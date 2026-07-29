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Plenk, plank

Imena licenčnih programov fitnes centrov pospešujejo anglizacijo vadbene terminologije.
FOTO: Mladen Zivkovic/Getty Images
FOTO: Mladen Zivkovic/Getty Images
Maša Močnik
 29. 7. 2026 | 20:00
2:59
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S tem, da čas ne teče vedno enako hitro, se najbolj strinjam, kadar držim desko. To je vaja, pri kateri telo ohranjaš nepremično zravnano, opiraje se na podlahti ter nožne prste. Dlje ko držiš, bolj počasi se vlečejo sekunde. A ljudje so povsem ponoreli za tem in pogosto lahko slišimo o tem, koliko plankajo. Izvajati plank (nekateri rečejo plenk) je izraz, ki je v športnorekreacijskem žargonu najbrž bolj znan oziroma se vsaj v govorni vsakdanji rabi pogosteje uporablja.

Mnogo izrazov s področja fitnesa oziroma sodobnih športnih vadb smo prevzeli iz angleščine, sem zadnjič razmišljala pri planku, medtem ko se številke na štoparici celo večnost niso hotele premakniti, kot da bi čas, ki ga štejejo, iznenada ohromel. Nekatere izraze smo dobesedno prevedli, kot desko, drugi so ostali tujke. Nekatere smo že podomačili, na primer bodibilding, spet drugih še ne, kar ni nenavadno, saj se hitro porajajo nove in nove vadbe za oblikovanje telesa ter njihove številne različice. V fitnes industriji, če tako široko poimenujemo številne izdelke in storitve v prodaji pod krilatico zdrav življenjski slog, prevladujejo angleške besede. Poleg globalizma, vpliva medijev in zahodne pop kulture je razlog še licenčna obveznost. Avtorji vadbenih pristopov svoje izdelke namreč zaščitijo kot blagovno znamko, morda celo s patenti. Zato so ponudniki fitnes storitev po vsem svetu za te vadbe dolžni uporabljati originalna imena.

Nekatere izraze smo dobesedno prevedli, kot desko, drugi so ostali tujke.

Zelo znan primer je zumba. Tega res nisem vedela, dokler si nisem še sama zaželela znebiti se par obročev okoli pasu in prvič pogumno prestopila prag telovadnice – danes se jim reče fitnes center – poleg mojega bloka. Ob prebiranju ponudbe pa me je začelo zvijati v mojem prevelikem trebuhu. Vadbe, ki so na voljo tam, imajo imena kot bodypump, bodycombat, bodyjam in crossfit. Najprej sem si mislila, da kdor nima v glavi, ima pa v mišicah, saj tile sploh slovensko ne znajo, sčasoma pa sem se poučila o razsežnostih velnes industrije in množici mednarodnih izrazov samo na področju telesnih aktivnosti. Vsi niso licencirani, a so široko uporabljani kar v angleščini, čeprav smo zanje že imeli prevode ali celo lastne izraze. Taki žalostni primeri so squat, deadlift, push up – počep, mrtvi dvig in dobra stara skleca. Menim, da imena licenčnih programov pospešujejo anglizacijo vadbene terminologije. Njihova široka ponudba in čedalje večja priljubljenost ne le povečujeta število anglizmov v pogovornem jeziku (Koliko push upov si danes že naredil?), temveč celo izrinjata avtohtone besede. Nekoč zdrav duh v zdravem telesu, danes kul vajb v fit bodyju.

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