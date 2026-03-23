ROCK SCENA

Po desetih letih znova na odru

Skupina Hamer je v Mariboru predstavila svoj prvenec.
Hamer je v Mariboru napovedal odločno vrnitev na domačo rock sceno. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Tim Kores - Kori s sestro Zalo in ženo Julijo, ki sta ga na odru spremljali kot De Liri. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Izdatno so jih podprli prijatelji, družine in znanci, med njimi tudi podjetnika Tomaž Leskovar ter Uroš Fonovič. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
 23. 3. 2026 | 17:00
Mariborski Štuk je znova pokazal, da ostaja eno ključnih prizorišč domače koncertne scene. Nastopila je skupina Hamer, ki jo vodita dva prepoznavna štajerska obraza rock scene – Marko Soršak - Soki na bobnih ter Tim Kores - Kori na glavnem vokalu in ritem kitari. Večer so posvetili predstavitvi svojega prvenca SHAMAR, ki je pomemben korak v njihovem ustvarjanju. Zanje je pomemben mejnik, saj so se pesmi z albuma iz studijskega okolja končno preselile tudi pred občinstvo in tam zares zaživele. V skupini sodelujeta še David Čuček in Aleš Maurič, prav s to postavo pa je prenovljeni Hamer odprl novo poglavje svoje zgodbe. V preteklosti je sicer izstopal zdaj že nekdanji bobnar, član zasedbe Šank Rock, Aleš Uranjek. Nastop na Štuku je bil že vnaprej deležen precejšnje pozornosti, saj gre za prepoznavna imena, ki si napak ne morejo privoščiti.

Dobro vedo, kakšen zvok želijo graditi in kako ga prepričljivo prenesti na oder.

Koncert so začeli udarno s skladbo Angelita, nato pa so sledile še druge pesmi z novega albuma, med njimi Divje, Shamar, Gorim in Tako kot prej, ki je bil pred dnevi predstavljen tudi kot prvi singel. Posebnost slednjega je tudi videospot, v katerem so namesto članov skupine nastopili Denis Avdić, Bojan Emeršič, Filip Flisar in Ivo Boscarol, kar je dodatno pritegnilo pozornost širše javnosti.

Družinsko vzdušje

V domači dvorani je vladalo pristno, skoraj družinsko vzdušje. Občinstvo so sestavljali glasbeniki, njihovi podporniki, prijatelji, znanci in številni ljubitelji rocka. Že napovedi pred dogodkom so obljubljale, da bo na Štuku zelo glasno, in Hamer je to obljubo brez zadržkov tudi izpolnil. Predstavitev albuma SHAMAR ni delovala kot formalnost, temveč kot samozavesten in energičen nastop skupine, ki dobro ve, kakšen zvok želi graditi in kako ga prepričljivo prenesti na oder.

Koncert je imel dodatno težo tudi zaradi dejstva, da se je skupina na odrske deske vrnila po desetih letih. Petkov večer ni bil le promocija, temveč tudi simbol vrnitve, vztrajnosti in novega zagona. V času, ko se domača rock scena pogosto bori za prostor in pozornost, je takšen odziv publike pomemben znak, da zanimanje za avtorsko glasbo ostaja živo in relevantno.

Mariborski koncert skupine Hamer je bil tako uspešen v dveh ključnih razsežnostih: kot predstavitev albuma in kot prepričljiv odrski nastop. SHAMAR je na Štuku dobil glasen, energičen in samozavesten koncertni krst, Hamer pa potrditev, da lahko svoje novo poglavje gradi tudi na močni povezavi z občinstvom. Če je bil namen petkovega večera pokazati, da je prvenec pripravljen na življenje zunaj studia, je bil odgovor dvorane jasen – ta glasba je svoj prostor na odru že našla in ga tudi samozavestno zapolnila.

