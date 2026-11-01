Počivamo, a nismo spočiti

JESEN

Eden najpreprostejših načinov za boljše počutje je izpostavljanje dnevni svetlobi, zlasti zjutraj, jedilnik pa nujno popestrimo s sezonsko zelenjavo, sadjem, stročnicami in polnovrednimi žiti.

Krajši dnevi, manj dnevne svetlobe in spremembe spalnega ritma vplivajo na naše počutje. Zjutraj težje vstajamo, čez dan nam primanjkuje energije, zvečer pa bi najraje odšli v posteljo veliko prej kot poleti. A zakaj smo jeseni pogosto utrujeni, kljub obilici počitka? Marsikdo ima te dni manj energije, mnogi smo upočasnili tempo. Razlogov za to je več, glasijo pa se: spremembe svetlobe, spalnega ritma, telesne dejavnosti in vsakodnevnih navad ter notranja biološka ura. Za boljši spanec se držimo urnika Ta uravnava izmenjavanje budnosti in spanja, njen ritem pa se prilagaja predvsem svetlobi. ...