBA 2K26 in F1 25.