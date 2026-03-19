Podpirajo četrti vogal pri hiši in žene

Kot pravijo člani ansambla Hozentregarji, poleg Jerneja Strahs Berganta sta to še Lenart Rupar in Janez Luznat, jih je k snemanju pesmi nagovorila zelo znana življenjska situacija. »Verjetno v našem prostoru ni moškega – ali pa jih je vsaj zelo malo, ki v zakonskem življenju ne bi slišal stavka 'za vse sem sama'. To je trditev, ki se verjetno prenaša iz roda v rod, saj smo jo mnogi slišali že kot otroci,« povedo fantje in ob tem priznajo, da takšne besede včasih zadenejo tudi moški ponos. A po premisleku pogosto ugotovijo, da je v njih veliko resnice.

»Pravijo tudi, da ženska podpira tri vogale pri hiši. No, moški pa četrtega – in še ženo,« pravijo harmonikar, klaviaturist in občasno tudi kitarist Janez, ritem in solo kitarist Lenart, ki prime tudi za tamburo, ter bas kitarist in baritonist Jernej, ki so se v ansambel Hozentregarji združili leta 2014 in so na glasbeni sceni že dvanajst let.

Njihova nova skladba je lahkotna in duhovita in kaže na to, kako pomembno je, da se partnerja pogovarjata, se razumeta in iščeta rešitve, da izjave, kot je ta iz naslova skladbe, sčasoma niso več potrebne. Skladbo so fantje nadgradili z videospotom, v katerem nastopata zakonca Luka in Špela Kepic, ki sta se z ansamblom že pojavila v enem od prejšnjih njihovih videospotov, in sicer za skladbo Deklica z vasi. Takrat sta upodobila mlad zaljubljen par, zdaj pa lahko spremljamo nadaljevanje njune zgodbe, nekaj let pozneje, ko že spoznavata barvitost zakonskega življenja in razlike med moškimi ter ženskimi pogledi na vsakdanje stvari.

Kot pravijo Hozentregarji, gre za »zgolj utrinek iz njunega skupnega življenja – tak, ki nikakor ne sme postati stalnica«. Videospot za skladbo Za vse sem sama so posneli na kmetiji Odems v Predosljah, več kot 200 let stari domačiji z domačim imenom pr' Odéms. »Domačija je bila pred nekaj leti popolnoma prenovljena in je danes prava kmečka lepotica z lesenim gankom in prostorno jedilnico, v kateri kraljuje velika masivna lesena miza. Lastnika domačije ​Gregor in Darija Ovsenik sta nam prijazno odprla vrata svojega doma in nam omogočila snemanje, za kar smo jim zelo hvaležni,« poudarijo člani ansambla.

Tudi v tem videospotu nastopata zakonca Luka in Špela Kepic. FOTO: Arhiv Ansambla

Izbira lokacije je osebno povezana z ansamblom Hozentregarji, saj se je v tej hiši rodila žena kitarista Lenarta, medtem ko se je v hiši iz zgodbe prejšnjega videospota Deklica z vasi rodila žena basista Jerneja. »Korenine imamo močne in domače,« so ponosni člani ansambla Hozentregarji, ki so v novi skladbi prepletli humor, življenjske resnice in pristnost domačega okolja. Vse tisto, kar je že od nekdaj značilno tudi za njihovo glasbeno ustvarjanje.