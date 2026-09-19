  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USODNI DA

Po treh desetletjih dosanjala sanje

Dokaz za to, da stara ljubezen nikoli ne zarjavi, je poroka Blanke in Matjaža Partliča, nečaka pisatelja Toneta Partljiča, ki je bil tudi njegova poročna priča
Matjaž in Blanka sta se družila že v študentskih letih, zdaj pa sta se dokončno združila. FOTO: Boštjan Lah

Matjaž in Blanka sta se družila že v študentskih letih, zdaj pa sta se dokončno združila. FOTO: Boštjan Lah

Na pravljičnem Zavrhu pri Lenartu, kjer je general in pesnik Rudolf Maister pisal pesmi in opeval lepoto Slovenskih goric, so se pred tremi desetletji vnele iskrice med Matjažem in Blanko. FOTO: Boštjan Lah

Na pravljičnem Zavrhu pri Lenartu, kjer je general in pesnik Rudolf Maister pisal pesmi in opeval lepoto Slovenskih goric, so se pred tremi desetletji vnele iskrice med Matjažem in Blanko. FOTO: Boštjan Lah

Tone Partljič je po izmenjanih prstanih segel v roko nevesti Blanki, magistrici prava, zaposleni na sedežu Univerze v Mariboru. FOTO: Boštjan Lah

Tone Partljič je po izmenjanih prstanih segel v roko nevesti Blanki, magistrici prava, zaposleni na sedežu Univerze v Mariboru. FOTO: Boštjan Lah

Svatje (z desne): Blankina hči Lana, ženinova priča Tone Partljič, Matjaževa hči Živa, ženin Matjaž in nevesta Blanka ter nevestina priča, hčerka Sara, s fantom Višeslavom FOTO: Boštjan Lah

Svatje (z desne): Blankina hči Lana, ženinova priča Tone Partljič, Matjaževa hči Živa, ženin Matjaž in nevesta Blanka ter nevestina priča, hčerka Sara, s fantom Višeslavom FOTO: Boštjan Lah

Matjaž in Blanka sta se družila že v študentskih letih, zdaj pa sta se dokončno združila. FOTO: Boštjan Lah
Na pravljičnem Zavrhu pri Lenartu, kjer je general in pesnik Rudolf Maister pisal pesmi in opeval lepoto Slovenskih goric, so se pred tremi desetletji vnele iskrice med Matjažem in Blanko. FOTO: Boštjan Lah
Tone Partljič je po izmenjanih prstanih segel v roko nevesti Blanki, magistrici prava, zaposleni na sedežu Univerze v Mariboru. FOTO: Boštjan Lah
Svatje (z desne): Blankina hči Lana, ženinova priča Tone Partljič, Matjaževa hči Živa, ženin Matjaž in nevesta Blanka ter nevestina priča, hčerka Sara, s fantom Višeslavom FOTO: Boštjan Lah
Mojca Marot
 19. 9. 2026 | 07:00
3:52
A+A-

V osrčju Slovenskih goric, na Zavrhu pri Lenartu, sta si zvestobo obljubila kulturnik in ljubiteljski zgodovinar, danes producent v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, Matjaž Partlič in njegova Blanka. Matjaža se mnogi spomnimo tudi po njegovi vlogi Tinčka, ki jo je leta 1987 odigral kot takrat dvanajstletni fant v filmu Moj ata, socialistični kulak, katerega scenarist je bil njegov znani stric, pisatelj in dramatik Tone Partljič, ki je bil na poroki njegova poročna priča. Ravno prihodnje leto bo od premiere minilo 40 let, film pa je skozi desetletja pridobil in ohranil kultni status v naši filmski zgodovini ter zavesti Slovenk in Slovencev. V zadnjih tednih smo se nanj spomnili tudi zaradi slovesa zvezde slovenskega gledališča in filma Milene Zupančič, ki je v filmu odigrala vlogo Tinčkove mame Mimike.

Na pravljičnem Zavrhu pri Lenartu, kjer je general in pesnik Rudolf Maister pisal pesmi in opeval lepoto Slovenskih goric, so se pred tremi desetletji vnele iskrice med Matjažem in Blanko. FOTO: Boštjan Lah
Na pravljičnem Zavrhu pri Lenartu, kjer je general in pesnik Rudolf Maister pisal pesmi in opeval lepoto Slovenskih goric, so se pred tremi desetletji vnele iskrice med Matjažem in Blanko. FOTO: Boštjan Lah

Tone Partljič v vlogi poročne priče ni bil prvič, je pa bila tokratna poroka tudi zanj nekaj posebnega. Poročni obred je potekal ob Stupičevi vili na Zavrhu pri Lenartu, kjer je jesen svojega življenja kot gost prijatelja, notarja Frana Stupice (1868–1935), pogosto preživljal tudi general in pesnik Rudolf Maister (1874–1934), ki je v svojih pesmih opeval Slovenske gorice. Prav tu je napisal hvalnico lepotam tega koščka naše domovine, ki jih je v eni izmed pesmi strnil v naslednje verze: »Oj, Slovenske ve gorice, sonca božjega bogate, ve ste kakor bajke zlate, kakor pesmi v himno zlite.«

Tone Partljič je po izmenjanih prstanih segel v roko nevesti Blanki, magistrici prava, zaposleni na sedežu Univerze v Mariboru. FOTO: Boštjan Lah
Tone Partljič je po izmenjanih prstanih segel v roko nevesti Blanki, magistrici prava, zaposleni na sedežu Univerze v Mariboru. FOTO: Boštjan Lah

V ozkem krogu

Prav Zavrh in stolp, na katerega se povzpne marsikateri popotnik, sta odigrala pomembno vlogo tudi v ljubezenski zgodbi Matjaža in Blanke. Njuna simpatija sega v študentska leta, a takrat, pred tremi desetletji, Matjaž ni mogel upati na kaj več, saj je Blanka imela fanta. Se mu je pa zdelo, da tudi Blanka do njega ni bila povsem ravnodušna. Kot študentska kolega sta s sošolci večkrat pobegnila z dolgočasnih predavanj prav na ta kraj sredi Slovenskih goric, kjer so bile dovoljene sanje. Četrt stoletja pozneje pa sta prav tam dosanjala svoje, saj so se njune poti ponovno prepletle in končno združile v eno. Čeprav sta desetletje pred tem oba delala na istem, Slomškovem trgu v Mariboru – Matjaž kot producent v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, Blanka kot pravnica na sedežu Univerze v Mariboru –, se razen na dveh, treh prijateljskih kavah v tem času nista srečevala. Sta pa ohranila navado, da sta si ob rojstnih dnevih in novem letu vedno izmenjala voščila. In prav naključni SMS je bil kriv, da sta ugotovila, da sta po končanih zakonskih zvezah oba znova samska, iskrice vzajemne naklonjenosti pa so se znova razplamtele, saj nikoli niti niso zares ugasnile. Zato je bil kraj njune poroke na Zavrhu za oba samoumevna odločitev.

Zavrh in stolp, na katerega se povzpne marsikateri popotnik, sta odigrala pomembno vlogo tudi v ljubezenski zgodbi Matjaža in Blanke.

Usodni da sta ženin in nevesta prvo septembrsko soboto izrekla pred županom Pesnice Gregorjem Žmakom, kar ni naključje, saj oba živita v Pesnici pri Mariboru. Poroka je potekala v ozkem krogu družine, nevesti je bila priča njena hči Sara, Matjaževa hči Živa in Blankina hči Lana pa sta prevzeli vlogo družic.

Svatje (z desne): Blankina hči Lana, ženinova priča Tone Partljič, Matjaževa hči Živa, ženin Matjaž in nevesta Blanka ter nevestina priča, hčerka Sara, s fantom Višeslavom FOTO: Boštjan Lah
Svatje (z desne): Blankina hči Lana, ženinova priča Tone Partljič, Matjaževa hči Živa, ženin Matjaž in nevesta Blanka ter nevestina priča, hčerka Sara, s fantom Višeslavom FOTO: Boštjan Lah

Piko na i je tako dobila zgodba, po kateri bi lahko brez težav posneli tudi kak film ali napisali vsaj črtico, če že ne romana. Glede na ženinovo pričo, pisatelja Toneta Partljiča, tega zagotovo ne moremo izključiti, vemo pa, da če njuna zgodba kdaj zares pristane na papirju, glede na pisateljev slog pisanja ter pogled na svet, zagotovo ne bo solzava. Pa čeprav je bila na poroki potočena tudi kakšna solza – sreče.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

porokafilmTone PartljičMariborBlanka Partlič
ZADNJE NOVICE
09:00
Bulvar  |  Suzy
POTUJOČI KARNEVAL

Joker Out po spektaklu Karneval pripravlja nekaj za zamudnike (Suzy)

V zadnjih tednih so na svojem kanalu na youtubu objavili tri videe s Karnevala in razkrili, da bodo za zamudnike – a tudi tiste, ki bi radi podoživeli njihov jubilejni šov – vse skupaj v nekoliko okrnjeni različici predstavili še v nekaj slovenskih mestih.
19. 9. 2026 | 09:00
08:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GNUSNO

Hrvaška farma groze in gnusa: živali naj bi spolno zlorabljali, za »storitve« pa mastno zaračunavali (VIDEO)

Preiskovalci sumijo, da je obstajala širša skupina ljudi, ki je prihajala na podeželsko posestvo zaradi spolnega zlorabljanja živali.
19. 9. 2026 | 08:47
08:45
Novice  |  Slovenija
ZANIKA

Boljši trening v zameno za spolne odnose, tudi z mladoletnicami: Konjeniška zveza velenjskemu trenerju Skazi zamrznila licenco

Po novih pričevanjih nekdanjih jahačic Konjeniškega kluba Velenje in ovadbi mlade tekmovalke, se je vendarle odzvala tudi Konjeniška zveza Slovenije. Dolgoletnemu trenerju so zamrznili licenco, hkrati pa zavračajo navedbe, da naj bi bili o domnevnih zlorabah uradno obveščeni že leta 2022.
19. 9. 2026 | 08:45
08:29
Lifestyle  |  Polet
NAŠA MAŠČOBA

Kolikšen odstotek telesne maščobe je zdrav glede na starost? Preverite priporočene vrednosti za moške in ženske

Pri spremljanju telesne sestave ni nujno najpomembnejša posamezna številka, temveč sprememba skozi čas.
Miroslav Cvjetičanin19. 9. 2026 | 08:29
08:20
Bulvar  |  Domači trači
SREČEN KONEC

Ganljiva objava slovenskega olimpijca: »En sam trenutek je dovolj, da se vse obrne na glavo«

Za njima je pestro poletje.
19. 9. 2026 | 08:20
08:15
Novice  |  Slovenija
NI USPELO

Smodej želel potunkati Mesca, namesto tega so na dan prišle gnusne podrobnosti njegove obtožnice

Tožilstvo Smodeju očita spolno nasilje, omogočanje uživanja prepovedanih drog in telesne poškodbe, med opisanimi dejanji pa so grožnje s smrtjo, GHB, pretepanje s pasom ter ugašanje cigaret na telesu žrtve.
19. 9. 2026 | 08:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 14:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki