OCEANI

Po Magellanovi poti okoli sveta, a pod gladino

Robotska podmornica Redwing bo izkoriščala vzgon in »deskala« po oceanskih tokovih.
Počasi se bo spuščala in dvigala. FOTO: Teledyne Marine

Počasi se bo spuščala in dvigala. FOTO: Teledyne Marine

Za premikanje bo izkoriščala podvodne tokove. FOTO: portal Univerze Rutgers

Za premikanje bo izkoriščala podvodne tokove. FOTO: portal Univerze Rutgers

Redwing na gladini FOTO: Teledyne Marine

Redwing na gladini FOTO: Teledyne Marine

Počasi se bo spuščala in dvigala. FOTO: Teledyne Marine
Za premikanje bo izkoriščala podvodne tokove. FOTO: portal Univerze Rutgers
Redwing na gladini FOTO: Teledyne Marine
Staš Ivanc
 16. 10. 2025 | 19:00
3:55
Robotska podmornica Redwing se je 10. oktobra zjutraj s pomola Oceanografskega inštituta Woods Hole v Massachusettsu odpravila na pot okoli sveta. Najprej se bo z Zalivskim tokom odpravila čez Atlantski ocean, da bi ponovila pot Magellanove odprave 1519–1522, prvega znanega obplutja Zemlje. Odprava portugalskega pomorščaka in raziskovalca Ferninanda Magellana se je na začetku 16. stoletja iz Španije odpravila na Kanarske otoke, plula mimo južne Afrike, prečkala Indijski in Tihi ocean ter se vrnila domov mimo Južne Amerike. Magellan sicer ni doživel zaključka svoje odprave, saj je umrl v spopadu z domorodci na današnjih Filipinih; odpravo je sklenil pomorščak Juan Sebastián Elcano.

Prvi Redwingov večji postanek bo Gran Canaria na Kanarskih otokih, sledil pa bo Cape Town na južni konici Afrike. Od tam bo prečkal Indijski ocean do Zahodne Avstralije in nadaljeval do Nove Zelandije. Nato bo plul po Antarktičnem krožnem toku pod konico Južne Amerike in odplul do Falklandskih otokov v južnem Atlantiku. Nakar se bo lahko ustavil v Braziliji in na Karibih, preden se bo vrnil na vzhodno obalo ZDA. Celotno potovanje naj bi trajalo več kot pet let, pri čemer bo Redwing opravil okoli 73.000 kilometrov s povprečno hitrostjo 0,75 vozla (1,4 km/h).

Plovilo slocum sentinel z vzdevkom Redwing so razvili pri družbi Teledyne Marine v sodelovanju z Univerzo Rutgers v New Brunswicku in predstavlja novo generacijo oceanske robotike, zasnovano za potovanja na velike razdalje z minimalno porabo energije.

V nasprotju s tradicionalnimi podmornicami se Redwing ne bo v celoti zanašal na motorje. Namesto tega bo drsel pod vodo s pomočjo gravitacije in vzgona, kar pomeni, da bo »deskal« po oceanskih tokovih, namesto da bi se jim upiral. Z nežnim prilagajanjem vzgona se plovilo premika naprej v počasnih elegantnih potopih in dvigih. Opremljeno je tudi z dvojnim pogonskim sistemom, pri čemer mu bosta elisi pomagali pri premikanju skozi močne tokove, ko bo to potrebno, ter litijevimi baterijskimi sklopi, ki napajajo vse njegove sisteme.

Za premikanje bo izkoriščala podvodne tokove. FOTO: portal Univerze Rutgers
Za premikanje bo izkoriščala podvodne tokove. FOTO: portal Univerze Rutgers

Baterijski sistem bo napajal tudi vse senzorje na krovu. Redwing bo med dolgim ​​potovanjem zbiral podatke o slanosti, globini in temperaturi, s čimer bo ustvaril »tridimenzionalni pogled na ocean«. Zbrane informacije bi lahko izboljšale napovedi nastajanja orkanov, razkrile, kako podnebne spremembe preoblikujejo oceanske sisteme, in ponudile namige o zdravju morskih ekosistemov.

Vsakih osem do dvanajst ur se bo torpedu podobna podmornica pojavila na površju, da bi prek satelita poslala zbrane podatke. Opremljena je s sistemom za sledenje ribam, ki lahko zazna označene morske živali, kar bi lahko omogočilo doslej neviden vpogled v njihove dolge migracije po odprtem oceanu.

Vsakih osem do dvanajst ur se bo pojavila na površju in prek satelita poslala zbrane podatke.

Misija znanstvenikom ne bo zagotovila le ogromne količine visokokakovostnih podatkov, temveč bo tudi učno orodje za več deset dodiplomskih študentov, ki bodo pozorno spremljali napredek podmornice.

Redwing na gladini FOTO: Teledyne Marine
Redwing na gladini FOTO: Teledyne Marine

»To je zgodovinski trenutek za oceansko znanost,« je v izjavi za poljudnoznanstveni portal IFLScience zapisal sovodja misije Scott Glenn, profesor na oddelku za morske in obalne znanosti na Univerzi Rutgers. Seveda pa je vse odvisno od tega, ali bo Redwing dokončal svoje potovanje. V naslednjih petih letih se bo avtonomna podmornica soočila s številnimi izzivi, od izogibanja ribiškim mrežam in navigacije po prometnih ladijskih poteh do prenašanja nekaterih najtežjih razmer. Uspeh še zdaleč ni zagotovljen, vendar je ekipa prepričana o zmogljivosti svojega plovila.

robotska podmornicaRedwingmagellanoceani
