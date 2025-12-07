DEJAN OBREZ

Po izjave ne hodim v slačilnice

Igral je v vseh nogometnih reprezentančnih selekcijah do članske, že v srednji šoli je vedno delal analitične zapiske, kot bi slutil, da bo to nekoč v prihodnosti njegov kruh. Lahko smo ponosni na vse, kar naši športniki dosežejo, glede na to, kakšne razmere imajo in koliko se vlaga v šport, pravi novopečeni abrahamovec.

Galerija V svoji karieri se je v živo srečal z največjimi športnimi zvezdniki. FOTO: Mojca Marot

Dejan Obrez je znan športni komentator, ki se je kalil ob starejšem bratu, znanem športnem novinarju Goranu Obrezu. Igral je nogomet, zatem pa se posvetil komentiranju, kar počne še danes. Ob ponedeljkih ga spremljamo v oddaji Pod prečko na televiziji Sportklub, v kateri z urednikom Mihom Penkom za ljubitelje nogometa analizirata tekme in sodniške odločitve, gostita različne strokovnjake, trenerje, sodnike, pa tudi igralce. Odraščali ste ob osem let starejšem bratu Goranu, s katerim sta razmeroma zgodaj izgubila starše. Je bilo to, da ste se zapisali komentatorstvu, tako kot vaš brat, logična ...