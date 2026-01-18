Podgurski Kitzbühel v dobri družbi

Radi imamo sneg, radi imamo zimo,« nam pove marljivi Rok Rajer, predsednik Mladinskega društva Ponikve, streljaj od Trebnjega je to. Zima je bila letos do Dolenjcev širokogrudna in darežljiva. Tudi zato niso stali križem rok in nog. Ob obilici snežnih padavin, ki so pobelile našo pokrajino, so marljivi člani znova dokazali svojo zavzetost in pripravljenost, da naredijo nekaj dobrega za širšo lokalno skupnost. Zavihali so rokave ter s prostovoljnim delom, včasih smo temu rekli udarništvo, uredili tekaško smučarsko progo. Ne prvič na Gorenjih Ponikvah. Zagotovo ne zadnjič. Vas je zapisana športu. Premorejo kolesarsko društvo, a minule dni so smučke dobile prednost. Tudi zato se je o zimskih radostih na Ponikvah hitro razširil glas po občini in bližnji okolici.

Mladi imajo smučanje radi. Foto: Mladinsko društvo Ponikve

»Pred približno petimi leti smo prvič uredili progo za tek na smučeh. Odziv je bil že takrat dober in rekli smo, da se bomo tudi v prihodnje tega lotili. A zadnja leta zima ni bila radodarna s snežno odejo. Pred dnevi pa nas je narava znova razveselila. Ko je zapadlo 10 cm snega, smo bili že vsi nervozni, ali ga bo še kaj,« Rok pove o tem, kako so se kot otroci razveselili snega. »Ko je padel sneg, smo se takoj lotili dela,« nadaljuje Rok, ki se je z ekipo lotil dela, na štirikolesnik so pričvrstili pločevino (to jim je odstopil Mont Tim), da so lažje uredili in utrdili progo.

Na Ponikvah so se znašli: s pomočjo pločevine so uredili snežno podlago. Foto: Drago Perko

Deset ljudi se je (in se še vsak dan) trudilo s progo. »Krog je dolg okoli 900 metrov, do tja je še 800 metrov, da se lahko začne teči na smučeh,« postreže z nekaj podatki o progi. Za ves trud so bili nagrajeni minulo nedeljo, ko so se številni odpravili na progo, domače podjetje Vita Trebnje pa je pripravilo brezplačno uporabo smučarske opreme Fischer. »Bistveno je, da dobro poteptaš. Potem pa še vsak večer poskrbimo za progo. Nižje kot bodo temperature, dlje bo sneg. Zapadlo ga je 30 centimetrov. Ko se zdaj pogovarjamo, ga je še 15 centimetrov,« dodaja Rok, ki je z ekipo izkoristil razmere in naredil nekaj dobrega za skupnost. Tekaška proga je odprta vsak dan med 9.00 in 17.00.

Na Ponikvah teče kot po maslu. Foto: Mladinsko društvo Ponikve

Podgurski Kitzbühel

Že več kot 25 let pa so Dolenjci ponosni na še en fenomen: smučišče v Malih Brusnicah, obče poznano kot Podgurski Kitzbühel. Ta že vrsto let nudi snežne užitke mladim in starim z Dolenjskega in okolice. Začetki segajo v leto 2000, ko so domačini postavili prvo nizkovrvno žičnico na električni pogon. Dober glas o smučišču se je hitro razširil. Domačini so ustanovili društvo Češnjev cvet, za smučišče pa pridobili vse potrebne dokumente in ga registrirali. Z 214 metri nadmorske višine, kjer je cilj, in 265 metri, kjer je vrh, velja Podgurski Kitzbühel za smučišče na najnižji nadmorski višini v Sloveniji.

Jože Železnik je vesel, da je na smučišču veliko otrok. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Marljivi domačini so se izkazali tudi letos, vse se vrti okoli Jožeta Železnika, pobudnika ureditve smučišča v Brusnicah. »Minuli četrtek smo začeli. Smo pa že pred novim letom začeli delati umetni sneg, temperature so bile prave. Obisk je lep,« ob pogledu na progo pove Železnik, ki je z ekipo še šestih poskrbel, da se na tem koncu Slovenije smuča. Ne le to: uredili so sankaško progo, na voljo je nočna smuka, smučišče je med tednom odprto med 16.00 in 20.00. »Veseli smo, ker je veliko otrok. Tu so se številni naučili smučati,« še pove Železnik, ki ima z ekipo na voljo tri topove za izdelavo snega. Upajo, da jim odjuga te dni ne bo naredila preveč škode.

Rok Rajer je vesel snega, še bolj pa tega, da so naredili nekaj za skupnost. Foto: Občina Trebnje

Tudi brezplačno

Nizke temperature in večje količine snega so omogočile, da so se na novo sezono pripravili na največjem dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače (dobrih 965 metrov nad morjem) nad Črmošnjicami pri Semiču. Minulo soboto so začeli, na voljo je več kot 35 centimetrov debela podlaga, kar bi lahko zadostovalo do konca marca. Velik del predstavlja naravni sneg, preostalo pa tehnični, ki so ga v zadnjih šestih dneh noč in dan izdelovali s snežnimi topovi. Odprli so obe glavni progi (A in B), urejena sta tekaška proga in sankališče, poskrbljeno je za gostinsko ponudbo.

Dnevna smučarska vozovnica za odrasle stane 30 evrov, za otroke in mladostnike od osmega do 16. leta starosti ter za študente 25 evrov, za mlajše otroke 20 evrov. Novost letošnje sezone je, da bodo lahko otroci in mladostniki do 15. leta starosti, ki imajo prebivališče v eni od 14 občin jugovzhodne Slovenije, ki so s smučiščem podpisale pogodbo o sofinanciranju obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav, smučali brezplačno. Gre za občine Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk, ki so skupno prispevale nekaj manj kot 144.000 evrov.