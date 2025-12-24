Podeljeni gamerski oskarji

V Los Angelesu so ta mesec podelili nagrade Game Awards, ki jim ljubkovalno pravijo tudi gamerski oskarji. Na letošnji prireditvi je kraljeval francoski neodvisni naslov Clair Obscur: Expedition 33, ki je zmagal v rekordnih devetih kategorijah, vključno z najboljšo videoigro leta. »Kakšen nenavaden čas za nas,« je pripomnil Guillaume Broche iz razvijalskega studia Sandfall Interactive in se ob prevzemu glavne nagrade zahvalil celotni ekipi. »Zahvaliti se želim tudi neznanim junakom te industrije – ljudem, ki na YouTubu objavljajo navodila, kako narediti igro – ker pred tem nismo imeli pojma, kako se igra ustvari.«

Nagrajeni prvenec

Clair Obscur, prva igra studia Sandfall, pripoveduje zgodbo skupine likov, ki se borijo proti na videz nemogočim oviram v postapokaliptičnem svetu z značilnim francoskim vizualnim slogom. Nominirana je bila v rekordnih 13 kategorijah in zmagala v večini, čeprav se je pomerila z velikani, kot sta Death Stranding 2 legendarnega japonskega ustvarjalca videoiger Hidea Kodžime in Donkey Kong Bananza iz Nintendovih logov.

Razvijalcem je že maja čestital tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Videoigra igranja vlog (RPG) Clair Obscur: Expedition 33 se je začela leta 2020 kot projekt Brocha, tedaj še razvijalca pri francoskem igričarskem velikanu Ubisoft. Istega leta je k sodelovanju pritegnil nekdanjega sodelavca Toma Guillermina in skupaj sta v francoskem Montpellierju ustanovila majhen studio. Leta 2022 sta sklenila pogodbo z britanskim založnikom Kepler Interactive, ki je zagotovil financiranje projekta. Od izida aprila letos je bilo prodanih okoli pet milijonov izvodov igre Clair Obscur.

Glavni avtor Guillaume Broche je na oder prišel v kostumu iz igre. FOTO: Michael Tran/AFP

Projekt iz strasti

»To je projekt iz strasti, v katerega sva vložila srce in dušo,« je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Broche. »Biti nagrajen na tak način je preprosto čudovito!« Broche se je med slovesnostjo »neizmerno zahvalil« igralcem videoiger. Priljubljenost igre Clair Obscur pri širši javnosti se kaže tudi v tem, da oboževalci na konvencijah in sejmih iger nosijo črtasto mornarsko majico in rdečo baretko – enega najbolj stereotipnih francoskih kostumov, v katerega lahko igralci oblečejo svoje like.

Podelitev so predvajali na 30 platformah, prvič tudi na Amazonu.

Akcijska igra, ki je izšla za Sonyjev playstation, osebne računalnike in Microsoftov Xbox, spremlja majhno skupino junakov, ki morajo premagati mogočno bitje, ki ogroža njihovo domače mesto Lumiere, ki presenetljivo spominja na Pariz iz časa Belle Époque (ki je trajalo od konca francosko-pruske vojne leta 1871 do izbruha prve svetovne vojne leta 1914). Francoski naslov, navdihnjen z japonskimi igrami, kot je legendarna franšiza Final Fantasy, je igra vlog, ki ponuja izmenično bojevanje proti pošastim, ki ogrožajo svet. Njena priljubljenost temelji na čustveni globini zgodbe in privlačnih likih, združenih z izvirno igrivostjo, ki je uvedla odzivne ritmične elemente za odbijanje napadov sovražnikov.

Clair Obscur: Expedition 33 je prva igra studia Sandfall Interactive.

Ob boku velikih

»Studiu Sandfall je uspelo predstaviti nekaj resnično dovršenega in se kosati z velikimi naslovi,« je ob izidu igre za agencijo AFP izjavil industrijski strokovnjak Benoit Reinier. Številnim igralcem se je vtisnila v spomin tudi glasba, ki je odigrala izjemno vlogo pri potapljanju igralcev v njen fantazijski svet. Igra je bila nominirana v trinajstih kategorijah in osvojila nagrade za igro leta, režijo, pripoved, umetniški pristop, glasbo, igralski nastop, najboljši RPG, najboljšo neodvisnico in najboljši prvenec neodvisnega razvijalca.

Že maja, kmalu po izidu ter kritiškem in komercialnem uspehu videoigre, se je oglasil celo francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je pozdravil razvijalsko ekipo in se ji zahvalil za »osvetlitev francoske drznosti in ustvarjalnosti«. Po igri nameravajo narediti tudi film, ki ga bodo posneli v sodelovanju z ameriškim neodvisnim produkcijskim studiom Story Kitchen.

Od izida aprila letos je bilo prodanih okoli pet milijonov izvodov Clair Obscur.

Premierno na Amazonu

Podelitev nagrad so predvajali na 30 platformah, prvič tudi na pretočnem kanalu Amazon Prime. Prireditev je kar pokala od napovedi prihajajočih iger, vključno z naslovi iz franšiz Star Wars in Tomb Raider, ter nastopov znanih osebnosti, med katerimi so bili tudi igralci David Harbour, Rahul Kohli in Jason Momoa (ta bo igral v prihajajočem filmu, posnetem po legendarni igri Street Fighter), razvijalec in soustanovitelj studia Rockstar Dan Houser ter rocker Lenny Kravitz (ki bo nastopil v videoigri o Jamesu Bondu), za glasbeni vložek pa je poskrbela ameriška skupina Evanescence.