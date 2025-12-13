Po hudi poškodbi ohranil olimpijske sanje

Po padcu so Roka Ažnoha prepeljali v bolnišnico v Vailu. Po temeljitih preiskavah so zdravniki ugotovili, da ne gre za hujšo poškodbo glave in vratu. Utrpel je pretres možganov ter si poškodoval sprednjo križno vez ter stranske vezi na desni nogi,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, kako resno je poškodovan alpinec Ažnoh, ki jo je skupil 4. decembra na smuku v Beaver Creeku. Žal to ni edina novica te vrste, ki so jo priobčili na zvezi. V mesecu dni so poročali o kar treh hudih poškodbah. Poleg Ažnoha sta jo skupili še dve alpinki. 23. novembra si je Neja Dvornik pri padcu pred tekmo svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge, sezona je zanjo končana. Šestega novembra letos pa je sezono končala tudi 28-letna Andreja Slokar, ki si je na treningu slaloma v Söldnu v Avstriji poškodovala desno koleno. Gre za hujšo poškodbo, strgala si je križno vez. V manj kot mesecu dni je slovensko alpsko smučanje ostalo brez treh adutov za olimpijsko sezono.

Vrnili se bodo

Poškodbe so žal sestavni del športa. »Vsak od nas ima svojo kalvarijo. Res mi je hudo, ker so se Neja, Andreja in Rok poškodovali. Je pa treba v taki situaciji iskati tudi pozitivne vidike. Sam sem tak, da v vsaki taki situaciji iščem kaj dobrega, pozitivnega. To so tudi preizkušnje, ki te delajo močnejšega. Upal bi se napovedati, da se bodo vsi trije vrnili še močnejši, še boljši,« na to temo pove danes 34-letni alpski smučar Klemen Kosi.

S poškodovanimi športniki je tako: vsi se jih spomnijo, ko se nesreča zgodi, potem še kaka novica, nato pa se kar pozabi na njih.

Po 713 dnevih negotovosti in trdega dela se je konec leta 2022 vrnil na tekmovanja, potem ko je kar dve leti okreval po padcu na treningu smuka v Bormiu, zgodilo se je 27. decembra 2020. Poškodoval si je obraz, ličnica mu je visela z obraza, kar 20 šivov je dobil, najhuje pa jo je skupilo desno koleno. Spominja se, da mu je noga tako rekoč visela s poškodovanega kolena.

Andreja Slokar je imela smele načrte za olimpijsko sezono, a ji jih je prekrižala poškodba. Foto: Jože Suhadolnik

»S poškodovanimi športniki je tako: vsi se jih spomnijo, ko se nesreča zgodi, potem še kaka novica, nato pa se kar pozabi na njih ... Nihče ne spremlja, kaj se s tabo dogaja med rehabilitacijo. To so trenutki, ko se ti življenje obrne na glavo. Prej si vajen ritma: za vsako leto točno veš, kdaj kje tekmuješ oz. kje treniraš. Imaš neko dinamiko. Ta pa lahko iz leta v leto postaja monotona, zato morda celo ni napredka, zato se take poškodbe lahko pokažejo tudi kot nekaj pozitivnega. Saj se sliši čudno, a pravijo, da dokler se ti enkrat ne zgodi poškodba, nisi pravi smučar,« nadaljuje Kosi, ki se zaveda, da v taki situaciji poškodovani športniki potrebujejo le in samo podporo, predvsem pa veliko zaupanja ljudi okoli sebe, zavedajoč se, da so na poti večkrat prepreke, preden prideš do cilja. »Bog že ve, kaj je dobro za nas,« še pravi Kosi, ki v smučarskih krogih še ni rekel zadnje, to potrdi prav za Nedeljske novice.

Neja Dvornik se je javila iz bolnišnice. Foto: Instagram

Pripravlja se

»Vračam se na tekmovališča. Zaradi zdravstvenih težav sem si vzel daljši premor. Odločil sem se, da najprej uredim to, potem pa se vrnem. Ni smiselno, da trpim v bolečinah,« pove Kosi, ki je zadnjič letos stal na startu slalomske tekme na Kupresu v Bosni in Hercegovini. »Treniram in se pripravljam. Večkrat se pridružim posameznim reprezentancam, tudi z Američani in Izraelci, ki cenijo, da imajo na treningu tako izkušenega smučarja,« nadaljuje Mariborčan, ki se zaveda, da mora biti pravi januarja, predvsem pa februarja. Ali ga mika nastop na olimpijskih igrah, ga pobaramo. »Ni vse v mojih rokah,« je edino, kar pristavi na temo olimpijskih iger, kjer je do zdaj tekmoval dvakrat: 2010. v ruskem Sočiju in 2018. v korejskem Pjongčangu, kjer se je 13. februarja v alpski kombinaciji zavihtel na 10. mesto, kar je njegov najboljši dosežek na največjem tekmovanju na zemeljski obli.