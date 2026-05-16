NA ODRU

Ples je terapija, adrenalin

To je moj varen prostor, v katerem se lahko skozi glasbo izražam z gibanjem, pravi Katja Jakš, ki še vedno rada vzame v roke tudi harmoniko, s katero je osvojila veliko priznanj. Najbolj je ponosna na dosežke na Avsenikovem tekmovanju.
S harmoniko si je priigrala več srebrnih in zlatih priznanj in še danes rada zaigra nanjo. FOTO: Osebni Arhiv

Verjela sem vase in sanje male Katje, nam je povedala. FOTO: Osebni Arhiv

Ples je poleg harmonike in slovenske glasbe njena največja ljubezen. FOTO: Osebni Arhiv

Bodimo, kar smo, in sijmo, pravi Katja Jakš. FOTO: Osebni Arhiv

Plesna skupina Hype je lani pogumno zakorakala na slovensko zabavno in narodnozabavno sceno. FOTO: Osebni Arhiv

Mojca Marot
 16. 5. 2026 | 19:00
Katja Jakš je plesalka, ki je lani pustila redno službo in odprla lastni plesni studio Soul Steps. Pleše od mladih nog in obenem odlično igra harmoniko, z njo je osvojila veliko priznanj. Danes plesno znanje predaja tečajnikom, s skupino Hype pa pleše tudi v razvedrilnih oddajah.

Koliko priznanj ste osvojili s harmoniko?

V približno treh sezonah sem se udeležila več večjih in manjših harmonikarskih tekmovanj, od Avsenikovega do državnega prvenstva v diatonični harmoniki pod okriljem Zveze diatoničnih harmonik Slovenije, in sem ponosna lasnica več srebrnih in zlatih priznanj. Na vsakem od teh tekmovanj sem pustila del sebe in z njimi rasla. Osebnostno in glasbeno. Najbolj sem ponosna na dosežke na Avsenikovem tekmovanju, saj prav ta glasba v mojem srcu zaseda posebno mesto in jo občudujem.

Ples je stanje, v katerem imam tisoč občutkov, včasih je terapija, zlasti kadar potrebujem odklop, včasih pa je adrenalin, sreča in smisel.

Kdaj ste začeli igrati harmoniko in kdaj ste jo odložili v kot, če sploh?

Prvič sem meh raztegnila pri petih letih, tik pred vstopom v prvi razred osnovne šole. To je bila ljubezen na prvi pogled in bili sva nerazdružljivi. Čeprav sem se zdaj posvetila plesu, jo še vedno rada vzamem v roke. Če sta vzdušje in energija prava, me hitro zagrabi in zaigram kaj za svojo dušo.

Ste Vojničanka, živite pa v Šmarju pri Jelšah. Kaj je botrovalo selitvi?

Po rodu sem ponosna Celjanka, v Šmarje pri Jelšah pa me je pripeljala želja po samostojnem življenju in lastnem prostoru, kjer lahko ustvarjam, se pripravljam na nove zmage in se družim ob dobri hrani in pijači z najbližjimi. Tukaj so nepremičnine dostopnejše kot v mestu, prav tako je veliko pešpoti za dolge sprehode.

Do lani ste bili redno zaposleni, kaj ste pravzaprav po poklicu?

Kozmetični tehnik in to znanje mi marsikdaj pride prav. Do lani sem delala v medicinskem centru An.nika Celje, kjer se ukvarjajo izključno z zdravjem, nego nohtov ter stopal. Tu sem pridobila ogromno znanja na področju medicinske pedikure in sem pri delu zares uživala. Stranke, ki so potrebovale obravnavo zaradi vraščenih nohtov, diabetičnega stopala ali odprtih ran, so imele pri meni posebno mesto.

Zdaj ste ustanovili lastni plesni studio Soul Steps in postali samostojna podjetnica. Se da živeti od tega?

Dejansko plešem od malega, resneje pa sem začela plesati v tretjem razredu osnovne šole. Kmalu sem ugotovila, da obožujem tako ples kot harmoniko. Celotno osnovno in polovico srednje šole sem trenirala latinskoameriške in standardne plese pri Plesnem valu, s katerim še danes zelo dobro sodelujem na različnih področjih. Lani pa sem prišla do točke, ko me je ples tako prevzel, da sem sklenila, da postane moje življenjsko poslanstvo. In še zdaj je ples, poleg harmonike in slovenske glasbe, moja največja ljubezen, ki jo živim vsak dan. Verjela sem vase in sanje male Katje, sledila občutku in glasu, ki mi je rekel, da je za to pravi čas in da zmorem »iti v svet svoje sanje živet'«.

Kdo vse pleše, v glavnem predstavnice nežnejšega spola?

Obožujem poučevanje in predajanje znanja, v studio pa prihajajo tako ženske kot moški skoraj vseh starosti. Nekateri zaradi valet, drugi zaradi maturantskih plesov, tudi poročeni pari ali zaključene družbe na tako imenovane team buildinge. Skratka, plešemo vsi.

Vsak je neponovljiv in edinstven, zato je tekmovanje oz. primerjava z drugimi povsem odveč.

Zakaj vas je ples tako prevzel?

V ples sem se zaljubila že kot majhna punčka, saj sem začutila, da je to moj varen prostor, v katerem se lahko skozi glasbo izražam z gibanjem. Ples je veliko več kot le premikanje v ritmu glasbe, vsaj zame. Je stanje, v katerem imam tisoč občutkov. Včasih je terapija, zlasti kadar potrebujem odklop, včasih pa je adrenalin, sreča in smisel. Še zlasti, kadar sem na odru s svojo plesno družinico, plesno skupino Hype. Z njo sodelujem v koreografskih projektih in nadgrajujem ustvarjanje. Z leti se je moj pogled na ples spremenil, iz perfekcionizma in pritiska sem si začela dovoliti tudi spontanost. Za dober nastop je potrebno vsakega nekaj.

Nedavno ste posneli videospot s Hmelbojsi in na koncu vzeli v roke harmoniko. Je bilo to naključje?

Z ansamblom Hmelbojsi sem posnela videospot za pesem V objemu noči in zanj napisala scenarij. Glavni igralec in harmonikar Mitja Cizej se je odlično vživel v plesno vlogo in je vse plesne vragolije izvedel suvereno ter s kančkom humorja. Ker je bilo vzdušje pravšnje, sem tudi sama vzela v roke harmoniko. Sprva za šalo, potem pa čisto zares.

Sodelujete tudi z drugimi glasbeniki?

Drži. S Plesno skupino Hype smo lani pogumno zakorakale na slovensko zabavno in narodnozabavno sceno. Oder smo si že delili z Dejanom Dogaja in Agropopovci, se vrtele na ritme Luke Basija, Il Divjih, v sklopu oddaje Japajade šov pa tudi z drugimi slovenskimi glasbeniki. In tudi letos bo sezona pestra. Z Aljo Eberl, prav tako plesalko in koreografinjo v Hypu, sva sezono začeli na Apresski na Vitrancu, poleti pa se bova večkrat podali v hribe. Kjer koli bova, se bo plesalo.

Videli smo vas v Japajade šovu. Ga pogrešate?

To je bila posebna izkušnja, za katero sem zelo hvaležna, saj sem spoznala čudovito ekipo, s katero smo spletli poslovno-prijateljske vezi. Obenem sem si nabrala izkušnje na področju snemanja. Definitivno se oder takšne oddaje razlikuje od koncertnih, a je imel ta, televizijski, posebni čar. Vsakotedenska snemanja so mi prišla v navado, zato sem potrebovala nekaj časa, da sem dojela, da oddaje ni več. A verjamem, da nas bo glasba ponovno združila.

S čim si polnite baterije?

Sem velika ljubiteljica gibanja v naravi, predvsem hribolazenja. Nič manj ne obožujem morja in kulinarike, ki jo povezujemo z Dalmacijo. Sem gurmanka in uživam tudi v pripravi dobre hrane za tiste, ki jih imam res rada. Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Torej je to moj love language, jezik ljubezni.

Menda obožujete tetovaže?

Na levi roki imam vtetoviran kratek zapis v angleščini: Roža, ki cveti ob drugi, ne razmišlja, da bi tekmovala z njo, ampak cveti sama zase. In tega načela se držim tudi sama. Vsak je neponovljiv in edinstven, zato je tekmovanje oz. primerjava z drugimi povsem odveč. Nikoli ne bo nihče mogel živeti našega življenja, kot tudi ne mi življenja drugih. Zato bodimo, kar smo, in sijmo.

