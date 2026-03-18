Po 50 letih za učiteljico in sošolce

Marec je mesec, ko po mrzli zimi kar tekmujemo, tako moški kot ženske, ko si izkazujemo pozornosti. Danes je gregorjevo, praznik je v Sloveniji povezan s starimi ljudskimi običaji, tudi s tem, da se na gregorjevo ptički ženijo. Moški so preživeli dan mučenikov, 10. marca, dva dni prej praznujemo mednarodni dan žena. Po Sloveniji ni manjkalo dogodkov in prireditev, s katerimi so se poklonili ženam, ki praviloma podpirajo vsaj tri vogale pri štiriogelni hiši.

Anže Zavrl je za vse dame raztegnil meh. Foto: Gašper Stopar

V Ivančni Gorici je damam zapel ambasador občine Marko Vozelj, skupaj z Mojstri je pripravil veliki koncert v športni dvorani v Osnovni šoli Stična. Vozelj je večer odprl s pesmijo Ženska si, ki jo je posvetil prav njim, nato pa je z Mojstri in glasbenimi gosti poskrbel za pester glasbeni program. Ni bil sam, družba je bila eminentna. Temperaturo v dvorani je dvignil skupaj z Natalijo Verboten, ki je zapela svojo skorajda zimzeleno Rdeč ferrari, Vozelj je na oder povabil tudi člana skupine Gadi Anžeta Zavrla, ki je 42-kilometrsko razdaljo na ljubljanskem maratonu lani pretekel s harmoniko in postal Guinnessov rekorder.

V Stični so se poklonili ženam. Foto: Gašper Stopar

Večer so obogatili člani kvarteta Pušeljc, ki so zapeli Ena ptička; prav to narodno pesem je Marko zapel na svojem prvem javnem nastopu pri sedmih letih, za kar je zaslužna njegova učiteljica iz 1. razreda osnovne šole v Višnji Gori. Pesem je zato posvetil svoji nekdanji učiteljici ter sošolcem izpred 50 let, ki jih je ob tej priložnosti povabil na oder.

Dvorana je bila polna. Foto: Gašper Stopar

Za poseben zaključek večera je Marko iz občinstva povabil še priznanega pevca Tomaža Domicelja, da sta skupaj zapela pesem Slovenskega naroda sin. Vozelj je ob tej priložnosti poudaril, da bo prav v teh dneh minilo 18 let njegove samostojne glasbene poti, prej pa je prav toliko let ustvarjal kot član priljubljene skupine Čuki.